Common SL TP Manage All Positions

Gestore Condiviso di SL/TP EA: Tutte le Tue Operazioni Sotto un Unico Controllo

Panoramica

Gestire più operazioni contemporaneamente sul mercato, in particolare impostare separatamente i livelli di Stop Loss (SL) e Take Profit (TP) per ciascuna di esse, è un processo che richiede tempo e disciplina. Il Gestore Condiviso di SL/TP EA è un potente assistente di trading progettato per semplificare e automatizzare completamente questo complesso processo.

Questo Expert Advisor crea due linee visive sul tuo grafico (una per lo SL, l'altra per il TP) che puoi trascinare con il mouse. Quando modifichi la posizione di queste linee, i livelli di SL e TP di tutte le tue posizioni aperte su quel simbolo vengono aggiornati istantaneamente e automaticamente.

Caratteristiche Principali

Gestione Visiva e Semplice: Invece di inserire manualmente i livelli di prezzo, decidi il destino di tutte le tue operazioni semplicemente trascinando le linee rossa (SL) и verde (TP) sul tuo grafico con il mouse.

Aggiornamento di Massa: Con un unico movimento del mouse, aggiorna il livello di SL o TP per 5, 10 o anche 50 posizioni sul simbolo pertinente in pochi secondi. Questa funzione offre un enorme risparmio di tempo, specialmente per gli scalper o i trader ad alta frequenza.

Acquisizione Automatica (Auto Takeover): Una delle funzionalità più potenti dell'EA! Le nuove operazioni manuali o le posizioni aperte da un altro EA mentre questo EA è in esecuzione sul grafico vengono immediatamente acquisite. I livelli di SL/TP condivisi vengono assegnati automaticamente anche a queste nuove operazioni. Nessuna delle tue operazioni rimarrà più senza protezione.

Pannello Informativo in Tempo Reale: Grazie al pannello informativo dinamico nell'angolo del grafico, puoi monitorare in tempo reale informazioni critiche come: Numero di posizioni aperte Stato di Profitto/Perdita totale Distanza in pip dei livelli SL e TP attuali dal prezzo corrente Perdita totale prevista se tutte le posizioni raggiungono lo SL Profitto totale previsto se tutte le posizioni raggiungono il TP

Completamente Personalizzabile: Puoi regolare molte impostazioni visive secondo i tuoi gusti, dal colore e spessore delle linee, alla posizione del pannello informativo e alla dimensione del carattere.

Come Funziona

Aggiungi l'EA al Grafico: Trascina l'Expert Advisor sul grafico dello strumento che desideri gestire. Appaiono le Linee: Sul tuo grafico appariranno una linea rossa (SL) leggermente al di sotto del prezzo corrente e una linea verde (TP) leggermente al di sopra. Trascina e Imposta: Trascina queste linee con il mouse ai livelli di prezzo desiderati. Le Tue Operazioni Vengono Aggiornate: Non appena rilasci la linea, i livelli di SL e TP di tutte le posizioni aperte su quel simbolo vengono aggiornati a questi nuovi livelli. Apri una Nuova Operazione: Quando apri una nuova operazione, manualmente o con un altro metodo, l'EA la rileva entro un secondo e assegna automaticamente SL/TP in base al livello attuale delle linee.

Per Chi è Ideale?

Scalper e Trader Intraday: Coloro che aprono numerose piccole operazioni contemporaneamente e necessitano di una gestione rapida.

Trader Manuali: Coloro che desiderano automatizzare la gestione di SL/TP dopo aver aperto un'operazione per risparmiare tempo.

Trader che Utilizzano Strategie Multiple: Coloro che operano sullo stesso simbolo con strategie diverse (EA diversi o manualmente) e desiderano impostare un punto di uscita comune per tutte queste operazioni.

Trader che Prendono Sul Serio la Gestione del Rischio: Investitori disciplinati che vogliono essere sicuri che tutte le loro operazioni siano protette da un livello di stop loss coerente.

Con questo Expert Advisor, risparmi tempo, aumenti la tua disciplina di trading e ti assicuri che tutte le tue posizioni siano protette da una strategia di gestione del rischio coerente. È l'assistente perfetto per portare il tuo trading al livello successivo.



