Drawdown Manager MT4
- Utilità
- Biswarup Banerjee
- Versione: 8.0
- Aggiornato: 14 settembre 2025
- Attivazioni: 20
Drawdown Manager MT4 è un robusto Expert Advisor per MetaTrader 4, progettato come protettore del capitale per gestire le operazioni e proteggere il tuo conto di trading. Questo strumento è stato sviluppato appositamente per le società di trading proprietario, migliorando la tua esperienza di trading con funzionalità avanzate di gestione del rischio, garantendo la sicurezza dei tuoi investimenti. Monitora e controlla le attività di trading senza eseguire operazioni, concentrandosi sulla protezione del capitale e sull’ottimizzazione delle prestazioni del conto.
Nota: Scarica e prova la versione demo di Drawdown Manager MT4 sul tuo conto demo qui.
Puoi scaricare la versione MT5 qui: Drawdown Manager MT5
Puoi scaricare la versione completa per MT4 qui: Drawdown Manager MT4
Per una documentazione dettagliata: Guida alle Impostazioni Dettagliata
Funzionalità:
- Impostazioni generali: Configura parametri essenziali come il Magic Number per l’identificazione delle operazioni, importi di perdita fissi o limiti basati su percentuali, allineati alla tua strategia di rischio.
- Swap e commissioni: Abilita il monitoraggio delle spese di swap e commissioni per garantire che i costi siano in linea con i tuoi obiettivi di trading.
- Impostazioni di protezione: Imposta limiti massimi per operazioni aperte, posizioni long/short, ordini pendenti, percentuali di drawdown e numero di operazioni per giorno/settimana/mese per un controllo efficace del rischio.
- Impostazioni delle azioni: Automatizza la chiusura delle operazioni durante i drawdown, regola la visibilità dei grafici, controlla la chiusura del terminale e, facoltativamente, chiudi solo l’operazione con la maggiore perdita.
- Impostazioni di visualizzazione: Personalizza l’aspetto del pannello, inclusi dimensioni, grandezza del testo e colori per titoli, etichette e valori, migliorando la leggibilità.
- Impostazioni degli avvisi: Attiva notifiche tramite avvisi, notifiche di sistema o e-mail per rimanere informato sulle attività di trading e sulle soglie di rischio.
Nota: Drawdown Manager MT4 è uno strumento indispensabile per i trader e le società di trading proprietario che desiderano proteggere il capitale e gestire i rischi. Offre una supervisione completa delle operazioni e misure di protezione personalizzabili, allineate alla tua strategia di trading, ma non garantisce profitti.
Consiglio importante:
Questo è uno strumento professionale di gestione delle operazioni, non un sistema di generazione di profitti. Assicurati di configurarlo correttamente in base alla tua tolleranza al rischio:
- Testa accuratamente su un conto demo prima di usarlo su un conto reale.
- Aggiornamenti regolari e configurazioni ottimizzate vengono rilasciati periodicamente. Consulta il blog MQL5 nella sezione documentazione sopra per le ultime raccomandazioni.
Scopri tutti i miei prodotti: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller
Contattami per supporto: https://www.mql5.com/en/users/biswait50
Interessato a una prova gratuita di 7 giorni? Contattami tramite la sezione del mio profilo.
L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.