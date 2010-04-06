Smart Grid set EA

Smart Grid Set EA는 그리드에서 보류 주문을 입력하기 위한 유연하고 사용자 친화적인 전문가 자문 솔루션입니다. 손익분기점 로직, 다양한 트레일링 스톱 모드, 수동 그리드 배치, 사용자 정의 가능한 로트 크기 및 직관적인 차트 인터페이스를 지원합니다.

그리드 또는 평균화 전략을 사용하는 트레이더에게 이상적입니다.

주요 특징
  • 사용자 정의 가능한 그리드에서 매수 정지  매도 정지 주문을 배치합니다.
  • 각 그리드 레벨에 대한 개별 로트 크기를 지원합니다.
  • 내장된 트레일링 스톱: 클래식, 캔들 최고/최저 또는 이동 평균
  • 자동 손익분기점 기능
  • 그리드에 대한 사용자 정의 시작 가격을 설정하는 기능
  • 화면 버튼을 통한 수동 그리드 실행
  • 차트에 직접 버튼과 편집 가능한 필드가 있는 시각적 제어판
  • 시간 프레임 변경 후 주문의 선택적 재생성

우리 커뮤니티에 가입하세요   MQL5와 Telegram에서 귀하의 결과, 질문 및 피드백을 공유하세요:

입력 매개변수

일반적인

  • RecreateOrdersOnTFChange — 시간대가 변경될 때 그리드를 다시 생성합니다(true/false)
  • CustomBuyStartPrice — 구매 그리드에 대한 사용자 지정 시작 가격(> 0인 경우 사용)
  • CustomSellStartPrice — Sell 그리드에 대한 사용자 지정 시작 가격(> 0인 경우 사용)
  • PlaceOrdersOnAttach — EA가 시작될 때 그리드를 자동으로 배치합니다.

그리드 설정

  • numberOfBuyOrders — 그리드의 구매 주문 수
  • numberOfSellOrders — 그리드의 판매 주문 수
  • LotBuy — "/"로 구분된 로트 크기 목록, 예: 0.01/0.02/0.03
  • LotSell — 판매 주문에 대한 로트 크기 목록
  • 단계 - 주문 간 거리(포인트)
  • MN — EA 주문을 식별하는 매직 넘버

손절매/이익실현

  • StopLossPoints — 포인트 단위의 손절매(0 = SL 없음)
  • TakeProfitPoints — 포인트로 이익 실현(0 = TP 없음)

손익분기점

  • UseBreakeven — 손익분기점 기능 활성화
  • BreakevenTriggerPoints — 손익분기점을 달성하는 데 필요한 이익(포인트)
  • BreakevenProfitPoints — 손익분기점 이후 유지되는 이익(포인트)

트레일링 스톱

  • UseTrailing — 후행 정지 활성화
  • TrailingMode — 트레일링 스톱 모드:
    • NoTrailing — 비활성화됨
    • 클래식 - 표준 트레일링 스톱
    • ByCandles — 이전 캔들 기반
    • ByIndicator — 이동 평균(EMA) 기반

클래식 트레일링

  • TrailStart — 트레일링 활성화를 위한 최소 이익 포인트
  • TrailStep — 트레일링의 단계 크기
  • TrailDistance — 후행 거리(포인트)

캔들 트레일링

  • TrailCandleDelay — 다시 사용할 캔들 수
  • TrailFromHighLow — 캔들의 최고/최저점으로부터 오프셋된 포인트

지표 기반 트레일링

  • MA_Period — 지표 기반 추적에 사용되는 EMA 기간

추가 설정

  • 미끄러짐 - 허용 가능한 최대 미끄러짐
  • NumberOfTry — 주문 전송에 실패할 경우 시도 횟수

수동 모드

  • ManualBuyPrice — 수동으로 트리거되는 매수 그리드의 기본 가격
  • ManualSellPrice - 수동으로 트리거된 Sell 그리드의 기본 가격

화면 버튼 및 필드

요소 기능
닫기 구매 지정된 매직 넘버로 모든 매수 시장 주문을 마감합니다.
판매 종료 지정된 매직 넘버로 모든 매도 시장 주문을 마감합니다.
델 바이 모든 구매 보류 주문(매수 정지 및 매수 제한 주문)을 삭제합니다.
델 셀 모든 판매 보류 주문(판매 정지 및 판매 제한)을 삭제합니다.
구입하다 editBuyPrice에 지정된 가격에서 구매 그리드를 시작합니다.
팔다 editSellPrice에 지정된 가격에서 판매 그리드를 시작합니다.
편집구매가격 입력 필드: 구매 그리드의 수동 시작 가격.
편집판매가격 입력 필드: 판매 그리드의 수동 시작 가격입니다.
편집수동주문수 입력 필드: 매수/매도 버튼을 누를 때 생성할 주문 수입니다.

노트

  • EA는 첨부된 차트에서만 작동합니다.
  • 주문을 할 때 브로커 제한( StopLevel )이 고려됩니다.
  • 오류가 발생하면(예: 오류 130 - 잘못된 가격) EA는 자동으로 주문 가격을 조정하고 다시 시도합니다.

Smart Grid Set EA 는 반자동 그리드 거래를 위한 강력한 도구로, 완벽한 위험 관리와 현대적인 사용자 인터페이스를 제공합니다.


