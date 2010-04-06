Smart Grid set EA

작업 논리 Stop Out 유틸리티는 Stop Out 레벨까지 남은 포인트 수를 보여주는 간단하지만 매우 편리한 표시기입니다. 이점은 많은 트레이더가 이익을 추구하는 거래의 위험을 의도적으로 과대 평가하고 사용 가능한 마진을 최대로 사용한다는 사실에 있으며, 이 경우 브로커가 강제로 포지션을 닫을 수 있는 위치를 아는 것이 매우 중요합니다. 차트에 표시기를 놓고 매수 또는 매도의 열린 위치에 따라 차트에서 바로 이 거래 가격의 경계 표시를 볼 수 있습니다. 포지션을 열 때까지는 차트에 선이 보이지 않습니다. 차트에 선이 표시되지 않는다고 해서 유틸리티가 작동하지 않는 것은 아닙니다. 거래의 위험이 최소화되고 예금이 클 가능성이 높으므로 스탑 아웃 선을 훨씬 더 높게 찾아야 합니다. / 현재의 위험으로 당신은 스톱 아웃에서 멀리 떨어져 있기 때문에 거래보다 낮습니다. 질문이 있는 경우 토론 섹션에 질문을 작성할 수 있습니다. 즐거운 거래. Recommended Robot