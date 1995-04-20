Scalper RS
- Indicatori
- Vitalyi Belyh
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
Scalper RS - è un indicatore di trading e analitico progettato per identificare i punti di inversione più probabili sul grafico dei prezzi.
L'algoritmo dell'indicatore che esegue la strutturazione dei prezzi consente di determinare combinazioni di inversione dei prezzi su vari strumenti di trading e intervalli di tempo.
Utilizzando il parametro variabile "Structuring" è possibile selezionare le impostazioni ottimali per il grafico di trading e l'intervallo di tempo desiderati.
Inizialmente l'indicatore è stato creato per ricevere segnali sui timeframe M1 - M5 - M15, ma selezionando i parametri necessari può essere configurato per identificare trend a lungo termine sui timeframe H1 - H4 - D1.
L'algoritmo dell'indicatore che esegue la strutturazione dei prezzi consente di determinare combinazioni di inversione dei prezzi su vari strumenti di trading e intervalli di tempo.
Utilizzando il parametro variabile "Structuring" è possibile selezionare le impostazioni ottimali per il grafico di trading e l'intervallo di tempo desiderati.
Inizialmente l'indicatore è stato creato per ricevere segnali sui timeframe M1 - M5 - M15, ma selezionando i parametri necessari può essere configurato per identificare trend a lungo termine sui timeframe H1 - H4 - D1.
- Adatto per scalping e trading a breve termine.
- Le frecce di segnalazione possono funzionare senza ridisegno oppure con possibile ridisegno (parametro commutabile).
- Tutti i segnali compaiono alla chiusura della candela.
- Esistono diversi tipi di notifiche.
- I segnali indicatori possono essere utilizzati nella direzione del trend e contro di esso.
- L'indicatore può essere utilizzato come sistema separato o come aggiunta a un sistema di trading di tendenza già esistente.