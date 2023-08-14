MT4 to Discord Signal Provider

5

Il MT4 to Discord Signal Provider è uno strumento facile da usare e completamente personalizzabile, progettato per inviare segnali di trading direttamente a Discord. Questo strumento trasforma il tuo account di trading in un efficiente fornitore di segnali.

Personalizza i formati dei messaggi secondo il tuo stile! Per facilitarne l'uso, seleziona tra i modelli pre-progettati e scegli quali elementi del messaggio includere o escludere.

[Demo] [Manuale] [Versione MT5] [Versione TelegramNew: [Telegram To MT5]


Configurazione

Segui la nostra guida utente dettagliata per una facile configurazione. Non è necessaria alcuna conoscenza precedente dell'API Discord; forniamo tutti gli strumenti necessari.


Caratteristiche Principali

  • Personalizza i dettagli degli ordini per gli aggiornamenti degli abbonati.
  • Implementa modelli di sottoscrizione stratificati come Bronzo, Argento, Oro, con ciascun livello che offre diversi livelli di accesso ai segnali.
  • Allega screenshot del grafico su cui è stato eseguito l'ordine.
  • Visualizza gli ordini chiusi su questi screenshot per maggiore chiarezza.
  • Opzione per ritardare l'invio di nuovi messaggi d'ordine per aggiustamenti dell'ultimo minuto.
  • Informazioni sugli ordini trasparenti e dettagliate:
    • Nuovi ordini di mercato con screenshot.
    • Modifiche agli ordini (stop loss, take profit).
    • Ordini chiusi e parzialmente chiusi.
    • Nuovi e modificati ordini in sospeso.
    • Attivazioni e cancellazioni di ordini in sospeso.
    • Rapporti dettagliati sugli ordini storici.
    • Commenti personalizzabili per ogni ordine.

Nota:

* Gli screenshot includono qualsiasi oggetto del grafico come gli indicatori.

** Opzione per unire gli ordini parzialmente chiusi nei rapporti per maggiore precisione.

*** Rapporti giornalieri, settimanali e mensili vengono generati automaticamente o possono essere richiesti manualmente.

Questo strumento richiede una connessione attiva a Discord e non è compatibile con i tester di strategia. È disponibile un video dimostrativo per le operazioni in diretta.

Il MT4 to Discord Signal Provider è progettato esclusivamente per sistemi Windows. Gli utenti di dispositivi Apple potrebbero aver bisogno di un VPS per prestazioni ottimali.

Aggiornato continuamente con nuove funzionalità e miglioramenti.


Raccomandazioni

Si raccomanda un VPS per un'esecuzione ininterrotta e una consegna affidabile dei segnali.

Nota: il VPS MQL5 è sconsigliato a causa di problemi di compatibilità con l'interfaccia utente.


Attenzione: Il MT4 to Discord Signal Provider è disponibile SOLO tramite il Marketplace ufficiale. Attenzione ai prodotti contraffatti che affermano di essere gli stessi.


Recensioni 4
The Bridge CEO INC
139
Sayyid Abdulla Muhammad 2024.05.23 19:15 
 

Great product. Very useful!

Terry Alan Lamb
508
Terry Alan Lamb 2024.01.04 19:47 
 

This is easily the BEST MT4-Discord EA available at any price, easy to setup and has all the features you would want; works great and allows me to sell my signals easily.

Robert Jagger
946
Robert Jagger 2023.11.27 16:11 
 

While writing this review, I have been using the MT4 to Discord Signal Provider for three weeks to post live stock trading signals to the JagzFX Premium Discord Channel. In brief, I am very happy with the product, especially considering the low price. The author provides clear instructions on how to set up both Discord and the sender. There are a lot of options to choose from, but if you have seen other signal channels on Discord and have a clear understanding of how you want your signals to look, then the product is straightforward to configure. I have been in touch with the author regarding a minor issue (that only affects sending a chart screenshot) and he has been quick to respond and helpful.

