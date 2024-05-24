TradeMirror Pro MT5

TradeMirror è uno strumento locale di copia degli ordini progettato per le piattaforme MT4/MT5, con supporto alla sincronizzazione delle operazioni in tempo reale.

Vantaggi del Prodotto

In linea con gli elevati standard di sicurezza, stabilità e privacy per i software finanziari, abbiamo ottimizzato tre aspetti fondamentali:

  • Interfaccia grafica intuitiva per un utilizzo semplificato
  • Protezione rafforzata della privacy per l'isolamento di dati sensibili negli scenari finanziari
  • Sincronizzazione degli ordini in millisecondi, garantendo una distribuzione dei segnali senza ritardi
  • Piena compatibilità con MT4/MT5, adattandosi perfettamente a diversi ambienti di trading
  • Monitoraggio intelligente del sistema con notifiche email per una maggiore stabilità

Funzionalità Principali

Il prodotto include le seguenti funzionalità professionali di copia:

  • Connessione parallela di più account
  • Notifiche email in tempo reale
  • Regolazione personalizzabile della dimensione del lotto
  • Meccanismo di filtraggio dei segnali
  • Modalità di copia inversa
  • Ripristino di Take Profit/Stop Loss

Processo di Demo Gratuita

Prima dell'acquisto, puoi provare tutte le funzionalità seguendo questi passaggi:

  1. Clicca sul pulsante "Demo Gratuita" nella pagina
  2. Seleziona l'opzione "Conferma installazione di MetaTrader 4/5"
  3. Consenti al browser di avviare il client MT4/MT5
  4. Naviga fino a "Expert Advisor/Mercato/TradeMirror" nella piattaforma e attiva la modalità di test
  5. Abilita "Visualizza dati storici" (per visualizzare l'interfaccia grafica)
  6. Clicca sul pulsante "Avvia"
  7. L'interfaccia di TradeMirror sarà visualizzata nella finestra del grafico

Linee Guida e Raccomandazioni

Per migliorare la tua esperienza, ti consigliamo:

  1. I principianti su MQL5 possono consultare la "Guida all'Acquisto e all'Uso degli EA su MQL5 Market"
  2. Prova le funzionalità su un account demo prima di operare in tempo reale
  3. Mantieni sempre attive le autorizzazioni per gli "Expert Advisor"
  4. Attiva le notifiche email per monitorare lo stato della copia

Per ulteriore assistenza, contatta il nostro supporto tecnico tramite i commenti del prodotto o messaggi diretti.

Link Ufficiali per il Download

  1. TradeMirror Pro per MT4
  2. TradeMirror Pro per MT5
Recensioni 11
Brewed_Viewer
89
Brewed_Viewer 2025.08.16 03:18 
 

There are a few dodgy program out there that you have to pay for ... this is free and in a lot of ways much better than some that I have paid for in the past. Thanks guys!

Aldo Doberti
573
Aldo Doberti 2025.07.31 07:08 
 

Perfecto y Simple. Buen Trabajo

Matthias Hubert Patrick Snidaro
510
Matthias Hubert Patrick Snidaro 2025.06.16 14:10 
 

rapide, simple efficace et gratuit. Merci :)

Brewed_Viewer
89
Brewed_Viewer 2025.08.16 03:18 
 

There are a few dodgy program out there that you have to pay for ... this is free and in a lot of ways much better than some that I have paid for in the past. Thanks guys!

ypb0119
14
ypb0119 2025.08.13 07:31 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Aldo Doberti
573
Aldo Doberti 2025.07.31 07:08 
 

Perfecto y Simple. Buen Trabajo

dingls
14
dingls 2025.06.26 23:32 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Hao Liu
2117
Risposta dello sviluppatore Hao Liu 2025.06.27 00:23
可以尝试删除%AppData%\MetaQuotes\Terminal\Community目录下的所有文件,然后再重启mt4/mt5
Matthias Hubert Patrick Snidaro
510
Matthias Hubert Patrick Snidaro 2025.06.16 14:10 
 

rapide, simple efficace et gratuit. Merci :)

Chn V
30
Chn V 2025.06.12 13:19 
 

working fine, thanks for make it free

Zhang Fu Li
118
Zhang Fu Li 2025.06.06 00:49 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Slamet Riadi
122
Slamet Riadi 2025.05.22 17:43 
 

Very good trade mirroring. Easy to set and so far no issue.

Ya Peng Cheng
253
Ya Peng Cheng 2025.03.17 02:48 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Welly Tunggala
136
Welly Tunggala 2025.01.16 15:55 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Michael-MT5
448
Michael-MT5 2024.07.02 15:20 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

