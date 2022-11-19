MT4 Local Trade Copier Pro

3.58

MT4 Local Trade Copier Pro è un Expert Advisor per MetaTrader 4 progettato per copiare operazioni da un conto MT4 o MT5 di origine a più conti MT4 o MT5 sullo stesso PC. Questo strumento è ideale per replicare operazioni su conti di clienti o portafogli con parametri personalizzabili, inclusi dimensioni dei lotti, stop-loss/take-profit e opzioni di copia inversa. Semplifica la gestione delle operazioni senza eseguirle in base alla logica di mercato, offrendo una sincronizzazione flessibile per diverse esigenze di trading.

Nota: Scarica e prova la versione demo di MT4 Local Trade Copier Pro sul tuo conto demo qui.

Puoi scaricare la versione MT5 qui: MT4 Local Trade Copier Pro MT5

Per una documentazione dettagliata: Guida Completa per l’Utente e Impostazioni

Funzionalità:

  • Dimensione del lotto personalizzabile sul conto di destinazione, con supporto per la copia proporzionale (ad esempio, moltiplicatore frazionario: lotto di origine 0.2, moltiplicatore 0.5, lotto di destinazione 0.1).
  • Stop-loss e take-profit regolabili sul conto di destinazione o copiati dal conto di origine.
  • Copia della chiusura delle operazioni dal conto di origine ai conti di destinazione.
  • Copia con martingala sul conto di destinazione per operazioni in perdita (ad esempio, lotto di origine 0.03, lotto di destinazione 0.03, lotto successivo 0.06 in caso di perdita; o lotto di destinazione 0.02, lotto successivo 0.04 in caso di perdita).
  • Copia inversa delle operazioni con stop-loss e take-profit invertiti.
  • Supporto per la copia di simboli con suffissi.
  • Attivazione/disattivazione dei commenti alle operazioni.
  • Copia, modifica o eliminazione di ordini pendenti.
  • Limitazione del numero di transazioni aperte o operazioni chiuse giornalmente sul conto di destinazione.
  • Copia di operazioni da conti MT4 a conti MT5 o viceversa.
  • Funzionalità aggiuntive di gestione del rischio per un controllo migliorato.

Nota: Per prestazioni ottimali, assegna un numero magico univoco per ogni nuova sessione per garantire il corretto funzionamento della logica di martingala. I conti di origine e di destinazione devono avere la stessa configurazione, e si consiglia di salvare le impostazioni come file di configurazione per evitare confusioni. Di default, imposta la dimensione del lotto di destinazione a 0 per copiare la dimensione del lotto del conto di origine; altrimenti, specifica una dimensione del lotto personalizzata per il conto di destinazione.

Consiglio importante:
Questo è uno strumento professionale di copia delle operazioni, non un sistema di generazione di profitti. Assicurati di configurarlo correttamente in base alle tue esigenze di trading:

  • Testa accuratamente su un conto demo prima di usarlo su un conto reale.
  • Aggiornamenti regolari e configurazioni ottimizzate vengono rilasciati periodicamente. Consulta il blog MQL5 nella sezione documentazione sopra per le ultime raccomandazioni.

Scopri tutti i miei prodotti: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contattami per supporto: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Interessato a una prova gratuita di 7 giorni? Contattami tramite la sezione del mio profilo.


Recensioni 14
biller4
70
biller4 2024.04.19 16:37 
 

he gave very nice support when needed for now the product working good im still checking it

Rowskie
114
Rowskie 2024.03.19 21:38 
 

This trade copier works EXACTLY how you want. You can change everything how you want. 5 stars.

NOVAsolutions
20
NOVAsolutions 2024.01.30 21:35 
 

Incredible support, quick response, involved in the smooth running of the program and helping you until the problem is solved (when there is a problem)! Well deserved 5 stars!

Prodotti consigliati
Flash Copy MT4
Trinh Dat
5 (1)
Utilità
The program is use to copy trading from MT4   to MT4 and MT5  on local PC or copy  over the Internet.   Now you can easy copy trades to any where or share to friends. Only run one Flash Server on VPS, also need allow the apps if you turn on Windows Firewall. Can not add more than 20 account copier to server, include both  MT4 and MT5 Get free Copier EA for MT4 and MT5 (only  receive signal),   download here Instants copy, speed smaller 0.1 seconds, easy to setup How to setup and guide Let read a
Symbol Order Manager EA
Rohin Stirling Dufty
Utilità
Symbol Order Close EA was developed to handle the closing and trailing of profit per symbol. The expert can also trail by dollars and the user can specify a particular magic number in case multiple experts are used on the same account. You can close by total profit on a symbol, start trailing, stop trailing and trailing step, all in a dollar value This EA is VERY handy if you are running an expert that trades multiple symbols and ends up with a floating profit. It can also be used to close man
Copy Trade Same Account
Jermaine Wedderburn
Utilità
Purpose: IF you are apart of a signal group or have a losing strategy this tool is perfect for you. This Expert Adviser is a Trade Copier which Copies Trades on the same account, It takes trades in the same direction or opposite direction. You can set 100% for same trade size or 200% to double up, while the same percentage rule also work for the stop-loss and take profit distances. input: Copy All or By Magic Take only new trades = False; Take same direction of existing trade or counter_direct
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.53 (30)
Utilità
Trade Copier è un'utilità professionale progettata per copiare e sincronizzare le transazioni tra conti di trading. La copiatura avviene dal conto/terminale del fornitore al conto/terminale del destinatario, che sono installati sullo stesso computer o vps. Prima di acquistare, puoi testare la versione demo su un account demo. Versione demo qui . Istruzioni complete qui . Funzionalità e vantaggi principali: Supporta la copia degli ordini: MT4> MT4, MT4> MT5, MT5> MT4, inclusi i conti di compensaz
Copyist MS
Aleksei Moshkin
4 (4)
Utilità
Copyist MS is a simple and easy to use trade copier. It works as a single-file Expert Advisor with toggled Master and Slave operation modes. Configurations Type of work - work mode selection: Master or Slave; Copy by magic number - copy trade orders by magic number (configure in master terminal) Will not copy currency pairs - list of unwanted currency pairs to copy (configure in master terminal) Master account number - master-terminal trading account number; Selective copying currency pairs - i
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (99)
Utilità
Sperimenta una copia di trading eccezionalmente veloce con il Local Trade Copier EA MT4 . Con la sua facile configurazione in 1 minuto, questo copiatore di trading ti consente di copiare i trades tra diversi terminali di MetaTrader sullo stesso computer Windows o su Windows VPS con velocità di copia ultra veloci inferiori a 0.5 secondi. Che tu sia un trader principiante o professionista, Local Trade Copier EA MT4 offre una vasta gamma di opzioni per personalizzarlo alle tue esigenze specifiche.
RSI Scanner
Tetyana Shcherba
Utilità
Utility is designed to monitor and analyze the market conditions for all symbols of the MetaTrader 4 terminal using real-time data from the RSI indicator. Automatically detects all the pairs in your terminal, and also can filter them into groups. Gets the RSI indicator data for all timeframes and all selected pairs. Tracks up to 4 programmable signal patterns and notifies when they appear. Automatically opens a new chart for a given template when you click the desired pair in the table. Input p
FXA Trade Copier Pro
FX AutoTrader
1 (1)
Utilità
FXA LTC is a trade copier for MT4 terminal. This is a fantastic tool for coping trades from one MT4 terminal to many others running on the same PC/VPS. It is extremely easy to setup with minimal settings you can be coping trades in minutes. FXA LTC also caters for Brokers that use different symbol names. FXA LTC will copy trades in 0.5 seconds or less. Please note this will only work on live charts, it will not do anything in the simulator Features Super fast trade coping less than 0.5s the cop
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (64)
Utilità
Copiatore commerciale per MetaTrader 4.       Copia le operazioni, le posizioni e gli ordini forex da qualsiasi conto. È uno dei migliori copiatori commerciali       MT4 - MT4, MT5 - MT4       per il       COPYLOT MT4       versione (o       MT4 - MT5 MT5 - MT5       per il       COPYLOT MT5       versione). Versione MT5 Descrizione completa   +DEMO +PDF Come comprare Come installare     Come ottenere i file di registro     Come testare e ottimizzare     Tutti i prodotti di Expforex Versione
Fixed SL TP Simple EA
Debashish Sahu
Experts
Fixed SL TP Simple EA use Breakout Strategy on Range  to enter into the trade. This is my first design for a fixed risk trading system. So profit gain will be not that great. Check out this new EA with better profit on fixed SL -  Trend Following Expert Advisor You will either make money on a trade or lose money on it. Be a man and simply move on to the nest trade setup. This EA DO NOT USE any kind of risky money management like (Martingale or Grid) system to recover your losses. The EA  us
Mt4 Follow Mt4 Receiver
Wen Huang
Utilità
1. Questo sistema documentario è un sistema documentario locale, cioè il trasmettitore e il ricevitore devono funzionare sullo stesso computer. Poiché il conto MT4 / 5 può essere registrato contemporaneamente su più computer, è necessario solo inviare la password di conto in sola lettura al cliente. La merchandising locale è molto veloce e stabile perché non coinvolge la rete. 2. Attualmente è l'estremità di ricezione. Quando si carica il grafico, è necessario cambiare il "trasmettitore" nel p
FREE
Copier4Free
Vladimir Tkach
Utilità
The utility copies trades from the signal provider accounts (master accounts, one or multiple providers) to unlimited number of receiver accounts (slave accounts). The provider is defined by the 'provider' parameter (any combination of numbers and letters). For example, there are two providers. Run the utility in master mode on them, and set different values to the provider parameter. On the account designated for copying these signals, run two utilities in slave mode in different windows, setti
Auto Trade Copier
Vu Trung Kien
4.76 (84)
Utilità
Auto Trade Copier is designed to copy trades to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts/terminals with 100% accuracy. The provider and receiver accounts must be on the same PC/VPS. With this tool, you can copy trades to receiver accounts on the same PC/VPS. All trading actions will be copied from provider to receiver perfectly. This version can be used on MT4 accounts only. For MT5 accounts, you must use Auto Trade Copier for MT5 . Reference: - For MT4 receiver, please download Trade Receiver Fre
Virtual Collider Manual
IPA Investments LTD
Utilità
Virtual Collider Manual   is a trading assistant with a built-in panel for manual trading. It automatically moves a position opened by a trader in profit using innovative adaptive grid algorithm of averaging and adaptive pyramiding Know-how of the grid algorithm of averaging and pyramiding of the   Virtual Collider Manual   trading robot is based on fully automatic adaptation of all characteristics of dynamically build order grid and pyramid with actual price movement with no need for adjusting
Remote control phone
Makarii Gubaydullin
Utilità
Chiudi   tutte   le   operazioni   allo   stesso   tempo ,   gestendo   direttamente   dal   tuo   app  MT4  mobile . Questa  utilità   può   chiudere   9   categorie   diverse   di   operazioni. Per   attivare   l'   azione ，   basta   collocare   un   ordine   pendente   a   un   prezzo   predefinito   (può  essere  effettuato   a   distanza   tramite   l'   app  MT4 mobile). Dopo   di ciò   ，l'utilità   rilevare   l'   ordine   e   chiuderà   tutte   le   operazioni   necessarie. In   quest
Currency Strength Trade Panel EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (1)
Utilità
Currency Strength Trade Panel EA MT4 è una soluzione innovativa per qualsiasi trader principiante o esperto! Porta il concetto di forza valutaria a un livello completamente nuovo, poiché lo combina con l'azione dei prezzi e può essere applicato su qualsiasi simbolo/coppia, a parte le solite 28 combinazioni delle 8 principali valute. Ciò significa che puoi scambiare la forza o la debolezza di qualsiasi coppia, comprese tutte le valute, le materie prime e le criptovalute (non gli indici). È un ve
AutoTrade IR v20
Mas Khairul Araaf
Utilità
Auto trade V20 is a trading tool like Robot or Expert Advisor that is used for automatic trading, this type is Martingale EA, the recommended broker is FBS, EU Pair, default setting. If you want to find the best setting, please look for it by backtesting it, so that you find the best setting and help your trading become more profitable, please try this tool to help you trade. minimum deposit 200 $ cen lot 0.01, pipstep in points.
Black Square
Maksim Neimerik
Experts
This is an Expert Advisor with the elements of graphics trading. It performs trading operations using the "Rectangle" (or "Square") shape. The Expert Advisor automatically draws a square and opens a Buy or Sell orders when the price crosses its lower or upper bounds respectively. The shape can be drawn manually. For this purpose you should disable the auto drawing feature in the Expert Advisor settings. If the price moves in the wrong direction, the Expert Advisor sets up to four orders in accor
Trailing Stop Utility MT4
Nguyen Nghiem Duy
Utilità
Trailing Stop Utility MT4 for automatic closing of deals by trailing stop levels.  Allows you to take the maximum from the profit. Created by a professional trader for traders.   Utility   works with any market orders opened manually by a trader or using advisors. Can filter trades by magic number. The utility can work with any number of orders simultaneously. WHAT THE UTILITY CAN DO: Set virtual   trailing stop   levels from 1 pip Set real   trailing stop   levels W ork with each order separat
Real Trade Copy MT4
Yuriy Bykov
Utilità
Adviser-Utility per copiare le transazioni da un conto MT5 o conto MT4 a un altro conto MT4. Demo-version can be downloaded   here . È possibile copiare le posizioni tra conti di compensazione e di copertura in qualsiasi combinazione. È possibile impostare i filtri in base al nome dello strumento e ai numeri magici delle posizioni che verranno copiate. Finora, la fonte invia informazioni solo sulle posizioni di mercato. Gli ordini in sospeso vengono elaborati quando si trasformano in posizioni
TSTrendLineSymbol
Salvatore Labriola
Utilità
Utility, which draws buy or sell trendlines, which can also become support or resistances able to close any position on the screen Algorithm that calculates the gain of the position, at the touch closure of the line.   The benefits you get: Works on forex and CFD, timeframe from M1 to Weekly. Easy to use screen control panel. Audible warning messages at the touch of the line. Easy to use.
TPS Gold Scalper Ea
Gopal Goswami
4.31 (42)
Experts
"TPS Gold Scalper EA - High-Risk Edition: Seize Gold Trading Opportunities with Aggressive Precision Minimum Equity :- 1000 $ Trading Timeframes :- H1 Recommended pair :- XAUUSD Experience the next level of gold trading with the TPS Gold Scalper EA - High-Risk Edition. Designed for traders who thrive on high-risk, high-reward strategies, this advanced trading robot is your ticket to harnessing rapid price movements in the gold market. Aggressive Scalping Algorithm: The TPS Gold Scalper EA is
FREE
Mirror Copier Client MT4
Agus Santoso
Utilità
COPIATRICE COMMERCIALE - PASSWORD INVESTITORE - COPY TRADE - PIATTAFORMA CROSS MT4 x MT5 Nota: sono necessari sia "Mirror Copier Master" sull'account master che sarà seguito dall'account cliente sia "Mirror Copier Client" sull'account cliente che seguirà l'account master Blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COME FUNZIONA : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Versione MT4 Maestro: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Cliente: https://www.mql5.com/en/market/pr
Binary Options Copier Remote
Vu Trung Kien
Utilità
Binary Options Copier Remote is an EA that allows to copy binary options trades between MT4 accounts at different computers. This is an ideal solution for signal provider, who want to share his trade with the others globally on his own rules. Provider can give free bonus license to 10 receivers. That means those 10 receivers can copy from provider by using Binary Options Receiver Free (no cost). From 11th one, receiver have to buy Binary Options Receiver Pro (paid version) in order to copy from
Customized Copy MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
Utilità
Customized Copy is a Multi-Terminal visual trade copying utility that supports Metatrader4 and Metatrader5 for Trade Copying.  You can activate EA on 10 different PCs/VPS. On each PC/VPS can install on Unlimited Terminals. Specifications :     Real Time, Multi Terminal - Multi Account - MT4/MT5 trade copying (support over 50 accounts at same time)     All settings are input visually.     Visual display and modify of copy map and network     Each copy path can be used with different settings
OneClick Copier for MT4
HANI MABAD
Utilità
ONECLICK COPIER EA – UNIFIED VERSION 1.0 Category: Trade Utility | Type: Local Trade Copier for MT4 Created by fxdancer (Hani Mabad) Version: 1.0 – May 2025 OVERVIEW OneClick Copier EA is a local trade copying utility, not a trading strategy. It is designed for manual traders, fund managers, or multi-account users who want to mirror trades across MT4 terminals running on the same computer. This EA does not generate signals or place trades by itself. Instead, it acts as a bridge between accou
XauUsd Net Strength
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicatori
The XauUsd Net Strength indicator is a professional-grade market strength tool designed to track and compare the relative performance of Gold (XAU) against the U.S. Dollar (USD) across a diversified basket of currency pairs. Instead of relying on a single chart, it aggregates information from multiple gold- and dollar-based pairs, applies weighting factors, and translates the results into an easy-to-read strength comparison. The indicator plots six components in a separate window: Green & Red Hi
Telegram To MT4 Copier Unlimited
Kareem Abbas
Utilità
DISCOUNTED LAUNCH PRICE FOR LIMITED TIME The most advanced and full-stack Telegram signal copier is here to copy all types of trade signals (Forex, Indices, Commodities) from the Telegram platform to MetaTrader 4. Signals are executed at lightning speed through the Telegram API without any bridges, software, hosts, additional charges, or hassle. It is a true set-and-forget copier using the Telegram API cloud with latency under 30 ms. This copier is equipped with state-of-the-art smart parsing
Copy Master mt4
Evgenii Aksenov
5 (5)
Utilità
Questa utility ti permetterà di copiare qualsiasi transazione da un terminale con L'impostazione Master ad altri terminali con L'impostazione Slave Allo stesso tempo, puoi scegliere quali coppie copiare, impostare la dimensione dell'ordine copiato su più parametri. Impostare il limite di perdita di prelievo o copiare solo le operazioni redditizie È possibile copiare le transazioni da MT4 o MT5 a MT4 o MT5 di altri broker Ora non sarà difficile copiare i segnali di qualsiasi esperto che lavor
Smartility
Syed Oarasul Islam
Utilità
This utility is designed to help you with your Manual Trading. It allows different ways of closing trades. It can display total number of BUY and SELL orders individually and also their individual profits. It can enter trades without stopl loss and take profits. However upon selecting UseStopLossTakeProfit from the settings it can use best possible stop loss and take profits based on the market conditions. Upon selecting the CloseOppositeTrades  from the settings it can close opposite trades. Fo
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.44 (187)
Utilità
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions   -   Application instructions   -   Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteris
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Utilità
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (414)
Utilità
Benvenuto a Trade Manager EA, lo strumento definitivo per la gestione del rischio , progettato per rendere il trading più intuitivo, preciso ed efficiente. Non è solo uno strumento per l'esecuzione degli ordini, ma una soluzione completa per la pianificazione delle operazioni, la gestione delle posizioni e il controllo del rischio. Che tu sia un principiante, un trader avanzato o uno scalper che necessita di esecuzioni rapide, Trade Manager EA si adatta alle tue esigenze, offrendo flessibilità s
Grid Manual MT4
Alfiya Fazylova
4.71 (17)
Utilità
Grid Manual è un pannello di trading per lavorare con una griglia di ordini. L'utilità è universale, ha impostazioni flessibili e un'interfaccia intuitiva. Funziona con una griglia di ordini non solo nella direzione delle perdite, ma anche nella direzione dell'aumento dei profitti. Il trader non ha bisogno di creare e mantenere una griglia di ordini, lo farà l'utilità. È sufficiente aprire un ordine e il manuale di Grid creerà automaticamente una griglia di ordini per esso e lo accompagnerà fino
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (6)
Utilità
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (2)
Utilità
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copia Gatto MT4) non è solo un semplice copiatore locale di operazioni; è un quadro completo di gestione del rischio ed esecuzione, progettato per le sfide del trading moderno. Dai challenge delle prop firm alla gestione dei conti personali, si adatta a ogni situazione grazie a una combinazione di esecuzione robusta, protezione del capitale, configurazione flessibile e gestione avanzata delle operazioni. Il copiatore funziona sia in modalità Master (mittente) che
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilità
Il MT4 to Telegram Signal Provider è uno strumento facile da usare e completamente personalizzabile che consente l'invio di segnali a Telegram, trasformando il tuo account in un fornitore di segnali. Il formato dei messaggi è completamente personalizzabile! Tuttavia, per un uso semplice, puoi anche optare per un modello predefinito e abilitare o disabilitare parti specifiche del messaggio. [ Dimostrativo ]  [ Manuale ] [ Versione MT5 ] [ Versione Discord ] [ Canale Telegram ]  New: [ Telegram To
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilità
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (88)
Utilità
Trade Panel è un assistente commerciale multifunzionale. L'applicazione contiene più di 50 funzioni di trading per il trading manuale e consente di automatizzare la maggior parte delle operazioni di trading. Attenzione, l'applicazione non funziona nel tester di strategia. Prima dell'acquisto, puoi testare la versione demo su un conto demo. Versione demo qui . Istruzioni complete qui . Commercio. Ti consente di eseguire operazioni di trading con un clic: Apri ordini e posizioni pendenti con calco
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (51)
Utilità
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.2 (5)
Utilità
Copia i segnali da qualsiasi canale di cui sei membro (inclusi quelli privati e restrittivi) direttamente sul tuo MT4.  Questo strumento è stato progettato con l'utente in mente offrendo molte funzionalità necessarie per gestire e monitorare le negoziazioni. Questo prodotto è presentato in un'interfaccia grafica facile da usare e visivamente attraente. Personalizza le tue impostazioni e inizia a utilizzare il prodotto in pochi minuti! Guida dell'utente + Demo  | Versione MT5 | Versione Discord
Take a Break
Eric Emmrich
5 (29)
Utilità
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.54 (13)
Utilità
Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be able to receive t
Exp SafetyLock PRO
Vladislav Andruschenko
4.57 (28)
Utilità
SAFETYLOCK è lo strumento ideale per i trader che desiderano proteggere le proprie operazioni da improvvise inversioni di mercato, impostando automaticamente un ordine opposto per ogni posizione aperta. Quando un trader o un EA apre una nuova posizione, SAFETYLOCK crea immediatamente un ordine in sospeso opposto. N el caso in cui la posizione inizi a generare perdite, l'ordine pendente viene attivato, bloccando la posizione e limitando così le perdite potenziali. Questo EA offre una gamma compl
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.33 (6)
Utilità
Da Telegram a MT4: la soluzione definitiva per la copia del segnale Semplifica il tuo trading con   Telegram su MT4   , l'utility all'avanguardia progettata per copiare i segnali di trading direttamente dai canali e dalle chat di Telegram sulla tua piattaforma MetaTrader 4, senza bisogno di DLL. Questa soluzione affidabile garantisce un'esecuzione impeccabile dei segnali con una precisione e opzioni di personalizzazione senza pari, risparmiando tempo e aumentando la tua efficienza. [Istruzioni  
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilità
Custom Alerts AIO: Monitora tutti i mercati — senza alcuna configurazione Panoramica Custom Alerts AIO è una soluzione di monitoraggio dei mercati pronta all’uso che non richiede alcuna configurazione. Tutti gli indicatori necessari — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — sono integrati internamente. Non vengono mostrati grafici, rendendolo ideale per generare alert in tempo reale in modo discreto ed efficiente. Supporta tutte le classi di asset offerte dal tuo broker: Forex,
Telegram Signal pro
Sara Sabaghi
4.86 (7)
Utilità
What is it? Think about it, you can send all the orders/positions info to your telegram channel or group to create your community or VIP signals on telegram. Position info means this EA forward all of your new positions open details (Open price, Open time, Position Type, position Symbol and volume), positions changes ( SL or TP modifying or pending price changes) and position close (Close price, profit or loss, position duration time) and also EA Send NEWS alert (Economic calendar event) on your
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilità
Visualizza immediatamente la cronologia delle tue operazioni chiuse per giorno e settimana, le tue operazioni aperte correnti e l'esposizione forex su un grafico! Utilizza la mappa di calore per identificare le operazioni redditizie e dove si trova il tuo drawdown attuale all'interno del tuo portafoglio di trading. Pulsanti di chiusura rapida Utilizza i pulsanti di chiusura rapida per chiudere ogni operazione su un singolo simbolo, chiudere singole operazioni per intero o ottenere profitti o p
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilità
Strumento di supporto al trading: questo tipo di strumento di supporto al trading ti aiuterà a calcolare la media delle tue posizioni precedentemente non redditizie utilizzando due tecniche: media standard copertura con successiva apertura di posizioni in base all'andamento L'utility permette   di gestire contemporaneamente diverse posizioni aperte in direzioni diverse, sia per l'acquisto che per la vendita. Ad esempio, se hai aperto una posizione per la vendita e la seconda per l'acquisto, entr
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
3 (1)
Utilità
EASY Insight AIO – La soluzione all-in-one per un trading intelligente e senza sforzo Panoramica Immagina di poter analizzare l’intero mercato — Forex, Oro, Cripto, Indici e persino Azioni — in pochi secondi, senza dover controllare manualmente i grafici, installare indicatori o affrontare configurazioni complicate. EASY Insight AIO è il tuo strumento definitivo di esportazione per il trading alimentato dall’IA, pronto all’uso. Offre una panoramica completa del mercato in un unico file CSV pul
Ultimate Trade Manager plus Mobile by RunwiseFX
Runwise Limited
4.75 (4)
Utilità
Comprehensive on chart trade panel with the unique ability to be controllable from mobile as well. Plus has a library of downloadable configuration, e.g. exit rules, extra panel buttons, pending order setup and more. Please see our product video. Works with all symbols not just currency pairs. Features On chart panel plus controllable from free app for Windows, iPhone and Android Built-in script engine with library of downloadable configuration, e.g. add 'Close All Trades in Profit' button, exit
FTMO Protector PRO MT4
Rando Pajuste
5 (1)
Utilità
Short Description: FTMO Protector PRO MT4 is an EA designed to protect your funded account by managing risk and ensuring compliance with the Prop Firm's trading rules. This EA automatically monitors equity levels, closes trades when profit targets or drawdown limits are reached, and provides a visual display of key account metrics. EA w orks with all different Prop Firm service providers. Overview: FTMO Protector PRO MT4 is an Drawdown Safeguard Expert Advisor meticulously crafted for traders
Trading box Technical analysis
Igor Zizek
5 (37)
Utilità
Everything for chart Technical Analysis indicator MT4 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator Video tutorials, manuals, DEMO download   here .  Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Price to
RS Trade Copier
Boris Sedov
Utilità
Soluzione professionale per la copia delle operazioni tra terminali. RS Trade Copier è un sistema affidabile e versatile per copiare operazioni di trading tra terminali MetaTrader 4. Il programma è adatto sia ai trader esperti e ai servizi di segnali, sia agli investitori privati. Permette di trasferire segnali da uno o più fornitori a uno o più clienti con alta precisione e ritardi minimi. Supporta sia una configurazione automatica semplice che una configurazione manuale avanzata. Non interferi
DrawDown Limiter MT4
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (8)
Utilità
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
Trade Copier Global
Laszlo Tormasi
5 (15)
Utilità
Trade Copier Global: The name speaks for itself. This copier allows you to copy orders between MT4 terminals even if they are not installed on the same computer. Features Copying trades between MT4 terminals around the world with a short delay. Automatically recognizes symbol prefixes. Can connect many Slaves to the same Master. Supports pending and market orders. Supports partial order close (with limitations, see below) Can send messages and notifications to the Slaves from the Master Several
GRID Manual v02
Clim Fandeev
Utilità
Grid robot that maintains every open position opened by the trader. The buttons on the screen are used for opening the initial trade. The yellow labels display the price of total breakeven for each grid. The light blue labels display the level of total take profit for orders of each grid. The take profit is virtual. With each subsequent opened order the take profit of the grid is adjusted to get the total profit in the sum of the profit of the initial order, regardless of the size of all lots in
Catarina Devon
Nguyen Van Bo
Utilità
Catarina Devon is an EA that automatically opens orders based on any indicator. You just need to input the name of the indicator, Buy ID, Sell ID, and Catarina Devon will not miss any signals from your indicator. Features of the EA: Opens Buy-Sell orders according to the indicator Trailing Closes orders when there is a reverse signal Closes orders based on achieved profit conditions
EasyTrade MT4
Alain Verleyen
5 (1)
Utilità
Easy Trade – Gestione Operativa Intelligente, Semplice e Potente Easy Trade è la soluzione tutto-in-uno per la gestione delle operazioni su MetaTrader, ideale per chi desidera mantenere il rischio sotto controllo e garantire un’esecuzione fluida. Progettato da zero con il feedback reale dei trader, Easy Trade rende semplice eseguire, monitorare e gestire operazioni su più simboli – senza complicare il tuo flusso di lavoro. Che tu faccia scalping manuale o gestisca un piccolo portafoglio di str
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
Utilità
Seconds Chart — uno strumento unico per creare grafici in secondi su MetaTrader 4 . Con Seconds Chart , puoi generare grafici con timeframe definiti in secondi, ottenendo una flessibilità e una precisione d'analisi ideali, non disponibili nei grafici standard in minuti o ore. Ad esempio, il timeframe S15 indica un grafico con candele di 15 secondi. Puoi utilizzare qualsiasi indicatore, expert advisor e script. È facile utilizzarli proprio come nei grafici standard. A differenza degli strumenti s
Altri dall’autore
Brilliant Reversals Alert MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicatori
Eleva la tua strategia di trading con l' Brilliant Reversal Indicator MT5 , un indicatore all'avanguardia che sfrutta la regressione kernel non parametrica per fornire un'analisi delle tendenze fluida e adattiva. Ispirato allo stimatore Nadaraya-Watson, questo strumento applica lo smoothing kernel gaussiano ai dati di prezzo, creando envelope dinamiche che si adattano alla volatilità del mercato senza il ritardo eccessivo delle medie mobili tradizionali. Largamente acclamato su piattaforme come
Multi Indicator Signal
Biswarup Banerjee
5 (1)
Experts
Multi Indicator Strategy EA MT4 è uno strumento di trading sofisticato per MetaTrader 4 progettato per automatizzare le entrate e le uscite dalle operazioni utilizzando nove indicatori tecnici: ADX, Bande di Bollinger, CCI, MACD, Media Mobile, RSI, Stocastico, Awesome Oscillator e RVI. Offrendo ampie opzioni di personalizzazione, incluse molteplici strategie di entrata/uscita e modalità di combinazione AND/OR/NA, questo EA offre ai trader una flessibilità senza pari. Ampiamente testato, garantis
MT5 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
2 (1)
Utilità
MT5 Local Trade Copier Pro è un Expert Advisor per MetaTrader 5 progettato per copiare operazioni da un conto MT5 di origine a più conti MT5 o MT4 sullo stesso PC. Questo strumento è ideale per replicare operazioni su conti di clienti o portafogli con parametri personalizzabili, inclusi dimensioni dei lotti, stop-loss/take-profit e opzioni di copia inversa. Semplifica la gestione delle operazioni senza eseguirle in base alla logica di mercato, offrendo una sincronizzazione flessibile per diverse
Moving Average Crossover EA MT5
Biswarup Banerjee
Experts
Moving Average Strategy EA MT5 è uno strumento di trading automatizzato sofisticato progettato per MetaTrader 5, che sfrutta gli incroci delle medie mobili per catturare le inversioni di tendenza e i potenziali punti di ingresso. Questo consulente esperto offre ai trader una soluzione versatile con impostazioni personalizzabili, garantendo un’esecuzione precisa delle operazioni e una gestione robusta del rischio. Ampiamente testato, fornisce metodi di ingresso efficienti, regole di uscita flessi
Grid Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilità
Ottimizza la tua strategia di grid trading con il Grid Trade Manager MT5, un EA utilitario gratuito versatile progettato per automatizzare il placement e la gestione di ordini grid, ispirato all'approccio grid trading testato dal tempo popularizzato negli 2000 dalle comunità forex per la sua capacità di profiter dalle oscillazioni di mercato in condizioni ranging. Adottato da migliaia di trader su piattaforme come MQL5 e Forex Factory per i suoi robusti controlli di rischio e customizzazione, qu
FREE
Candlestick Pattern Alert MT5
Biswarup Banerjee
Indicatori
Migliora la tua precisione nel trading con l'indicatore Candlestick Pattern Alert MT5, uno strumento potente progettato per rilevare rapidamente i principali pattern di candele e fornire avvisi in tempo reale, permettendo ai trader di agire su setup ad alta probabilità. Radicato nei principi dei grafici a candele giapponesi, resi popolari da Steve Nison negli anni '90, questo indicatore è apprezzato dai trader di forex, cripto e azioni per la sua capacità di decifrare il sentiment del mercato at
FREE
Super Trend Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicatori
Padroneggia le tendenze di mercato con il SuperTrend Alert MT5, un indicatore potente progettato per fornire segnali precisi di seguito delle tendenze per il trading di forex, azioni, criptovalute e materie prime. Celebrato nelle comunità di trading come Forex Factory e Reddit’s r/Forex, e lodato nelle discussioni su Investopedia e TradingView per la sua robusta rilevazione delle tendenze, questo indicatore è uno strumento essenziale per i trader che cercano punti di ingresso e uscita affidabili
FREE
Ultimate Trade Panel MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilità
Ultimate Trade Panel MT5 è un potente Expert Advisor per MetaTrader 5, progettato per ottimizzare le attività di trading e aumentare l’efficienza dei trader sulla piattaforma MQL5. Questo strumento semplifica le attività di trading quotidiane con funzionalità user-friendly, fungendo da compagno affidabile per la gestione delle operazioni senza dipendere da una logica di trading specifica. Sviluppato per i trader che cercano un vantaggio competitivo, offre strumenti di automazione e gestione del
GG TrendBar
Biswarup Banerjee
Indicatori
Eleva la precisione del tuo trading con l' Indicatore GG TrendBar MT5 , uno strumento potente multi-timeframe che sfrutta ADX e Parabolic SAR per fornire segnali di tendenza consolidati su fino a 9 timeframe. Nato da concetti avanzati di analisi delle tendenze popolari negli anni 2010 su piattaforme come Forex Factory e MQL5, questo indicatore ha guadagnato favore per la sua capacità di filtrare il rumore richiedendo l'allineamento tra i timeframe selezionati, superando spesso gli indicatori a s
Hedge Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilità
Potenzia la tua strategia di hedging con il Hedge Trade Manager MT5, un sofisticato Expert Advisor (EA) progettato per automatizzare le operazioni di hedging per contrastare movimenti di prezzo avversi, basato su tecniche di hedging rese popolari negli anni 2010 dai broker forex che consentivano posizioni opposte per bloccare profitti o limitare perdite durante trend incerti. Molto apprezzato su MQL5 e forum di trading come Forex Factory e Reddit’s r/Forex per le sue configurazioni flessibili e
FREE
Consecutive Candle Indicator MT5
Biswarup Banerjee
Indicatori
Potenzia le tue capacità di individuazione delle tendenze con il Consecutive Candle Indicator MT5, uno strumento dinamico progettato per identificare sequenze di candele rialziste o ribassiste, offrendo avvisi tempestivi per conferme di tendenza e possibili inversioni nei mercati forex, azionari, criptovalute e materie prime. Celebrato nelle comunità di trading come Forex Factory e Reddit’s r/Forex, oltre che elogiato nelle discussioni su Investopedia e TradingView per la sua capacità di semplif
FREE
Higher High and Lows
Biswarup Banerjee
Indicatori
Migliora il tuo trading di price action con l'indicatore Higher Highs and Lows MT4, uno strumento robusto che sfrutta l'analisi frattale per individuare punti di swing chiave e identificare pattern che definiscono il trend come Higher Highs (HH), Lower Highs (LH), Lower Lows (LL) e Higher Lows (HL) per insight chiari sulla direzione del mercato. Tratto dai principi fondamentali di price action radicati nella Teoria di Dow dei primi del 1900 e popolari nel trading moderno da esperti come Al Brook
FREE
Trailing Stop and Breakeven Manager
Biswarup Banerjee
Utilità
Ottimizza la gestione delle tue operazioni con il Trailing Stop and Breakeven Manager MT5, un robusto Expert Advisor (EA) progettato per automatizzare gli aggiustamenti dei livelli di stop-loss per operazioni aperte manualmente o da altri EA, garantendo la protezione dei profitti e la gestione del rischio. Elogiato nelle comunità di trading come Forex Factory e Reddit’s r/Forex, e messo in evidenza nelle discussioni su Investopedia e nei forum MQL5 per la sua precisione nella gestione dei traili
FREE
Nadaraya Watson Envelop Alert
Biswarup Banerjee
4.67 (3)
Indicatori
Eleva la tua strategia di trading con l' Nadaraya Watson Envelope Alert MT5 , un indicatore all'avanguardia che sfrutta la regressione kernel non parametrica per fornire un'analisi delle tendenze fluida e adattiva. Ispirato allo stimatore Nadaraya-Watson, questo strumento applica lo smoothing kernel gaussiano ai dati di prezzo, creando envelope dinamiche che si adattano alla volatilità del mercato senza il ritardo eccessivo delle medie mobili tradizionali. Largamente acclamato su piattaforme com
SuperTrend Alert
Biswarup Banerjee
Indicatori
Padroneggia le tendenze di mercato con il SuperTrend Alert MT4, un indicatore potente progettato per fornire segnali precisi di seguito delle tendenze per il trading di forex, azioni, criptovalute e materie prime. Celebrato nelle comunità di trading come Forex Factory e Reddit’s r/Forex, e lodato nelle discussioni su Investopedia e TradingView per la sua robusta rilevazione delle tendenze, questo indicatore è uno strumento essenziale per i trader che cercano punti di ingresso e uscita affidabili
FREE
Candlestick Patterns Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicatori
Migliora la tua precisione nel trading con l'indicatore Candlestick Pattern Alert MT4, uno strumento potente progettato per rilevare rapidamente i principali pattern di candele e fornire avvisi in tempo reale, consentendo ai trader di agire su setup ad alta probabilità. Radicato nei principi dei grafici a candele giapponesi, resi popolari da Steve Nison negli anni '90, questo indicatore è apprezzato dai trader di forex, cripto e azioni per la sua capacità di decifrare il sentiment del mercato at
FREE
Day and Week Separator
Biswarup Banerjee
Indicatori
Ottimizza la tua analisi di trading con il Day and Week Separator MT4, uno strumento intuitivo progettato per tracciare linee di separazione giornaliere e settimanali personalizzabili, perfetto per i trader che devono gestire differenze di fuso orario con i loro broker. Molto apprezzato nelle comunità di trading come Forex Factory e Reddit’s r/Forex per la sua semplicità ed efficacia, questo indicatore affronta la sfida comune di allineare i timeframe dei grafici con gli orari locali o specifici
FREE
RSI strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
4.5 (2)
Experts
RSI Strategy EA MT5 è uno strumento di trading automatizzato avanzato progettato per MetaTrader 5, che sfrutta l’indicatore dell’Indice di Forza Relativa (RSI) per automatizzare le entrate e le uscite delle operazioni basate su condizioni di ipercomprato e ipervenduto. L’EA supporta configurazioni di trading inverso all’interno di queste zone, offrendo un approccio versatile alla gestione delle operazioni. Ampiamente testato, fornisce metodi di ingresso precisi, regole di uscita flessibili e un
CCI Strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
Experts
Commodity Channel Index (CCI) Strategy EA MT5 implementa una solida strategia di trading basata sull’Indice del Canale delle Materie Prime (CCI), testata ampiamente per decisioni di ingresso e uscita precise in diverse condizioni di mercato. L’EA offre capacità di trading complete, incluse strategie opzionali di recupero della griglia, copertura e martingala (configurabili, disattivate per impostazione predefinita). Presenta molteplici metodi di ingresso (breakout, inversioni, inseguimento di te
Account Trailing Stop Manager MT5
Biswarup Banerjee
Utilità
Potenzia la gestione del rischio del tuo portafoglio con l’Account Trailing Stop Manager MT5, un potente Expert Advisor (EA) progettato per tracciare e gestire automaticamente il profitto totale del tuo conto o delle operazioni con un numero magico specifico su MetaTrader 5, chiudendo tutte le operazioni quando il profitto attuale scende sotto l’ultimo picco di profitto. Molto apprezzato su MQL5, Forex Factory e Reddit’s r/Forex per il suo meccanismo dinamico di blocco dei profitti, questo EA è
FREE
SuperTrend Multicurrency Scanner MT4
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicatori
Supertrend Multicurrency Scanner Dashboard MT4 è uno strumento potente progettato per monitorare più coppie di valute e timeframe utilizzando l’indicatore Supertrend. Organizza i segnali in un formato a griglia, mostrando lo stato della tendenza di ogni simbolo nei timeframe da M1 a MN1. I trader possono abilitare o disabilitare timeframe specifici per allinearli alle loro strategie. La versione per MT5 è disponibile qui: SuperTrend Multicurrency Scanner MT5 Per la documentazione dettagliata, cl
Keltner Channel Indicator Alert
Biswarup Banerjee
Indicatori
Eleva la tua strategia di trading con l' Indicatore del Canale Keltner MT5 , uno strumento classico di volatilità ispirato all'innovazione di Chester Keltner degli anni '60, che combina medie mobili esponenziali con la gamma vera media (ATR) per creare bande di prezzo dinamiche. Celebrato nei circoli di trading sin dalla sua rinascita nell'era digitale, questo indicatore ha guadagnato popolarità su piattaforme come TradingView e MQL5 per la sua affidabilità nel rilevare breakout e inversioni di
Bollinger Band Strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
Experts
Bollinger Band Strategy EA MT5 è uno strumento di trading automatizzato progettato per cogliere opportunità basate sulle condizioni di inversione delle Bande di Bollinger. Esegue operazioni di acquisto quando viene rilevata un’inversione rialzista vicino alla banda inferiore (quando la candela precedente chiude sotto la banda inferiore e la candela attuale chiude sopra, passando da una candela rossa a una verde) e operazioni di vendita per un’inversione ribassista vicino alla banda superiore (sc
Close Manager MT5
Biswarup Banerjee
3 (2)
Utilità
Ottimizza il processo di chiusura delle tue operazioni con il Close Manager MT5, un potente Expert Advisor (EA) progettato per automatizzare le uscite delle operazioni aperte manualmente o da altri EA su MetaTrader 5, offrendo ai trader un controllo preciso sulle strategie di uscita. Molto apprezzato su MQL5, Forex Factory e Reddit’s r/Forex per i suoi criteri di chiusura versatili e personalizzabili, questo EA è un favorito tra scalper, day trader e swing trader in mercati volatili come forex,
FREE
Double Top And Bottom Indicator
Biswarup Banerjee
Indicatori
Double top and bottom indicator is a pattern scanning indicator which scans the tops and bottoms using zig zag pattern. When it find price bouncing back from the same point twice after a long trend then it generate arrow signals whenever the last resistance points is broken for double bottom and last support price broken for double top. Unlike other top bottom scanner it does not give only 1 signal. it alerts user when ever the last support /resistance is broker from double top/bottom pattern un
FREE
STM Trade Panel
Biswarup Banerjee
Utilità
Semplifica il tuo trading con l’STM Trade Panel MT4, un Expert Advisor (EA) user-friendly progettato per ottimizzare l’esecuzione e la gestione delle operazioni su MetaTrader 4, offrendo il posizionamento degli ordini con un solo clic e la chiusura automatica delle operazioni basata su soglie di profitto e perdita personalizzabili. Molto apprezzato su MQL5, Forex Factory e Reddit’s r/Forex per la sua interfaccia intuitiva e il controllo efficiente delle operazioni, questo EA è uno strumento indi
FREE
Pip Movement Alert
Biswarup Banerjee
Indicatori
Rimani al passo con il momentum del mercato con il Pip Movement Alert MT4, un indicatore versatile a più valute progettato per tracciare e avvisare i trader sui movimenti precisi in pip su più simboli, ideale per il trading di forex, azioni, criptovalute e materie prime. Elogiato nelle comunità di trading come Forex Factory e Reddit’s r/Forex, e evidenziato nelle discussioni su Investopedia e TradingView per la sua capacità di rilevare cambiamenti improvvisi del mercato, questo indicatore è indi
FREE
Fibonacci Levels Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicatori
The MT4 indicator that we are describing is designed to provide traders with an alert, notification, and email when Fibonacci levels are crossed. The Fibonacci levels are calculated based on the zigzag indicator, which helps to identify potential trend reversals in the market. When the indicator detects that a price has crossed a Fibonacci level, it will trigger an alert and send a notification to the trader's MT4 mobile app. Additionally, the indicator can be configured to send an email to the
FREE
Angle Of Price
Biswarup Banerjee
1 (1)
Indicatori
Angle of Price It is a trend following indicator. The idea behind this indicator is very simple. it calculates the angle of certain price type with its N candle back price type. When the price is moving toward upward direction positive angle histograms will be created and vice versa for downward direction. There are couple of price type supported in this indicator. Which is as follows Close Open High Low Median Typical Weighted When combined with other indicators it could be used as a very power
FREE
Volume Oscilator Indicator
Biswarup Banerjee
Indicatori
Volume Oscilator is a popular indicator available in trading view which is very popular among traders Definition The Volume Oscillator is an indicator made up of two Moving Averages (MA) surrounding volume, one being fast and the other slow. The slow volume MA value is then subtracted from the value of the fastlow Moving Average. The Volume Oscillator measures volume by analyzing the relationship between the two Moving Averages mentioned. When combined with other indicators it provides a very st
FREE
Filtro:
Simeon Ojabuno-Matoyeno
28
Simeon Ojabuno-Matoyeno 2024.11.06 17:04 
 

I just had a painful experience with this EA, from what @Biswarup said the Copier stop copying trade when the safeguard percentage drawdown is reached but in my own case after the percentage was reached it closed all open trades, and I just lost USD237. I was not expecting it to close all the trades rather to close few trades to keep it within the drawdown limit. Please look into this.

Beside this the EA is working fine.

Biswarup Banerjee
33716
Risposta dello sviluppatore Biswarup Banerjee 2024.11.06 17:10
Sorry for your inconvenience. I have recently added one input for this close option to be optional. Please take the latest version and set it false
biller4
70
biller4 2024.04.19 16:37 
 

he gave very nice support when needed for now the product working good im still checking it

Biswarup Banerjee
33716
Risposta dello sviluppatore Biswarup Banerjee 2024.04.19 16:49
thanks a lot for your support. Please let me know in case you need any assistance in future regarding setup.
Rowskie
114
Rowskie 2024.03.19 21:38 
 

This trade copier works EXACTLY how you want. You can change everything how you want. 5 stars.

Biswarup Banerjee
33716
Risposta dello sviluppatore Biswarup Banerjee 2024.03.20 02:27
Thank you so much for your feedback.
Moidu Parol
620
Moidu Parol 2024.02.27 18:58 
 

Hi sir, He ea working good. But we forced to use the end time and it's closes at the end time. How I can hold more than 24 hours or more days. Please let me know asap to avoid loosing more.

naveen prabhu
21
naveen prabhu 2024.02.12 16:56 
 

its working great, Martingale option working well. Thanks for faster response...

NOVAsolutions
20
NOVAsolutions 2024.01.30 21:35 
 

Incredible support, quick response, involved in the smooth running of the program and helping you until the problem is solved (when there is a problem)! Well deserved 5 stars!

nikos arvanitakis
156
nikos arvanitakis 2023.12.21 22:49 
 

This robot doesn't work unfortunately it's a failure it keeps crashing and puts whatever it wants this I bought it for signal copying after a lost in the change to multiply and it doesn't work I paid them or send me my money back or send me a program that works properly Otherwise you are a fraud and I will report you here

Biswarup Banerjee
33716
Risposta dello sviluppatore Biswarup Banerjee 2023.12.22 05:07
If you have time to get into video call I can show you the proper steps to setup. My telegram pops1990
Gold State
24
Gold State 2023.12.03 05:36 
 

do not waste your money i spent 40 dollars it was a waste the graphic is so bad I'm not going into it this guy is bad news bad bot bad everything

Biswarup Banerjee
33716
Risposta dello sviluppatore Biswarup Banerjee 2023.12.03 07:09
I don't understand what do you mean by graphics here. It is a trade copier. If you have proof something is not working. Please show me that. Among so many features it may happen that something is not working for you for wrong setup. If you follow the setit properly it should work.
Manjunath Suresh Vaidya
766
Manjunath Suresh Vaidya 2023.12.01 14:11 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Ahmed Tarek Zaghloul Mohamed
232
Ahmed Tarek Zaghloul Mohamed 2023.06.13 19:37 
 

It's been more than four months since I began raising critical issues and offering suggestions to enhance the EA. Unfortunately, there has been no response or action from the author's side, despite promises of necessary updates,

I had provided feedback in the form of issues and suggestions to be considered, but regrettably, no progress has been made,

In the end, I find myself unable to apply the EA to a real account, and it feels like a waste of time and money to have purchased this EA.

Biswarup Banerjee
33716
Risposta dello sviluppatore Biswarup Banerjee 2023.10.31 04:50
I have provided support multiple times, but if you want the product to be completely changed then it is your own requirement. I cant change the basic functionalities of the EA and rewrite it entirely. what it should do, it does without flaw and I have evidence for that.
Woot Suraphanphithak
1074
Woot Suraphanphithak 2023.05.04 07:46 
 

Good Product, Good Support, Fast Response

L Fiabu
29
L Fiabu 2023.04.25 15:47 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Biswarup Banerjee
33716
Risposta dello sviluppatore Biswarup Banerjee 2023.04.25 16:32
Thank you so much Faibu. I really appreciate your feedback.
Sleepyman18
94
Sleepyman18 2023.04.17 20:39 
 

Great product and great seller! Helped me install the program quickly. Thanks for the help! Definitely a seller you can trust

Biswarup Banerjee
33716
Risposta dello sviluppatore Biswarup Banerjee 2023.04.17 20:42
Thank you so much for your patience. If you face any challenges later please let me know.
adamtraders
347
adamtraders 2023.01.02 19:15 
 

Not long ago I bought the MT4 Local Trade Copier Pro adviser, I am satisfied with the product, but even more pleased with its author, for responsiveness, he goes to the meeting, you can safely ask him if you find a flaw in the product, he always goes to the meeting, a serious and experienced programmer , I advise everyone to buy this copier!

Biswarup Banerjee
33716
Risposta dello sviluppatore Biswarup Banerjee 2023.01.02 19:17
Thank you so much sir. I am grateful to your initial testing. A major credit goes to you for improving this product day by day
Rispondi alla recensione