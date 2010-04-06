Smart Grid set EA
- 유틸리티
- Sergey Batudayev
- 버전: 1.42
- 업데이트됨: 25 8월 2025
Smart Grid Set EA는 그리드에서 보류 주문을 입력하기 위한 유연하고 사용자 친화적인 전문가 자문 솔루션입니다. 손익분기점 로직, 다양한 트레일링 스톱 모드, 수동 그리드 배치, 사용자 정의 가능한 로트 크기 및 직관적인 차트 인터페이스를 지원합니다.
그리드 또는 평균화 전략을 사용하는 트레이더에게 이상적입니다.주요 특징
- 사용자 정의 가능한 그리드에서 매수 정지 및 매도 정지 주문을 배치합니다.
- 각 그리드 레벨에 대한 개별 로트 크기를 지원합니다.
- 내장된 트레일링 스톱: 클래식, 캔들 최고/최저 또는 이동 평균
- 자동 손익분기점 기능
- 그리드에 대한 사용자 정의 시작 가격을 설정하는 기능
- 화면 버튼을 통한 수동 그리드 실행
- 차트에 직접 버튼과 편집 가능한 필드가 있는 시각적 제어판
- 시간 프레임 변경 후 주문의 선택적 재생성
우리 커뮤니티에 가입하세요 MQL5와 Telegram에서 귀하의 결과, 질문 및 피드백을 공유하세요:
- MQL5 채널
- 텔레그램 채널 @AlgoTrader_Sergey
입력 매개변수
일반적인
- RecreateOrdersOnTFChange — 시간대가 변경될 때 그리드를 다시 생성합니다(true/false)
- CustomBuyStartPrice — 구매 그리드에 대한 사용자 지정 시작 가격(> 0인 경우 사용)
- CustomSellStartPrice — Sell 그리드에 대한 사용자 지정 시작 가격(> 0인 경우 사용)
- PlaceOrdersOnAttach — EA가 시작될 때 그리드를 자동으로 배치합니다.
그리드 설정
- numberOfBuyOrders — 그리드의 구매 주문 수
- numberOfSellOrders — 그리드의 판매 주문 수
- LotBuy — "/"로 구분된 로트 크기 목록, 예: 0.01/0.02/0.03
- LotSell — 판매 주문에 대한 로트 크기 목록
- 단계 - 주문 간 거리(포인트)
- MN — EA 주문을 식별하는 매직 넘버
손절매/이익실현
- StopLossPoints — 포인트 단위의 손절매(0 = SL 없음)
- TakeProfitPoints — 포인트로 이익 실현(0 = TP 없음)
손익분기점
- UseBreakeven — 손익분기점 기능 활성화
- BreakevenTriggerPoints — 손익분기점을 달성하는 데 필요한 이익(포인트)
- BreakevenProfitPoints — 손익분기점 이후 유지되는 이익(포인트)
트레일링 스톱
- UseTrailing — 후행 정지 활성화
- TrailingMode — 트레일링 스톱 모드:
- NoTrailing — 비활성화됨
- 클래식 - 표준 트레일링 스톱
- ByCandles — 이전 캔들 기반
- ByIndicator — 이동 평균(EMA) 기반
클래식 트레일링
- TrailStart — 트레일링 활성화를 위한 최소 이익 포인트
- TrailStep — 트레일링의 단계 크기
- TrailDistance — 후행 거리(포인트)
캔들 트레일링
- TrailCandleDelay — 다시 사용할 캔들 수
- TrailFromHighLow — 캔들의 최고/최저점으로부터 오프셋된 포인트
지표 기반 트레일링
- MA_Period — 지표 기반 추적에 사용되는 EMA 기간
추가 설정
- 미끄러짐 - 허용 가능한 최대 미끄러짐
- NumberOfTry — 주문 전송에 실패할 경우 시도 횟수
수동 모드
- ManualBuyPrice — 수동으로 트리거되는 매수 그리드의 기본 가격
- ManualSellPrice - 수동으로 트리거된 Sell 그리드의 기본 가격
화면 버튼 및 필드
|요소
|기능
|닫기 구매
|지정된 매직 넘버로 모든 매수 시장 주문을 마감합니다.
|판매 종료
|지정된 매직 넘버로 모든 매도 시장 주문을 마감합니다.
|델 바이
|모든 구매 보류 주문(매수 정지 및 매수 제한 주문)을 삭제합니다.
|델 셀
|모든 판매 보류 주문(판매 정지 및 판매 제한)을 삭제합니다.
|구입하다
|editBuyPrice에 지정된 가격에서 구매 그리드를 시작합니다.
|팔다
|editSellPrice에 지정된 가격에서 판매 그리드를 시작합니다.
|편집구매가격
|입력 필드: 구매 그리드의 수동 시작 가격.
|편집판매가격
|입력 필드: 판매 그리드의 수동 시작 가격입니다.
|편집수동주문수
|입력 필드: 매수/매도 버튼을 누를 때 생성할 주문 수입니다.
노트
- EA는 첨부된 차트에서만 작동합니다.
- 주문을 할 때 브로커 제한( StopLevel )이 고려됩니다.
- 오류가 발생하면(예: 오류 130 - 잘못된 가격) EA는 자동으로 주문 가격을 조정하고 다시 시도합니다.
Smart Grid Set EA 는 반자동 그리드 거래를 위한 강력한 도구로, 완벽한 위험 관리와 현대적인 사용자 인터페이스를 제공합니다.