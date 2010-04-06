Hook Pro Pattern m
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.5
- Attivazioni: 12
Indicatore Crypto_Forex "Hook Pro pattern" per MT4, senza ridisegnazione, senza ritardo.
- L'indicatore "Hook Pro pattern" è un indicatore molto potente per il trading di Price Action.
- L'indicatore rileva pattern Hook rialzisti e ribassisti sul grafico:
- Hook rialzista - Segnale a freccia blu sul grafico (vedi immagini).
- Hook ribassista - Segnale a freccia rossa sul grafico (vedi immagini).
- Con avvisi su PC, dispositivi mobili ed e-mail.
- L'indicatore "Hook Pro pattern" è ideale da abbinare ai livelli di supporto/resistenza.
- L'indicatore ha un display informativo che mostra lo spread e gli swap correnti della coppia di valute a cui è collegato.
- Il display informativo mostra anche il saldo del conto, il patrimonio netto e i margini.
- È possibile posizionare il display informativo in qualsiasi angolo del grafico:
0 - per l'angolo in alto a sinistra, 1 - in alto a destra, 2 - in basso a sinistra, 3 - in basso a destra.
// Ottimi robot e indicatori di trading sono disponibili qui: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Questo è un prodotto originale, offerto solo su questo sito web MQL5.