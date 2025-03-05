Bitcoin Smart EA mt5
- Experts
- Vasiliy Strukov
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Bitcoin Smart EA funziona con l'esclusivo indicatore MAFilling Trend. È una strategia molto semplice ma efficiente e le impostazioni uniche e flessibili rendono questo EA estremamente versatile e ti aiuteranno a creare risultati ottimali per i tuoi scambi. Funziona molto bene sulle criptovalute e su qualsiasi valuta e oro su time frame m15 o m30.
I risultati in tempo reale possono essere visualizzati qui.
Contattami subito dopo l'acquisto per ottenere il bonus personale!
Impostazioni e manuale qui
- Open new series - on/off inizio di una nuova serie di ordini
- Trade Buy - consentire al consulente di acquistare
- Trade Sell - consentire al consulente di vendere
- Support manual orders - supportare gli ordini manuali veri o falsi
- Max Orders - ordini massimi consentiti
- Order Comment - nome del commento dell'ordine
- Start lots - lotto di partenza iniziale
- Use Money Management - on/off utilizzo del calcolo automatico del lotto
- Autolot - Margine libero per ogni 0,01 lotto: l'importo del margine libero per l'apertura ogni 0,01 lotti
- Lot multiplier - moltiplicatore di lotto per i seguenti ordini
- Max Lot - quantità massima totale di lotti aperti consentiti
- Real TP, points - il profitto, in punti, verrà visualizzato sul grafico
- Virtual TP, points - Il profitto virtuale in punti non verrà visualizzato sul grafico
- Real SL, points - lo stop loss in punti, dal primo ordine, verrà visualizzato sul grafico
- Virtual SL, points - lo stop loss in punti, dal primo ordine, non verrà visualizzato sul grafico
- Use Real Trail (false: virtual) – utilizzo del trailing reale o virtuale
- Trail Start - attivazione di un trailing stop
- Trail Step - distanza dal prezzo quando si attiva un trailing stop
- Close from reverse signal - vero o falso, chiuderà le operazioni aperte se il segnale è inverso
- Max spread (0-not use) - spread massimo consentito per il commercio
- Start Hour - l'ora in cui EA dovrebbe iniziare a fare trading, inserire 1 o 2 ecc.
- End Hour - nell'ora in cui EA dovrebbe smettere di entrare in una nuova serie di operazioni
- DD Reduction Algoritm - Algoritmo di riduzione del prelievo all'ultimo ordine con il profitto sarà vicino alla serie del primo ordine con perdita
- Number order for DD Reduction Algoritm - da quale ordine viene attivato l'algoritmo di riduzione del drawdown
- Percent profit for DD Reduction Algoritm - percentuale di profitto quando si chiudono gli ordini in modalità di riduzione del prelievo
- Draw on-off - per consentire a EA di tracciare o meno i tag di profitto sul grafico
- Next: Impostazioni dei caratteri per la visualizzazione
- Pause between orders (min. 0 - not use) - tempo di pausa tra gli ordini
- Magic - è un numero speciale che l'EA assegna ai suoi ordini
- Fix distance - distanza fissa tra gli ordini
- Order dinamic distance - da quale ordine verrà applicata la distanza dinamica
- Dinamic distance start - il valore iniziale per la distanza dinamica
- Distance multiplier - il moltiplicatore dinamico della distanza
- Poi ci sono le impostazioni dell'indicatore: lascia l'impostazione predefinita!
To those who are considering or already purchased this advisor. This review is intended to provide my experience and what I have done to make the advisor work for me the way I want it. I took the set files that was kindly provided by Vasiliy. I used it as a starting point rather than ready to go set up. After backtesting I realized that the budget requirement for running it in shorter timeframes (M15-M30) is huge. I read through the risk management guide that Vasiliy has put together. It’s a must read document. I did put trading hour restrictions to avoid trading non-volatile hours and I also pause trading on weekends. You have to realize that when market is drifting to one direction without meaningful pullback the advisor will have a huge DD. Most important: I specifically optimized the lot multiplier, TP distance, min distance requirement to open the next trade. These factors affect the DD and I tried to make the advisor safer during prolonged trends. Of course this means that my advisor is not as profitable as original but it is safer. I care about the longevity of the project. One more important aspect: the advisor keeps making small gains most of the time. When it gets in trouble, it make the most amount of money, but there is a risk of prolonged DD to completely wiping your account. Taylor to your risk tolerance (do your homework, test it properly). I am currently running it on live account for BTC and AUDCAD. Currently optimizing for gold and other assets. I take my time to thoroughly optimize the advisor to all kinds of market conditions (to the point that I had to delete my optimization logs because it crashed my MT5 due to large log files, ahaha).