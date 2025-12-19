Equity Firewall

Equity Firewall è un'utilità per MT5 progettata per il controllo automatico dei drawdown e la gestione del rischio a livello di conto. Protegge il capitale, soprattutto quando più expert advisor (EA) operano sullo stesso conto con il rischio di aumenti improvvisi delle posizioni o di drawdown.

Installa la versione di prova per conti demo

Equity Firewall permette di impostare un drawdown massimo complessivo, un limite di perdita giornaliero e un obiettivo di profitto, con la possibilità di scegliere l'azione da intraprendere al raggiungimento del limite: chiudere tutte le posizioni e gli ordini, chiudere tutti i grafici o eseguire entrambe le azioni contemporaneamente.

Il programma applica automaticamente l'azione selezionata quando i limiti vengono raggiunti ed è completamente compatibile con gli expert advisor — anche quando più EA operano contemporaneamente. Il programma supporta notifiche push e via e-mail per i trigger dei limiti e mostra il drawdown corrente, le perdite giornaliere e i progressi verso gli obiettivi su una dashboard chiara.

Casi d'uso

• Prop trading e conti multi-EA: controllo del rischio quando più expert advisor operano contemporaneamente.

• Protezione del capitale: arresto completo del trading quando l'obiettivo di equity è raggiunto o si verifica il drawdown massimo.

Consigli e raccomandazioni

• Il programma funziona nel strategy tester. Imposta la dimensione del lotto e la direzione della negoziazione — l’operazione si aprirà all’avvio dell’expert advisor nel tester. Utilizza la modalità di test visiva per vedere come funziona il pannello e verificare che i limiti siano applicati correttamente.

• Assicurati di testare il tuo scenario su un conto demo.

• Le operazioni sul saldo non sono considerate automaticamente — tutti i calcoli si basano sull’equity corrente. Prima di depositi o prelievi, assicurati che le impostazioni del programma siano corrette.

• Il programma invia comandi per chiudere tutte le posizioni e cancellare tutti gli ordini, ma il broker potrebbe non eseguirli completamente. Utilizza le notifiche per monitorare i risultati.


Equity Firewall è uno strumento professionale per i trader che devono gestire i rischi e proteggere il capitale. Controlla i drawdown, blocca i profitti e minimizza le perdite anche quando più expert advisor operano contemporaneamente.

Altri dall’autore
PulseX
Ervand Oganesyan
Experts
Algoritmo di trading impulsivo intelligente con rischio gestito e controllo dinamico delle serie di scambi. Monitoraggio : https://www.mql5.com/en/signals/2347041 — richiedi i file impostati tramite messaggi privati. Come funziona PulseX PulseX EA è un sistema di trading d'impulso autonomo e completamente ottimizzato, progettato per funzionare su un'ampia gamma di coppie di valute. Il consulente analizza la microstruttura del mercato e identifica i momenti in cui il prezzo forma un impulso a br
MT5 Trade Master
Ervand Oganesyan
Utilità
Dashboard di trading multifunzionale per semplificare il trading manuale. Visualizzazione di ordini e transazioni, calcoli di profitti e perdite, trading con un clic, modifica degli ordini, pareggio, trailing stop, stop loss parziale, take profit parziale, chiusura per tempo, stop loss e take profit azionari: tutto questo è possibile in uno o pochi clic, utilizzando tasti di scelta rapida o con un semplice trascinamento del mouse sui livelli sul grafico. L'interfaccia intuitiva consente di testa
BounceEdge EA
Ervand Oganesyan
Experts
Un algoritmo di trading pullback progettato con precisione per il mercato forex. Performance live : https://www.mql5.com/en/signals/2326381 - non sono richiesti file di impostazione, vengono utilizzati solo i valori predefiniti. Come funziona BounceEdge EA è un algoritmo robusto progettato per catturare i pullback intraday su tutte le coppie di valute. Analizza l'andamento dei prezzi di ogni singola valuta e apre le posizioni in previsione di un ritorno ai livelli di prezzo precedenti. Il siste
Finex MT4
Ervand Oganesyan
Experts
Potente EA pullback per negoziare qualsiasi coppia di valute. Esibizione live: https://www.mql5.com/en/signals/2267756 - invia un messaggio privato per richiedere i file del set Avvio rapido - Imposta l'EA sul grafico M15 di EURGBP (solo vendita), EURCHF (solo acquisto), USDCAD (solo acquisto), EURUSD (solo vendita). - Il rischio una tantum è di circa 300 usd al paio per un lotto minimo. Assicurati che i rischi siano comodi per te. - Assicurati che le impostazioni del fuso orario siano corrett
Finex
Ervand Oganesyan
5 (3)
Experts
Potente EA pullback per negoziare qualsiasi coppia di valute. Esibizione live: https://www.mql5.com/en/signals/2267756 - invia un messaggio privato per richiedere i file del set Avvio rapido - Imposta l'EA sul grafico M15 di EURGBP (solo vendita), EURCHF (solo acquisto), USDCAD (solo acquisto), EURUSD (solo vendita). - Il rischio una tantum è di circa 300 usd al paio per un lotto minimo. Assicurati che i rischi siano comodi per te. - Assicurati che le impostazioni del fuso orario siano corrett
Fine Timeframes
Ervand Oganesyan
Indicatori
Fine Timeframes è un indicatore di timeframe sub-minuto per MT5. Crea grafici con intervalli da 1 a 30 secondi, consentendo di accedere a movimenti di mercato che rimangono invisibili sui grafici minuti e orari, pur mantenendo la piena funzionalità di trading: è possibile aprire e chiudere posizioni proprio come sui timeframe standard. Fine Timeframes funziona solo su tick live e non è progettato per Strategy Tester: scarica la versione demo e prova l'indicatore in condizioni di mercato reali su
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione