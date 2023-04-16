Ultimate Trade Panel
- Utilità
- Biswarup Banerjee
- Versione: 7.0
- Aggiornato: 16 dicembre 2024
- Attivazioni: 20
Ultimate Trade Panel MT4 è un potente Expert Advisor per MetaTrader 4, progettato per ottimizzare le attività di trading e aumentare l’efficienza dei trader sulla piattaforma MQL4. Questo strumento semplifica le attività di trading quotidiane con funzionalità user-friendly, fungendo da compagno affidabile per la gestione delle operazioni senza dipendere da una logica di trading specifica. Sviluppato per i trader che cercano un vantaggio competitivo, offre strumenti di automazione e gestione del rischio per ottimizzare l’esperienza di trading.
Nota: Scarica e prova la versione demo di Ultimate Trade Panel MT4 sul tuo conto demo qui.
Puoi scaricare la versione MT5 qui: Ultimate Trade Panel MT5
Puoi scaricare la versione completa per MT4 qui: Ultimate Trade Panel MT4
Per una documentazione dettagliata: Guida alle Impostazioni e agli Input
Funzionalità:
- Gestore degli Indicatori: Carica indicatori basati su modelli specificati negli input, eliminando la necessità di modificare gli indicatori dalla barra degli strumenti per decisioni rapide.
- Gestore dei Simboli: Passa da un simbolo all’altro direttamente tramite i pulsanti della finestra di osservazione del mercato senza cambiare grafici, consentendo transizioni rapide.
- Gestore dei Timeframe: Cambia timeframe con un solo clic, evitando la navigazione nella barra degli strumenti per un accesso più rapido.
- Gestore di Ordini Multipli: Esegui più ordini di acquisto e vendita con un solo clic, semplificando il processo di piazzamento di più ordini.
- Trading con un Clic: Piazza ordini di acquisto/vendita con stop-loss/take-profit, specifica le dimensioni del lotto e chiudi tutte le operazioni con un clic per un’esecuzione rapida.
- Gestore del Rischio: Calcola le dimensioni del lotto in base al saldo del conto e alle impostazioni di stop-loss per semplificare la gestione del rischio.
- Configurazione del Breakeven: Imposta i pip di breakeven basati sul prezzo medio delle operazioni aperte per proteggere i profitti.
- Chiusura Parziale: Chiudi una posizione parzialmente in base a una percentuale specificata per un maggiore controllo sulla presa di profitto.
- Assistente di Automazione/Gestore del Trailing Stop: Definisci i parametri del trailing stop (inizio, distanza, incremento) per migliorare la gestione del rischio e la protezione dei profitti.
- Gestore degli Ordini Pendenti: Apri una griglia di ordini pendenti con distanze e livelli predefiniti, includendo stop-loss e take-profit per ogni operazione.
- Gestore delle Chiusure: Chiudi le operazioni in varie condizioni (ad esempio, tutti gli acquisti, le vendite, le operazioni redditizie o in perdita) o elimina gli ordini pendenti per un controllo completo.
- Contatore di Pip: Monitora in tempo reale il profitto/perdita in pip per il simbolo selezionato, fornendo una chiara visione delle prestazioni.
Nota: Ultimate Trade Panel MT4 è progettato per automatizzare e semplificare le attività di trading, richiedendo una configurazione adeguata per allinearsi alla tua strategia di trading. Assicurati che tutti i parametri, come le impostazioni di rischio e i modelli di ordini, siano correttamente definiti prima dell’uso su un conto reale per massimizzare l’efficienza e il controllo.
Consiglio importante:
Questo è uno strumento professionale di gestione delle operazioni, non un sistema di generazione di profitti. Assicurati di configurarlo correttamente in base alle tue esigenze di trading:
- Testa accuratamente su un conto demo prima di usarlo su un conto reale.
- Aggiornamenti regolari e configurazioni ottimizzate vengono rilasciati periodicamente. Consulta il blog MQL5 nella sezione documentazione sopra per le ultime raccomandazioni.
Sensational assistance Problem resolved in less than 24 hours
The utility is really practical, solvent and comfortable
5 stars again for Mr Banerjee
This is the only utility that handles templates effectively... all the others are a hassle.
I congratulate you Mr. Banerjee