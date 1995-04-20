Scalper RS
- Индикаторы
- Vitalyi Belyh
- Версия: 1.0
- Активации: 10
Scalper RS - торгово-аналитический индикатор предназначенный для выявления наиболее вероятных разворотных моментов на ценовом графике.
Алгоритм индикатора проводящий структуризацию цены позволяет определить разворотные комбинации цены на различных торговых инструментах и тайм-фреймах.
С помощью изменяемого параметра "Structuring" можно подобрать оптимальные настройки для нужного торгового графика и тайм-фрейма.
Изначально индикатор создавался для получения сигналов на тайм-фреймах M1 - M5 - M15, но подобрав нужные параметры можно настроить для выявления долгосрочных тенденций на тайм-фреймах H1 - H4 - D1.
- Подходит для скальпинга и краткосрочной торговли.
- Сигнальные стрелки могут работать без перерисовки или с возможной перерисовкой (переключаемый параметр).
- Все сигналы появляются на закрытии свечи.
- Имеется несколько типов оповещений.
- Сигналы индикатора можно использовать по направлению тренда и против него.
- Индикатор можно использовать как отдельную систему, так и в дополнение существующей трендовой торговой системы.