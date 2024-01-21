Intraday Intensity Index

🌟 Dopo 7 anni, ho deciso di rilasciare alcuni dei miei indicatori e EA gratuitamente.
Se li trovate utili, per favore  Mostrate il vostro supporto con una valutazione a 5 stelle! Il vostro feedback mantiene in arrivo gli strumenti gratuiti! 👍🚀

Vedi anche gli altri miei strumenti gratuiti qui
_________________________________

📈 Indice di Intensità Intraday (III) per un'Analisi Forex Accurata

L'Indice di Intensità Intraday, sviluppato con cura in MQL4, è uno strumento all'avanguardia 🌟 progettato per migliorare l'analisi nel trading Forex. Questo indicatore offre un'analisi approfondita delle pressioni di acquisto e vendita intraday, utilizzando un approccio unico per analizzare il flusso di fondi basato sui movimenti di prezzo giornalieri.

Caratteristiche Principali:

  • Analisi Avanzata 🔍: Utilizza la formula [(2 × Chiusura - Massimo - Minimo) / (Massimo - Minimo)] × Volume, fornendo una visione completa della dinamica di mercato.
  • Momentum del Mercato 📊: Misura con precisione il momentum di acquisto e vendita intraday, cruciale per comprendere i movimenti di mercato a breve termine.
  • Identificazione delle Tendenze 📉📈: Assistenza nell'individuare potenziali inversioni di tendenza e la forza del mercato, essenziale per decisioni tempestive.
  • Insight Ponderati sul Volume ⚖️: Integra i dati di volume, offrendo una prospettiva più sfumata rispetto agli indicatori basati esclusivamente sui prezzi.

Uso e Interpretazione dei Segnali:

  1. Configurazione 🛠️: Integra facilmente l'Indicatore III nella tua piattaforma Metatrader 4. Regola le impostazioni per allinearle con le tue specifiche strategie di trading.
  2. Analisi Intraday 📡: Monitora continuamente i valori dell'III, concentrandoti su alti e bassi estremi per identificare il sentimento del mercato e i potenziali punti di svolta.
  3. Integrazione dei Segnali 🚦: Combina le intuizioni dell'III con altri indicatori tecnici per un approccio di trading completo. Cerca la concomitanza con l'azione dei prezzi e le tendenze di mercato.
  4. Trading Strategico 💹: Utilizza i dati dell'III per affinare le tue entrate e uscite commerciali, migliorando la tua performance di trading complessiva con decisioni informate e basate sui dati.

Sia che tu sia un trader giornaliero o un investitore a breve termine, l'Indicatore III è un elemento indispensabile nel tuo arsenale di trading 🔧. La sua interfaccia user-friendly fornisce informazioni essenziali per una navigazione agile ed efficace nel mercato.

Per maggiori informazioni sull'indicatore, guarda questo video informativo di John Bollinger.

Contatto e Supporto 📞

Per supporto o ulteriori informazioni, si prega di contattare Amir Hossein Ghasemi tramite @amirghm su Telegram.

Questo strumento è orgogliosamente presentato da Wolfox Software Corp. (2020-2024) 🏢

Sviluppato da Amir Hossein Ghasemi 🌟

Filtro:
Giulio Franceschini
687
Giulio Franceschini 2025.06.08 15:55 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Mehrdad ch
58
Mehrdad ch 2024.02.22 16:33 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

