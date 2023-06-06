TPSproTREND PrO

Caratteristiche principali:

  • Segnale di ingresso accurato senza rendering!

    • Una volta che il segnale appare, rimane rilevante. Questa è una differenza importante rispetto agli indicatori di ridisegno, che forniscono un segnale e poi lo modificano, con conseguente potenziale perdita dei fondi depositati. Ora puoi entrare nel mercato con maggiore probabilità e precisione. C'è anche la possibilità di colorare le candele dopo che appare la freccia finché non viene raggiunto l'obiettivo (take profit) o appare un segnale di inversione.

  • Visualizzazione della zona STOP-LOSS/TAKE-PROFIT

    • Per migliorare la chiarezza visiva durante la ricerca dei punti di ingresso, è stato creato un modulo che visualizza innanzitutto la zona di acquisto/vendita in cui viene cercato il punto di ingresso ottimale nel mercato. Un'ulteriore logica intelligente per la manipolazione del livello di stop loss aiuta a ridurne le dimensioni nel tempo, riducendo così il rischio iniziale quando si entra in un'operazione (Move SL).

  • Mostra MIN/MAX da un intervallo di tempo superiore (modalità MTF)

    • Aggiunta la possibilità di visualizzare non solo i cambiamenti di tendenza ma anche la posizione delle correzioni MIN/MAX da intervalli di tempo più elevati. Inoltre, MIN/MAX ora sono numerati per indicare la quantità di correzione.

  • Rapporto rischio-rendimento (RR)

    • L'algoritmo dell'indicatore consente di identificare l'esatto punto di ingresso in cui il rapporto rischio-rendimento supera in media 1k2. Ciò implica anche qualcosa di visivo, come uno schizzo colorato della candela dopo aver ricevuto il segnale.

  • Fornisce segnali indipendentemente dalla direzione dei movimenti dei prezzi.
    • L'indicatore TPSpro TRENDPRO genera segnali per entrare nelle negoziazioni indipendentemente dal fatto che il prezzo abbia una tendenza al rialzo, al ribasso o lateralmente.
  • Statistiche per tutte le transazioni % tasso di vincita

    • Questo indicatore fornisce informazioni e statistiche storiche sul tuo potenziale di guadagno e ti aiuta a ottenere un quadro più chiaro di dove e come puoi generare maggiori entrate.

  • Funziona in diversi intervalli di tempo
    • L'indicatore TPSpro TRENDPRO può essere utilizzato per tutti gli intervalli di tempo sul grafico, dai minuti (M1) ai mesi (MN).
  • Avvisi grafici e audio
    • Questo indicatore fornisce una visualizzazione grafica e audio in modo da non perdere mai un segnale per entrare in un'operazione.
  • Scanner di tendenze semplice ed efficace
    • Uno scanner di tendenze molto compatto che emette automaticamente avvisi e invia notifiche al telefono quando tutti gli intervalli di tempo corrispondono a una tendenza.
  • Per esperti e principianti

    • Anche se è la prima volta, tutorial video e istruzioni passo passo spiegano come lavorare con l'indicatore con esempi specifici.

Recensioni 29
Slava Zubchonok
46
Slava Zubchonok 2025.02.10 12:25 
 

TrendPro - это не просто индикатор тренда -это целая система ,позволяющая быстро ,эффективно и четко определить направление , в котором движется анализируемый инструмент, выделить структуру-мин/мах( с четкой логикой определения и без перерисовки!)/начало тренда/коррекции/"разводки".SCANER помогает увидеть это сразу на большом количестве инструментов. EntryPoints -точки входа с динамическим зонами стопа -великолепная находка .По самой реализации индикатора- здесь все на 5 звезд: панельки сворачиваются, перемещаются, параметры можно подстраивать под свои предпочтения. Связка с RFILevels дает полноценную торговую стратегию. И что самое главное -разработчик всегда на связи, постоянно улучшает продукт. Респект команде !

Gryffn10
352
Gryffn10 2025.02.10 07:34 
 

It has been more than six months since I purchased both TPSProTRENDPrO and TPSPro RFI Levels, for MT4 and also for MT5 Platforms... I have put the time in to learn about and understand these indicators so that I can properly work with them... so now I can unequivocally state that these indicators work, and I would not, and in fact could not trade without them. Trading is something I now look forward to because it has become stress free, comfortable and consistently profitable. What a pleasure to finally come across indicators that actually deliver.... And ongoing Telegram support, videos, training and support. Thank you Roman and the team. Paul

Денис Селезнев
334
Денис Селезнев 2025.02.07 18:42 
 

Этот продавец и его индикаторы просто поразили меня! Видно, что в их разработку вложены тысячи часов опыта и труда. Я хочу отметить, что торговая стратегия, которую он использует, невероятно проста, и раньше мне не приходило в голову ее применять. Но как только вы начинаете использовать ее с этим индикатором, она просто работает. Она дает вам преимущество на рынке, а это именно то, что нужно каждому трейдеру.

