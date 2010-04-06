Smart Grid set EA
- Sergey Batudayev
- Version: 1.42
- Mise à jour: 25 août 2025
- Activations: 5
Smart Grid Set EA est un conseiller expert flexible et convivial permettant de placer des ordres en attente sur une grille. Il prend en charge la logique de rentabilité, plusieurs modes de stop suiveur, le placement manuel sur la grille, la personnalisation des tailles de lots et une interface graphique intuitive.
Il est idéal pour les traders qui utilisent des stratégies de grille ou de moyenne.Caractéristiques principales
- Place les ordres Buy Stop et Sell Stop dans une grille personnalisable
- Prend en charge les tailles de lot individuelles pour chaque niveau de grille
- Stop suiveur intégré : classique, par les hauts/bas des bougies ou par la moyenne mobile
- Fonction d'équilibre automatique
- Possibilité de définir des prix de départ personnalisés pour la grille
- Lancement manuel de la grille via les boutons à l'écran
- Panneau de contrôle visuel avec boutons et champs modifiables directement sur le graphique
- Recréation facultative des commandes après un changement de délai
Paramètres d'entrée
Général
- RecreateOrdersOnTFChange — recréer la grille lorsque la période change ( vrai / faux )
- CustomBuyStartPrice — prix de départ personnalisé pour la grille d'achat (utilisé si > 0)
- CustomSellStartPrice — prix de départ personnalisé pour la grille de vente (utilisé si > 0)
- PlaceOrdersOnAttach — place la grille automatiquement au lancement de l'EA
Paramètres de la grille
- numberOfBuyOrders — nombre d'ordres d'achat dans la grille
- numberOfSellOrders — nombre d'ordres de vente dans la grille
- LotBuy — liste des tailles de lot séparées par « / », par exemple 0,01/0,02/0,03
- LotSell — liste des tailles de lot pour les ordres de vente
- étapes — distance entre les commandes en points
- MN — Numéro magique pour identifier les commandes de l'EA
Stop Loss / Take Profit
- StopLossPoints — stop-loss en points (0 = pas de SL)
- TakeProfitPoints — take-profit en points (0 = pas de TP)
Seuil de rentabilité
- UseBreakeven — activer la fonction d'équilibre
- BreakevenTriggerPoints — bénéfice (en points) requis pour déclencher le seuil de rentabilité
- BreakevenProfitPoints — bénéfice (en points) conservé après le seuil de rentabilité
Stop suiveur
- UseTrailing — activer le stop suiveur
- TrailingMode — mode stop suiveur :
- NoTrailing — désactivé
- Classique — stop suiveur standard
- ByCandles — basé sur les bougies précédentes
- ByIndicator — basé sur la moyenne mobile (EMA)
Classique Trailing
- TrailStart — bénéfice minimum en points pour activer le trailing
- TrailStep — taille de pas pour le trailing
- TrailDistance — distance parcourue en points
Suivi par des bougies
- TrailCandleDelay — combien de bougies utiliser
- TrailFromHighLow — décalage par rapport au plus haut/plus bas de la bougie en points
Indicateur de suivi basé sur un indicateur
- MA_Period — période pour l'EMA utilisée dans les indicateurs de suivi
Paramètres supplémentaires
- Glissement — glissement maximal autorisé
- NumberOfTry — nombre de tentatives si l'envoi de la commande échoue
Mode manuel
- ManualBuyPrice — prix de base pour une grille d'achat déclenchée manuellement
- ManualSellPrice — prix de base pour une grille de vente déclenchée manuellement
Boutons et champs à l'écran
|Élément
|Fonction
|Fermer Acheter
|Ferme tous les ordres d'achat au marché avec le nombre magique spécifié.
|Fermer Vendre
|Ferme tous les ordres de vente au marché avec le nombre magique spécifié.
|Del Buy
|Supprime tous les ordres d'achat en attente (Buy Stop et Buy Limit).
|Del Sell
|Supprime tous les ordres de vente en attente (Sell Stop et Sell Limit).
|Acheter
|Lance une grille d'achat à partir du prix spécifié dans editBuyPrice .
|Vendre
|Lance une grille de vente à partir du prix spécifié dans editSellPrice .
|modifierAcheterPrix
|Champ de saisie : prix de départ manuel pour la grille d'achat.
|modifier le prix de vente
|Champ de saisie : prix de départ manuel pour la grille de vente.
|editManualOrderCount
|Champ de saisie : nombre d'ordres à créer en appuyant sur les boutons Acheter/Vendre.
Remarques
- L'EA fonctionne uniquement sur la carte à laquelle il est rattaché.
- Les restrictions du courtier ( StopLevel ) sont prises en compte lors de la passation des ordres.
- Si une erreur se produit (par exemple, Erreur 130 – prix non valide), l'EA ajuste automatiquement les prix des commandes et réessaye.
Smart Grid Set EA est un outil puissant pour le trading de réseau semi-automatisé, offrant un contrôle total des risques et une interface utilisateur moderne.