Scalper RS

Point Trend Indicator - Un indicatore del livello superiore e inferiore del trend, che può determinare la direzione del trend e indicarne il rafforzamento. La direzione del trend è determinata da punti rotondi; se i punti sono sopra la linea dello zero, il trend è rialzista; se sotto, il trend è ribassista. L'aumento del movimento direzionale è indicato dalle frecce. Ha l'unico parametro per la regolazione manuale: durata della direzione del trend. Possibilità Funziona su tutti gli intervalli