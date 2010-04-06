Smart Grid Set EA est un conseiller expert flexible et convivial permettant de placer des ordres en attente sur une grille. Il prend en charge la logique de rentabilité, plusieurs modes de stop suiveur, le placement manuel sur la grille, la personnalisation des tailles de lots et une interface graphique intuitive.

Il est idéal pour les traders qui utilisent des stratégies de grille ou de moyenne.

Place les ordres Buy Stop et Sell Stop dans une grille personnalisable

et dans une grille personnalisable Prend en charge les tailles de lot individuelles pour chaque niveau de grille

Stop suiveur intégré : classique, par les hauts/bas des bougies ou par la moyenne mobile

Fonction d'équilibre automatique

Possibilité de définir des prix de départ personnalisés pour la grille

Lancement manuel de la grille via les boutons à l'écran

Panneau de contrôle visuel avec boutons et champs modifiables directement sur le graphique

Recréation facultative des commandes après un changement de délai

Rejoignez notre communauté et partagez vos résultats, questions et commentaires sur MQL5 et Telegram : Chaîne MQL5

Chaîne Telegram @AlgoTrader_Sergey

Paramètres d'entrée

Général

RecreateOrdersOnTFChange — recréer la grille lorsque la période change ( vrai / faux )

CustomBuyStartPrice — prix de départ personnalisé pour la grille d'achat (utilisé si > 0)

CustomSellStartPrice — prix de départ personnalisé pour la grille de vente (utilisé si > 0)

PlaceOrdersOnAttach — place la grille automatiquement au lancement de l'EA

Paramètres de la grille

numberOfBuyOrders — nombre d'ordres d'achat dans la grille

numberOfSellOrders — nombre d'ordres de vente dans la grille

LotBuy — liste des tailles de lot séparées par « / », par exemple 0,01/0,02/0,03

LotSell — liste des tailles de lot pour les ordres de vente

étapes — distance entre les commandes en points

MN — Numéro magique pour identifier les commandes de l'EA

Stop Loss / Take Profit

StopLossPoints — stop-loss en points (0 = pas de SL)

TakeProfitPoints — take-profit en points (0 = pas de TP)

Seuil de rentabilité

UseBreakeven — activer la fonction d'équilibre

BreakevenTriggerPoints — bénéfice (en points) requis pour déclencher le seuil de rentabilité

BreakevenProfitPoints — bénéfice (en points) conservé après le seuil de rentabilité

Stop suiveur

UseTrailing — activer le stop suiveur

TrailingMode — mode stop suiveur : NoTrailing — désactivé Classique — stop suiveur standard ByCandles — basé sur les bougies précédentes ByIndicator — basé sur la moyenne mobile (EMA)



Classique Trailing

TrailStart — bénéfice minimum en points pour activer le trailing

TrailStep — taille de pas pour le trailing

TrailDistance — distance parcourue en points

Suivi par des bougies

TrailCandleDelay — combien de bougies utiliser

TrailFromHighLow — décalage par rapport au plus haut/plus bas de la bougie en points

Indicateur de suivi basé sur un indicateur

MA_Period — période pour l'EMA utilisée dans les indicateurs de suivi

Paramètres supplémentaires

Glissement — glissement maximal autorisé

NumberOfTry — nombre de tentatives si l'envoi de la commande échoue

Mode manuel

ManualBuyPrice — prix de base pour une grille d'achat déclenchée manuellement

ManualSellPrice — prix de base pour une grille de vente déclenchée manuellement

Boutons et champs à l'écran

Élément Fonction Fermer Acheter Ferme tous les ordres d'achat au marché avec le nombre magique spécifié. Fermer Vendre Ferme tous les ordres de vente au marché avec le nombre magique spécifié. Del Buy Supprime tous les ordres d'achat en attente (Buy Stop et Buy Limit). Del Sell Supprime tous les ordres de vente en attente (Sell Stop et Sell Limit). Acheter Lance une grille d'achat à partir du prix spécifié dans editBuyPrice . Vendre Lance une grille de vente à partir du prix spécifié dans editSellPrice . modifierAcheterPrix Champ de saisie : prix de départ manuel pour la grille d'achat. modifier le prix de vente Champ de saisie : prix de départ manuel pour la grille de vente. editManualOrderCount Champ de saisie : nombre d'ordres à créer en appuyant sur les boutons Acheter/Vendre.

Remarques

L'EA fonctionne uniquement sur la carte à laquelle il est rattaché.

Les restrictions du courtier ( StopLevel ) sont prises en compte lors de la passation des ordres.

StopLevel ) sont prises en compte lors de la passation des ordres. Si une erreur se produit (par exemple, Erreur 130 – prix non valide), l'EA ajuste automatiquement les prix des commandes et réessaye.

Smart Grid Set EA est un outil puissant pour le trading de réseau semi-automatisé, offrant un contrôle total des risques et une interface utilisateur moderne.



