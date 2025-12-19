Equity Firewall è un'utilità per MT5 progettata per il controllo automatico dei drawdown e la gestione del rischio a livello di conto. Protegge il capitale, soprattutto quando più expert advisor (EA) operano sullo stesso conto con il rischio di aumenti improvvisi delle posizioni o di drawdown.

Equity Firewall permette di impostare un drawdown massimo complessivo, un limite di perdita giornaliero e un obiettivo di profitto, con la possibilità di scegliere l'azione da intraprendere al raggiungimento del limite: chiudere tutte le posizioni e gli ordini, chiudere tutti i grafici o eseguire entrambe le azioni contemporaneamente.

Il programma applica automaticamente l'azione selezionata quando i limiti vengono raggiunti ed è completamente compatibile con gli expert advisor — anche quando più EA operano contemporaneamente. Il programma supporta notifiche push e via e-mail per i trigger dei limiti e mostra il drawdown corrente, le perdite giornaliere e i progressi verso gli obiettivi su una dashboard chiara.

Casi d'uso

• Prop trading e conti multi-EA: controllo del rischio quando più expert advisor operano contemporaneamente.

• Protezione del capitale: arresto completo del trading quando l'obiettivo di equity è raggiunto o si verifica il drawdown massimo.

Consigli e raccomandazioni

• Il programma funziona nel strategy tester. Imposta la dimensione del lotto e la direzione della negoziazione — l’operazione si aprirà all’avvio dell’expert advisor nel tester. Utilizza la modalità di test visiva per vedere come funziona il pannello e verificare che i limiti siano applicati correttamente.

• Assicurati di testare il tuo scenario su un conto demo.

• Le operazioni sul saldo non sono considerate automaticamente — tutti i calcoli si basano sull’equity corrente. Prima di depositi o prelievi, assicurati che le impostazioni del programma siano corrette.

• Il programma invia comandi per chiudere tutte le posizioni e cancellare tutti gli ordini, ma il broker potrebbe non eseguirli completamente. Utilizza le notifiche per monitorare i risultati.

Equity Firewall è uno strumento professionale per i trader che devono gestire i rischi e proteggere il capitale. Controlla i drawdown, blocca i profitti e minimizza le perdite anche quando più expert advisor operano contemporaneamente.