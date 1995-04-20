Scalper RS
- Indikatoren
- Vitalyi Belyh
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
Scalper RS - ist ein Handels- und Analyseindikator, der dazu dient, die wahrscheinlichsten Umkehrpunkte im Preisdiagramm zu identifizieren.
Der Indikatoralgorithmus, der die Preisstrukturierung durchführt, ermöglicht es Ihnen, Preisumkehrkombinationen für verschiedene Handelsinstrumente und Zeitrahmen zu bestimmen.
Über den variablen Parameter „Structuring“ können Sie die optimalen Einstellungen für den gewünschten Handelschart und Zeitrahmen auswählen.
Ursprünglich wurde der Indikator erstellt, um Signale in den Zeitrahmen M1 – M5 – M15 zu empfangen. Durch Auswahl der erforderlichen Parameter kann er jedoch so konfiguriert werden, dass er langfristige Trends in den Zeitrahmen H1 – H4 – D1 erkennt.
- Geeignet für Scalping und kurzfristigen Handel.
- Signalpfeile können ohne Neuzeichnung oder mit möglicher Neuzeichnung (umschaltbarer Parameter) funktionieren.
- Alle Signale erscheinen beim Schließen der Kerze.
- Es gibt verschiedene Arten von Benachrichtigungen.
- Die Indikatorsignale können in Trendrichtung und gegen den Trend verwendet werden.
- Der Indikator kann als eigenständiges System oder als Ergänzung zu einem bestehenden Trendhandelssystem verwendet werden.