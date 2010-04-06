Hook Pro Pattern m

Indicateur Crypto_Forex « Hook Pro pattern » pour MT4, sans refonte, sans délai.





- L'indicateur « Hook Pro pattern » est très performant pour le trading Price Action.

- L'indicateur détecte les hooks haussiers et baissiers sur le graphique :

- Hook haussier : signal de flèche bleue sur le graphique (voir images).

- Hook baissier : signal de flèche rouge sur le graphique (voir images).

- Alertes PC, mobile et e-mail.

- L'indicateur « Hook Pro pattern » est idéal pour combiner avec les niveaux de support/résistance.

- Affichage d'informations : il affiche le spread et les swaps actuels de la paire de devises à laquelle il est rattaché.

- Affichage d'informations : il affiche également le solde du compte, les capitaux propres et les marges.

- L'affichage d'informations peut être placé n'importe où sur le graphique :

0 : en haut à gauche, 1 : en haut à droite, 2 : en bas à gauche, 3 : en bas à droite.





Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web MQL5.