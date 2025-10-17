SFG Grid Manager and Mirror for MT4

💼 SFG Grid Manager MT4 – Sistema di Griglia Intelligente e Mirror

SFG Grid Manager MT4 è un gestore di griglia automatico professionale che segue una posizione esistente (manuale o aperta da un altro EA) e apre un’operazione di mediazione per ogni step definito (GridPips).

Quando la posizione primaria viene chiusa o scompare, tutte le operazioni aperte dal manager vengono chiuse automaticamente.

Funziona con qualsiasi broker che utilizzi conti Netting o Hedging ed è pienamente compatibile sia con il trading manuale sia con altri Expert Advisor esterni.

⚙️ Caratteristiche principali

✅ Segue una posizione primaria (manuale o di un altro EA)

✅ Aggiunge un’operazione per ogni step – senza martingala, senza raffiche

✅ Regolazione automatica di GridPips per Forex e Oro

✅ Protezione da spread e slippage eccessivi

✅ Chiude automaticamente tutte le griglie quando la posizione primaria si chiude

✅ Compatibile con conti Hedging e Netting

✅ Log puliti e configurazione semplice

✅ Funziona su qualsiasi broker e timeframe

📏 Impostazioni consigliate

• Coppie Forex: GridPips 20 – 30

• Oro (XAUUSD): GridPips 200 – 500

💡 Suggerimento: quando AutoAdjustGridPips = true, il sistema imposta automaticamente valori di sicurezza (20 per il Forex, 200 per simboli simili all’Oro).

🧩 Parametri principali

🔹 PrimaryMagic – Magic number dell’EA principale (0 = operazioni manuali)

🔹 ManagerMagic – Magic number usato da SFG Grid Manager per le proprie operazioni

🔹 GridPips – Distanza della griglia in pips logici

🔹 AutoAdjustGridPips – Regola automaticamente i GridPips in base al tipo di simbolo

🔹 MaxAdditional – Limite di sicurezza sul numero massimo di operazioni di mediazione

🔹 UseSameLotAsPrimary / FixedLot – Gestione dei lotti

🔹 CatchUpInstant – Apre più step istantaneamente se il prezzo si muove rapidamente

🔹 MinSecondsBetweenOrders – Tempo minimo tra le aperture (anti-raffica)

🔹 MirrorWhenPrimaryCloses – Chiude automaticamente tutte le operazioni quando la primaria si chiude

⚠️ Note importanti

🚫 Questo EA non apre operazioni autonomamente; reagisce solo a posizioni già esistenti.

🧪 Per testarlo nello Strategy Tester, apri manualmente una posizione durante la simulazione.

📈 Versione e Supporto

💎 Versione: MT4

👤 Sviluppatore: SFG Trading Academy – Forex & Gold

📬 Supporto: Telegram @Super2030 oppure messaggio privato qui su MQL5

✨ Opera con intelligenza. Rimani costante. Lascia che la griglia lavori per te. ✨