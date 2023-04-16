Ultimate Trade Panel

5

Ultimate Trade Panel MT4 è un potente Expert Advisor per MetaTrader 4, progettato per ottimizzare le attività di trading e aumentare l’efficienza dei trader sulla piattaforma MQL4. Questo strumento semplifica le attività di trading quotidiane con funzionalità user-friendly, fungendo da compagno affidabile per la gestione delle operazioni senza dipendere da una logica di trading specifica. Sviluppato per i trader che cercano un vantaggio competitivo, offre strumenti di automazione e gestione del rischio per ottimizzare l’esperienza di trading.

Nota: Scarica e prova la versione demo di Ultimate Trade Panel MT4 sul tuo conto demo qui.

Puoi scaricare la versione MT5 qui: Ultimate Trade Panel MT5

Puoi scaricare la versione completa per MT4 qui: Ultimate Trade Panel MT4

Per una documentazione dettagliata: Guida alle Impostazioni e agli Input

Funzionalità:

  • Gestore degli Indicatori: Carica indicatori basati su modelli specificati negli input, eliminando la necessità di modificare gli indicatori dalla barra degli strumenti per decisioni rapide.
  • Gestore dei Simboli: Passa da un simbolo all’altro direttamente tramite i pulsanti della finestra di osservazione del mercato senza cambiare grafici, consentendo transizioni rapide.
  • Gestore dei Timeframe: Cambia timeframe con un solo clic, evitando la navigazione nella barra degli strumenti per un accesso più rapido.
  • Gestore di Ordini Multipli: Esegui più ordini di acquisto e vendita con un solo clic, semplificando il processo di piazzamento di più ordini.
  • Trading con un Clic: Piazza ordini di acquisto/vendita con stop-loss/take-profit, specifica le dimensioni del lotto e chiudi tutte le operazioni con un clic per un’esecuzione rapida.
  • Gestore del Rischio: Calcola le dimensioni del lotto in base al saldo del conto e alle impostazioni di stop-loss per semplificare la gestione del rischio.
  • Configurazione del Breakeven: Imposta i pip di breakeven basati sul prezzo medio delle operazioni aperte per proteggere i profitti.
  • Chiusura Parziale: Chiudi una posizione parzialmente in base a una percentuale specificata per un maggiore controllo sulla presa di profitto.
  • Assistente di Automazione/Gestore del Trailing Stop: Definisci i parametri del trailing stop (inizio, distanza, incremento) per migliorare la gestione del rischio e la protezione dei profitti.
  • Gestore degli Ordini Pendenti: Apri una griglia di ordini pendenti con distanze e livelli predefiniti, includendo stop-loss e take-profit per ogni operazione.
  • Gestore delle Chiusure: Chiudi le operazioni in varie condizioni (ad esempio, tutti gli acquisti, le vendite, le operazioni redditizie o in perdita) o elimina gli ordini pendenti per un controllo completo.
  • Contatore di Pip: Monitora in tempo reale il profitto/perdita in pip per il simbolo selezionato, fornendo una chiara visione delle prestazioni.

Nota: Ultimate Trade Panel MT4 è progettato per automatizzare e semplificare le attività di trading, richiedendo una configurazione adeguata per allinearsi alla tua strategia di trading. Assicurati che tutti i parametri, come le impostazioni di rischio e i modelli di ordini, siano correttamente definiti prima dell’uso su un conto reale per massimizzare l’efficienza e il controllo.

Consiglio importante:
Questo è uno strumento professionale di gestione delle operazioni, non un sistema di generazione di profitti. Assicurati di configurarlo correttamente in base alle tue esigenze di trading:

  • Testa accuratamente su un conto demo prima di usarlo su un conto reale.
  • Aggiornamenti regolari e configurazioni ottimizzate vengono rilasciati periodicamente. Consulta il blog MQL5 nella sezione documentazione sopra per le ultime raccomandazioni.

Scopri tutti i miei prodotti: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contattami per supporto: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Interessato a una prova gratuita di 7 giorni? Contattami tramite la sezione del mio profilo.


Recensioni 1
lauro1956
5742
lauro1956 2023.11.14 11:07 
 

Sensational assistance Problem resolved in less than 24 hours

The utility is really practical, solvent and comfortable

5 stars again for Mr Banerjee

This is the only utility that handles templates effectively... all the others are a hassle.

I congratulate you Mr. Banerjee

