MT4 Local Trade Copier Pro
- Utilità
- Biswarup Banerjee
- Versione: 26.0
- Aggiornato: 15 settembre 2025
- Attivazioni: 20
MT4 Local Trade Copier Pro è un Expert Advisor per MetaTrader 4 progettato per copiare operazioni da un conto MT4 o MT5 di origine a più conti MT4 o MT5 sullo stesso PC. Questo strumento è ideale per replicare operazioni su conti di clienti o portafogli con parametri personalizzabili, inclusi dimensioni dei lotti, stop-loss/take-profit e opzioni di copia inversa. Semplifica la gestione delle operazioni senza eseguirle in base alla logica di mercato, offrendo una sincronizzazione flessibile per diverse esigenze di trading.
Nota: Scarica e prova la versione demo di MT4 Local Trade Copier Pro sul tuo conto demo qui.
Puoi scaricare la versione MT5 qui: MT4 Local Trade Copier Pro MT5
Per una documentazione dettagliata: Guida Completa per l’Utente e Impostazioni
Funzionalità:
- Dimensione del lotto personalizzabile sul conto di destinazione, con supporto per la copia proporzionale (ad esempio, moltiplicatore frazionario: lotto di origine 0.2, moltiplicatore 0.5, lotto di destinazione 0.1).
- Stop-loss e take-profit regolabili sul conto di destinazione o copiati dal conto di origine.
- Copia della chiusura delle operazioni dal conto di origine ai conti di destinazione.
- Copia con martingala sul conto di destinazione per operazioni in perdita (ad esempio, lotto di origine 0.03, lotto di destinazione 0.03, lotto successivo 0.06 in caso di perdita; o lotto di destinazione 0.02, lotto successivo 0.04 in caso di perdita).
- Copia inversa delle operazioni con stop-loss e take-profit invertiti.
- Supporto per la copia di simboli con suffissi.
- Attivazione/disattivazione dei commenti alle operazioni.
- Copia, modifica o eliminazione di ordini pendenti.
- Limitazione del numero di transazioni aperte o operazioni chiuse giornalmente sul conto di destinazione.
- Copia di operazioni da conti MT4 a conti MT5 o viceversa.
- Funzionalità aggiuntive di gestione del rischio per un controllo migliorato.
Nota: Per prestazioni ottimali, assegna un numero magico univoco per ogni nuova sessione per garantire il corretto funzionamento della logica di martingala. I conti di origine e di destinazione devono avere la stessa configurazione, e si consiglia di salvare le impostazioni come file di configurazione per evitare confusioni. Di default, imposta la dimensione del lotto di destinazione a 0 per copiare la dimensione del lotto del conto di origine; altrimenti, specifica una dimensione del lotto personalizzata per il conto di destinazione.
Consiglio importante:
Questo è uno strumento professionale di copia delle operazioni, non un sistema di generazione di profitti. Assicurati di configurarlo correttamente in base alle tue esigenze di trading:
- Testa accuratamente su un conto demo prima di usarlo su un conto reale.
- Aggiornamenti regolari e configurazioni ottimizzate vengono rilasciati periodicamente. Consulta il blog MQL5 nella sezione documentazione sopra per le ultime raccomandazioni.
he gave very nice support when needed for now the product working good im still checking it