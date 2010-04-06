Hook Pro Pattern m
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.5
- Etkinleştirmeler: 12
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi "Hook Pro formasyon", Yeniden boyama yok, gecikme yok.
- "Hook Pro formasyon" göstergesi, Fiyat Hareketi ticareti için çok güçlü bir göstergedir.
- Gösterge, grafikte yükseliş ve düşüş trendi Kanca formasyonlarını tespit eder:
- Boğa Kancası - Grafikte mavi ok sinyali (resimlere bakın).
- Ayı Kancası - Grafikte kırmızı ok sinyali (resimlere bakın).
- Bilgisayar, Mobil ve E-posta uyarılarıyla.
- "Hook Pro formasyon" göstergesi, Destek/Direnç Seviyeleriyle birlikte kullanmak için uygundur.
- Göstergenin Bilgi Ekranı vardır - eklendiği forex çiftinin mevcut Spread ve Swap değerlerini gösterir.
- Bilgi Ekranı ayrıca hesap Bakiyesini, Öz Sermayeyi ve Marjları da gösterir.
- Bilgi Ekranı, grafiğin herhangi bir köşesinde bulunabilir:
0 - sol üst köşe, 1 - sağ üst, 2 - sol alt, 3 - sağ alt.
