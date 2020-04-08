Orions Bands Suocera
- Indicatori
- Umberto Boria
- Versione: 1.9
- Aggiornato: 4 dicembre 2023
- Attivazioni: 5
L'indicatore è come una suocera, che parla spesso, parla tanto e spesso a sproposito.
L'indicatore, oltre a darci un segnale di entrata su parametri che poi vi elenco, monitora l'andamento del timeframe orario, OSMA per capire il verso di entrata, RSI per intuire eventuali condizioni di ipercomprato o ipervenduto da cui astenersi, ATR per la volatilità e ADX per il trend.
Indicatore non consigliato per neofiti.
Solo il giudizio umano di questi parametri, congiunto con il segnale di entrata, rendono davvero efficace l'indicatore.
Se ne consiglia l'utilizzo in orari consoni (9,30-11 15,30-17 20-22 GMT+2) su indici e i maggiori cambi Forex, su timeframe 5 minuti.
Se ne sconsiglia l'uso a neofiti privi di un maturo e severo giudizio sui segnali generati.
L'indicatore si appoggia alle deviazioni standard su medie mobili semplici che, storicamente, costituiscono possibili livelli chiave per chiudere l'ordine in SL o TP.
L'apertura si appoggia esclusivamente su:
In base al profilo di rischio per trade (in valuta base), viene suggerito TP, SL e volume del trade.
L'indicatore, oltre a darci un segnale di entrata su parametri che poi vi elenco, monitora l'andamento del timeframe orario, OSMA per capire il verso di entrata, RSI per intuire eventuali condizioni di ipercomprato o ipervenduto da cui astenersi, ATR per la volatilità e ADX per il trend.
Indicatore non consigliato per neofiti.
Solo il giudizio umano di questi parametri, congiunto con il segnale di entrata, rendono davvero efficace l'indicatore.
Se ne consiglia l'utilizzo in orari consoni (9,30-11 15,30-17 20-22 GMT+2) su indici e i maggiori cambi Forex, su timeframe 5 minuti.
Se ne sconsiglia l'uso a neofiti privi di un maturo e severo giudizio sui segnali generati.
L'indicatore si appoggia alle deviazioni standard su medie mobili semplici che, storicamente, costituiscono possibili livelli chiave per chiudere l'ordine in SL o TP.
L'apertura si appoggia esclusivamente su:
- (Solo per il forex) Verifica la forza della valuta base su gli altri cambi
- Il prezzo sia a nostro favore rispetto alla chiusura delle candela precdente
- l'OSMA
I parametri sono:
- Max Risk in cash : rischio massimo in valuta base per trade
- Compare with... : Solo per Forex. Paragonare i cambi presenti nella WhatchList o su tutta la piattaforma
- Wait to close the candle : Generare il segnale solo alla chiusura della candela precedente
In base al profilo di rischio per trade (in valuta base), viene suggerito TP, SL e volume del trade.