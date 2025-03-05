Bitcoin Smart EA mt5

Gold Gamer EA è un Expert Advisor completamente automatizzato che porta il trading con la media mobile a un livello completamente nuovo. Offre numerosi scenari di trading con media mobile personalizzabili e impostazioni flessibili. La strategia semplice è sviluppata per cercare di cogliere il trend più ampio: se il prezzo è superiore alla media mobile, l'EA acquisterà, mentre se è inferiore alla media mobile, venderà. Una serie di impostazioni uniche rende questo EA estremamente versatile. Oltre