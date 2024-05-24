TradeMirror Pro MT5
TradeMirror è uno strumento locale di copia degli ordini progettato per le piattaforme MT4/MT5, con supporto alla sincronizzazione delle operazioni in tempo reale.
Vantaggi del Prodotto
In linea con gli elevati standard di sicurezza, stabilità e privacy per i software finanziari, abbiamo ottimizzato tre aspetti fondamentali:
- Interfaccia grafica intuitiva per un utilizzo semplificato
- Protezione rafforzata della privacy per l'isolamento di dati sensibili negli scenari finanziari
- Sincronizzazione degli ordini in millisecondi, garantendo una distribuzione dei segnali senza ritardi
- Piena compatibilità con MT4/MT5, adattandosi perfettamente a diversi ambienti di trading
- Monitoraggio intelligente del sistema con notifiche email per una maggiore stabilità
Funzionalità Principali
Il prodotto include le seguenti funzionalità professionali di copia:
- Connessione parallela di più account
- Notifiche email in tempo reale
- Regolazione personalizzabile della dimensione del lotto
- Meccanismo di filtraggio dei segnali
- Modalità di copia inversa
- Ripristino di Take Profit/Stop Loss
Processo di Demo Gratuita
Prima dell'acquisto, puoi provare tutte le funzionalità seguendo questi passaggi:
- Clicca sul pulsante "Demo Gratuita" nella pagina
- Seleziona l'opzione "Conferma installazione di MetaTrader 4/5"
- Consenti al browser di avviare il client MT4/MT5
- Naviga fino a "Expert Advisor/Mercato/TradeMirror" nella piattaforma e attiva la modalità di test
- Abilita "Visualizza dati storici" (per visualizzare l'interfaccia grafica)
- Clicca sul pulsante "Avvia"
- L'interfaccia di TradeMirror sarà visualizzata nella finestra del grafico
Linee Guida e Raccomandazioni
Per migliorare la tua esperienza, ti consigliamo:
- I principianti su MQL5 possono consultare la "Guida all'Acquisto e all'Uso degli EA su MQL5 Market"
- Prova le funzionalità su un account demo prima di operare in tempo reale
- Mantieni sempre attive le autorizzazioni per gli "Expert Advisor"
- Attiva le notifiche email per monitorare lo stato della copia
Per ulteriore assistenza, contatta il nostro supporto tecnico tramite i commenti del prodotto o messaggi diretti.
There are a few dodgy program out there that you have to pay for ... this is free and in a lot of ways much better than some that I have paid for in the past. Thanks guys!