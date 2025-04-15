Haven Risk Control MT5

Conseiller "Risk Control"





"Risk Control" est un gestionnaire de positions avancé pour MetaTrader 5 qui automatise le processus de fermeture partielle des positions en fonction de paramètres de risque spécifiés et du ratio risque/rendement (RR). Le conseiller aide les traders à gérer efficacement les positions ouvertes, à minimiser les risques et à maximiser les profits potentiels. Autres produits -> ICI

Caractéristiques principales :

- Fermeture partielle automatique des positions basée sur des paramètres spécifiés ;

- Ajustement flexible du niveau de risque et du ratio risque/rendement (RR) ;

- Interface utilisateur intuitive pour une настройка facile des paramètres ;

- Possibilité de masquer/afficher le panneau du conseiller en un seul clic ;

- Affichage visuel des niveaux de fermeture partielle sur le graphique ;

- Affichage visuel des niveaux de spread et prise en compte de celui-ci lors de l'entrée en position.



https://maks-haven.notion.site/Trade-Manager-for-Metatrader-5-c43cd84a0a174f23ac3829110b255110



Raccourcis clavier pour le fonctionnement du programme : "1" - Définir un niveau d'entrée virtuel (prix d'ouverture). La ligne est placée à l'endroit où se trouve le curseur au moment où la touche est pressée. "2" - Définition d'un niveau de stop loss virtuel "3" - Définition d'un niveau de take profit virtuel "Espace" (barre d'espace) - envoyer un ordre commercial au serveur en fonction des lignes virtuelles prédéfinies "Esc" - Annuler l'action et supprimer toutes les lignes virtuelles du graphique "5" - Construit une ligne de "profit total" avec 2 boutons. Les boutons définissent les niveaux de stop loss ou de take profit pour toutes les positions actuellement ouvertes en fonction de cette ligne. De plus, dans la fenêtre des boutons, il affiche le profit ou la perte potentielle au niveau de prix où se trouve la ligne de "profit total".

Assistance du conseiller pour la fermeture partielle des positions : Instructions plus détaillées :Assistance du conseiller pour la fermeture partielle des positions :

"Risk Control" suit les positions ouvertes et effectue automatiquement des fermetures partielles en fonction des paramètres de risque spécifiés et du ratio risque/rendement (RR). Lorsque le profit actuel atteint un certain niveau RR par rapport au risque initial, le conseiller ferme une partie de la position, protégeant le profit et réduisant le risque global. Les niveaux de fermeture partielle sont affichés sur le graphique à l'aide de lignes horizontales et d'étiquettes indiquant les valeurs RR correspondantes et le pourcentage de fermeture.

L'utilisateur ne peut pas déplacer ou modifier le niveau de fixation partielle après être entré en position. Ceci est fait pour réduire le nombre de décisions qu'un trader prend après être entré en position, et aussi pour aider à atteindre une approche systématique.





Réglages et paramètres :

- Risque par transaction en pourcentage du solde ;

- Risque par transaction en lots fixes ou devise de dépôt (dans les prochaines versions du programme) ;

- Multiplicateur RR standard pour les positions ;

- Multiplicateur RR pour la fermeture partielle ;

- Pourcentage du volume de la position pour la fermeture partielle ;

- Paramètres d'affichage du panneau et des lignes de fermeture partielle ;

- Magic Number du conseiller (paramètre technique, nécessaire en cas de conflit avec d'autres conseillers).





Attention ! Dans cette version, tous les paramètres du conseiller (pourcentage de risque, fixation partielle, etc.) sont définis dans les propriétés du conseiller dans la fenêtre "Paramètres d'entrée", voir la capture d'écran.



Remarques :

- Lors de la définition d'un niveau d'entrée (prix d'ouverture) inférieur au prix du marché, le mode Buy Limit est automatiquement activé, au-dessus du prix du marché - Buy Stop. De même pour les positions courtes.

- Lors de la définition d'uniquement un niveau de stop loss, le prix d'entrée (prix d'ouverture) est automatiquement lié au prix ASK ou BID, en fonction de la direction de la position, et le mode BUY/SELL MARKET est défini.

- Le take profit est automatiquement défini sur le multiplicateur R conformément aux paramètres dans les réglages du conseiller (si vous le souhaitez, vous pouvez définir votre propre niveau de take profit avec le bouton "3")

- Le conseiller surveille automatiquement en temps réel le niveau de spread et définit les ordres en fonction de celui-ci, les lignes pointillées correspondantes sont affichées sur le graphique

- Sous chaque ligne virtuelle de stop loss et de take profit, le conseiller affiche le profit ou la perte potentielle dans la devise du dépôt, ainsi que la distance en pips.

- Toutes les informations sur le type d'ordre (Type Order), le lot, les profits ou pertes potentiels, ainsi que le multiplicateur R actuel sont dupliquées dans le panneau d'information situé en bas du graphique.

- La valeur définie par l'utilisateur du multiplicateur R standard et le pourcentage de risque du solde du compte sont affichés dans le coin inférieur droit du panneau du conseiller. Ces paramètres dans la version actuelle sont définis dans les réglages du conseiller dans la fenêtre "Paramètres d'entrée".