Bitcoin Smart EA mt5

Bitcoin Smart EA funziona con l'esclusivo indicatore MAFilling Trend. È una strategia molto semplice ma efficiente e le impostazioni uniche e flessibili rendono questo EA estremamente versatile e ti aiuteranno a creare risultati ottimali per i tuoi scambi. Funziona molto bene sulle criptovalute e su qualsiasi valuta e oro su time frame m15 o m30.

I risultati in tempo reale possono essere visualizzati qui.

  IMPOSTAZIONI
  • Open new series - on/off inizio di una nuova serie di ordini
  • Trade Buy - consentire al consulente di acquistare
  • Trade Sell - consentire al consulente di vendere
  • Support manual orders - supportare gli ordini manuali veri o falsi
  • Max Orders - ordini massimi consentiti
  • Order Comment - nome del commento dell'ordine
  • Start lots - lotto di partenza iniziale
  • Use Money Management - on/off utilizzo del calcolo automatico del lotto
  • Autolot - Margine libero per ogni 0,01 lotto: l'importo del margine libero per l'apertura ogni 0,01 lotti
  • Lot multiplier - moltiplicatore di lotto per i seguenti ordini
  • Max Lot - quantità massima totale di lotti aperti consentiti
  • Real TP, points - il profitto, in punti, verrà visualizzato sul grafico
  • Virtual TP, points - Il profitto virtuale in punti non verrà visualizzato sul grafico
  • Real SL, points - lo stop loss in punti, dal primo ordine, verrà visualizzato sul grafico
  • Virtual SL, points - lo stop loss in punti, dal primo ordine, non verrà visualizzato sul grafico
  • Use Real Trail (false: virtual) – utilizzo del trailing reale o virtuale
  • Trail Start - attivazione di un trailing stop
  • Trail Step - distanza dal prezzo quando si attiva un trailing stop
  • Close from reverse signal - vero o falso, chiuderà le operazioni aperte se il segnale è inverso
  • Max spread (0-not use) - spread massimo consentito per il commercio
  • Start Hour - l'ora in cui EA dovrebbe iniziare a fare trading, inserire 1 o 2 ecc.
  • End Hour - nell'ora in cui EA dovrebbe smettere di entrare in una nuova serie di operazioni
  • DD Reduction Algoritm -  Algoritmo di riduzione del prelievo all'ultimo ordine con il profitto sarà vicino alla serie del primo ordine con perdita
  • Number order for DD Reduction Algoritm - da quale ordine viene attivato l'algoritmo di riduzione del drawdown
  • Percent profit for DD Reduction Algoritm - percentuale di profitto quando si chiudono gli ordini in modalità di riduzione del prelievo
  • Draw on-off - per consentire a EA di tracciare o meno i tag di profitto sul grafico
  • Next: Impostazioni dei caratteri per la visualizzazione
  • Pause between orders (min. 0 - not use) - tempo di pausa tra gli ordini
  • Magic - è un numero speciale che l'EA assegna ai suoi ordini
  • Fix distance - distanza fissa tra gli ordini
  • Order dinamic distance - da quale ordine verrà applicata la distanza dinamica
  • Dinamic distance start - il valore iniziale per la distanza dinamica
  • Distance multiplier - il moltiplicatore dinamico della distanza
  • Poi ci sono le impostazioni dell'indicatore: lascia l'impostazione predefinita!


Recensioni 14
Tai Dao Duc
54
Tai Dao Duc 2025.07.09 14:44 
 

To those who are considering or already purchased this advisor. This review is intended to provide my experience and what I have done to make the advisor work for me the way I want it. I took the set files that was kindly provided by Vasiliy. I used it as a starting point rather than ready to go set up. After backtesting I realized that the budget requirement for running it in shorter timeframes (M15-M30) is huge. I read through the risk management guide that Vasiliy has put together. It’s a must read document. I did put trading hour restrictions to avoid trading non-volatile hours and I also pause trading on weekends. You have to realize that when market is drifting to one direction without meaningful pullback the advisor will have a huge DD. Most important: I specifically optimized the lot multiplier, TP distance, min distance requirement to open the next trade. These factors affect the DD and I tried to make the advisor safer during prolonged trends. Of course this means that my advisor is not as profitable as original but it is safer. I care about the longevity of the project. One more important aspect: the advisor keeps making small gains most of the time. When it gets in trouble, it make the most amount of money, but there is a risk of prolonged DD to completely wiping your account. Taylor to your risk tolerance (do your homework, test it properly). I am currently running it on live account for BTC and AUDCAD. Currently optimizing for gold and other assets. I take my time to thoroughly optimize the advisor to all kinds of market conditions (to the point that I had to delete my optimization logs because it crashed my MT5 due to large log files, ahaha).

Aum Anusorn
78
Aum Anusorn 2025.06.27 03:13 
 

Works great on XAUUSD, BTCUSD and other pairs with low risk, great support and documentation.

franklin_sergio
104
franklin_sergio 2025.06.17 20:25 
 

I'd say BS is an excellent EA. I've being running it on gold and has beeing very profitable. Thx a lot and long life, Vasily!

