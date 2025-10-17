SFG Grid Manager and Mirror for MT4

💼 SFG Grid Manager MT4 – Sistema di Griglia Intelligente e Mirror

SFG Grid Manager MT4 è un gestore di griglia automatico professionale che segue una posizione esistente (manuale o aperta da un altro EA) e apre un’operazione di mediazione per ogni step definito (GridPips).

Quando la posizione primaria viene chiusa o scompare, tutte le operazioni aperte dal manager vengono chiuse automaticamente.
Funziona con qualsiasi broker che utilizzi conti Netting o Hedging ed è pienamente compatibile sia con il trading manuale sia con altri Expert Advisor esterni.

⚙️ Caratteristiche principali

✅ Segue una posizione primaria (manuale o di un altro EA)
✅ Aggiunge un’operazione per ogni step – senza martingala, senza raffiche
✅ Regolazione automatica di GridPips per Forex e Oro
✅ Protezione da spread e slippage eccessivi
✅ Chiude automaticamente tutte le griglie quando la posizione primaria si chiude
✅ Compatibile con conti Hedging e Netting
✅ Log puliti e configurazione semplice
✅ Funziona su qualsiasi broker e timeframe

📏 Impostazioni consigliate

Coppie Forex: GridPips 20 – 30
Oro (XAUUSD): GridPips 200 – 500

💡 Suggerimento: quando AutoAdjustGridPips = true, il sistema imposta automaticamente valori di sicurezza (20 per il Forex, 200 per simboli simili all’Oro).

🧩 Parametri principali

🔹 PrimaryMagic – Magic number dell’EA principale (0 = operazioni manuali)
🔹 ManagerMagic – Magic number usato da SFG Grid Manager per le proprie operazioni
🔹 GridPips – Distanza della griglia in pips logici
🔹 AutoAdjustGridPips – Regola automaticamente i GridPips in base al tipo di simbolo
🔹 MaxAdditional – Limite di sicurezza sul numero massimo di operazioni di mediazione
🔹 UseSameLotAsPrimary / FixedLot – Gestione dei lotti
🔹 CatchUpInstant – Apre più step istantaneamente se il prezzo si muove rapidamente
🔹 MinSecondsBetweenOrders – Tempo minimo tra le aperture (anti-raffica)
🔹 MirrorWhenPrimaryCloses – Chiude automaticamente tutte le operazioni quando la primaria si chiude

⚠️ Note importanti

🚫 Questo EA non apre operazioni autonomamente; reagisce solo a posizioni già esistenti.
🧪 Per testarlo nello Strategy Tester, apri manualmente una posizione durante la simulazione.

📈 Versione e Supporto

💎 Versione: MT4
👤 Sviluppatore: SFG Trading Academy – Forex & Gold
📬 Supporto: Telegram @Super2030 oppure messaggio privato qui su MQL5

✨ Opera con intelligenza. Rimani costante. Lascia che la griglia lavori per te. ✨


Altri dall’autore
SFG Telegram Trade Notifier for MT4
Alan Gilberto Pirovino
Utilità
SFG Telegram Trade Notifier for MT4 è un sistema professionale di notifiche che invia messaggi istantanei al tuo gruppo o canale Telegram ogni volta che viene aperta o chiusa un’operazione sul tuo conto MT4. FUNZIONALITÀ PRINCIPALI Invia notifiche per ogni apertura e chiusura di operazioni Compatibile con Gruppi, Canali e Topic (thread) di Telegram ️ Frequenza di scansione e filtri personalizzabili Memoria persistente (nessun messaggio duplicato dopo il riavvio) Ignora lo storico —
Telegram Trade Notifier for MT5
Alan Gilberto Pirovino
Utilità
Telegram Trade Notifier for MT5 è un sistema professionale di notifiche che invia messaggi istantanei al tuo gruppo o canale Telegram ogni volta che viene aperta o chiusa un’operazione sul tuo conto MT5. FUNZIONALITÀ PRINCIPALI Invia notifiche per ogni apertura e chiusura di operazioni Compatibile con Gruppi, Canali e Topic (thread) di Telegram ️ Frequenza di scansione e filtri personalizzabili Memoria persistente (nessun messaggio duplicato dopo il riavvio) Ignora lo storico — invi
SFG Grid Manager and Mirror for MT5
Alan Gilberto Pirovino
Utilità
SFG Grid Manager MT5 – Sistema di Griglia Intelligente e Mirror SFG Grid Manager MT5 è un gestore di griglia automatico professionale che segue una posizione esistente (manuale o aperta da un altro EA) e apre un’operazione di mediazione per ogni step definito (GridPips). Quando la posizione primaria viene chiusa o scompare, tutte le operazioni aperte dal manager vengono chiuse automaticamente. Funziona con qualsiasi broker che utilizzi conti Netting o Hedging ed è pienamente compatibile sia c
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione