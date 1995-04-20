Scalper RS

Convient au scalping et au trading à court terme. Les flèches de signalisation peuvent fonctionner sans redessin ou avec un redessin éventuel (paramètre commutable). Tous les signaux apparaissent à la clôture de la bougie. Il existe plusieurs types de notifications. Les signaux indicateurs peuvent être utilisés dans le sens de la tendance et à son encontre. L'indicateur peut être utilisé comme un système séparé ou comme un complément à un système de trading de tendance existant.

- ​​ est un indicateur de trading et d'analyse conçu pour identifier les points de retournement les plus probables sur le graphique des prix.L'algorithme indicateur qui effectue la structuration des prix vous permet de déterminer des combinaisons d'inversion de prix sur divers instruments de trading et périodes de temps.À l'aide du paramètre variable «», vous pouvez sélectionner les paramètres optimaux pour le graphique de trading et la période souhaités.Initialement, l'indicateur a été créé pour recevoir des signaux sur les périodes M1 - M5 - M15, mais en sélectionnant les paramètres nécessaires, il peut être configuré pour identifier les tendances à long terme sur les périodes H1 - H4 - D1.



