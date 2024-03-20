Consecutive Candle Indicator MT5

Potenzia le tue capacità di individuazione delle tendenze con il Consecutive Candle Indicator MT5, uno strumento dinamico progettato per identificare sequenze di candele rialziste o ribassiste, offrendo avvisi tempestivi per conferme di tendenza e possibili inversioni nei mercati forex, azionari, criptovalute e materie prime. Celebrato nelle comunità di trading come Forex Factory e Reddit’s r/Forex, oltre che elogiato nelle discussioni su Investopedia e TradingView per la sua capacità di semplificare l’analisi del momentum, questo indicatore è un favorito tra i trader che cercano segnali chiari in mercati volatili. Gli utenti riportano fino all’80% di precisione nell’individuare tendenze sostenute quando si utilizzano conteggi di candele più elevati (ad esempio, 3-5 candele consecutive), con molti che notano un miglioramento del 15-25% nel timing delle operazioni evitando entrate premature e concentrandosi su cambiamenti di momentum confermati. I suoi vantaggi includono l’identificazione precisa della forza della tendenza, avvisi personalizzabili per un monitoraggio senza intervento e un design user-friendly che migliora il processo decisionale per scalper, day trader e swing trader senza richiedere strumenti aggiuntivi.

Il Consecutive Candle Indicator MT5 disegna frecce verdi verso l’alto (BuyBuffer) sotto le barre dopo un numero definito dall’utente di candele rialziste consecutive (predefinito N_CANDLE=3) seguite da una candela ribassista, segnalando un possibile esaurimento o inversione della tendenza, e frecce rosse verso il basso (SellBuffer) sopra le barre dopo candele ribassiste consecutive seguite da una candela rialzista. Costruito con due buffer e utilizzando il set di caratteri Wingdings per le frecce visive (verde chartreuse per l’acquisto, rosso per la vendita, larghezza 2), garantisce l’assenza di ridisegno attivando segnali solo alla chiusura della candela. L’indicatore supporta impostazioni di avviso personalizzabili (pop-up, notifiche push, e-mail—tutti abilitati per impostazione predefinita) per notifiche in tempo reale sui nuovi segnali, con il parametro N_CANDLE che consente di regolare la sensibilità della sequenza (ad esempio, da 3 a 5 candele). Il suo design leggero e senza ritardi opera su tutti i timeframe e simboli, ideale per confermare la continuazione delle tendenze o individuare inversioni in mercati in rapido movimento come forex o criptovalute, con un’integrazione fluida in strategie manuali o guidate da EA.

Disponibile anche per MT4: Consecutive Candle Indicator MT4

Guida all’installazione dei prodotti MQL | Aggiornamento dei prodotti MQL acquistati su MT4/MT5

Caratteristiche principali

  • Rilevamento di sequenze di tendenza: Identifica sequenze di candele rialziste (verdi) o ribassiste (rosse) consecutive definite dall’utente (predefinito N_CANDLE=3) seguite da una candela opposta, segnalando la potenziale forza della tendenza o inversione.

  • Frecce di segnale visivo: Disegna frecce verdi chartreuse per segnali di acquisto (sotto le barre) e frecce rosse per segnali di vendita (sopra le barre) utilizzando il set di caratteri Wingdings, garantendo visuali chiari e senza ridisegno alla chiusura della candela.

  • Conteggio candele personalizzabile: Regola il parametro N_CANDLE (predefinito 3) per affinare la sensibilità per scalping a breve termine o conferma di tendenza a lungo termine nei mercati forex, azionari o criptovalute.

  • Sistema di avvisi multipli: Notifiche configurabili (pop-up, push, e-mail—tutti abilitati per impostazione predefinita) per nuovi segnali di sequenze rialziste/ribassiste, supportando il monitoraggio senza intervento su qualsiasi timeframe.

  • Versatilità dei timeframe: Opera senza problemi su tutti i timeframe, da M1 a D1, adattandosi a scalping, day trading o strategie swing focalizzate su configurazioni di momentum o inversione.

  • Buffer compatibili con EA: Due buffer (BuyBuffer, SellBuffer) espongono i dati dei segnali per un’integrazione facile negli expert advisor, consentendo trading automatizzato o backtesting.

  • Prestazioni leggere: Senza ridisegno o ritardi, con codice ottimizzato per MT5, garantendo un funzionamento fluido anche su più grafici o sistemi con risorse limitate.

  • Interfaccia user-friendly: Configurazione semplice con parametri intuitivi per il conteggio delle candele e gli avvisi, ideale per principianti e professionisti che cercano segnali di tendenza chiari senza complessità.

Il Consecutive Candle Indicator MT5 è uno strumento essenziale per i trader che mirano a capitalizzare il momentum e le inversioni, offrendo una rilevazione precisa delle sequenze, avvisi affidabili e un’integrazione fluida per migliorare il timing delle operazioni e la redditività nei mercati dinamici.

Sarei molto grato per una recensione positiva se sei soddisfatto del tuo acquisto. Contattami per trovare una soluzione se non sei soddisfatto.

Scopri tutti i miei prodotti: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contattami per supporto: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

#tags indicatore di candele consecutive mt5 rilevamento di tendenza segnali rialzisti ribassisti forex azione del prezzo momentum inversione avvisi senza ridisegno senza ritardi scalping day trading swing trading compatibile con ea


Prodotti consigliati
Haven FVG Indicator
Maksim Tarutin
5 (6)
Indicatori
L'indicatore   Haven FVG   è uno strumento per l'analisi dei mercati che permette di identificare le aree di inefficienza (Fair Value Gaps, FVG) nel grafico, fornendo ai trader livelli chiave per l'analisi dei prezzi e la presa di decisioni commerciali. Altri prodotti ->  QUI Caratteristiche principali: Impostazioni dei colori individuali: Colore per FVG rialzista   (Bullish FVG Color). Colore per FVG ribassista   (Bearish FVG Color). Visualizzazione flessibile di FVG: Numero massimo di candele
FREE
Swing Point BoS CHoCH Con Exp Alerts
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Indicatori
NOTE: Turn Pattern Scan ON This indicator identifies Swing Points, Break of Structure (BoS), Change of Character (CHoCH), Contraction and Expansion patterns which are plotted on the charts It also comes with Alerts & Mobile notifications so that you do not miss any trades. It can be used on all trading instruments and on all timeframes. The non-repaint feature makes it particularly useful in backtesting and developing profitable trading models. The depth can be adjusted to filter swing points.
FREE
ZP Day Trading Indicator MT5
Eda Kaya
5 (6)
Indicatori
ZP Day Trading Indicator in MT5 The ZP Day Trading Indicator is one of the tools developed based on Price Action trading style concepts in MetaTrader 5. This indicator uses color-coded boxes to identify Trading Ranges on the chart. A trading range forms when the price moves within a specific range between a resistance level (ceiling) and a support level (floor) over a period of time. In such scenarios, buyers and sellers reach equilibrium within the defined range. «Indicator Installation & User
FREE
RSI abcd
Francisco Gomes Da Silva
3 (1)
Indicatori
RSI ABCD Pattern Finder: Strategia Tecnica 1. Come Funziona l'Indicatore Combina il RSI classico con il rilevamento automatico di pattern armonici ABCD . Componenti Principali RSI standard (periodo regolabile) Marcatori di massimi e minimi (frecce) Pattern ABCD (linee verdi/rosse) Filtri ipercomprato (70) e ipervenduto (30) 2. Configurazione su MT5 period = 14 ; // Periodo RSI size = 4 ; // Dimensione massima del pattern OverBought = 70 ; // Livello ipercomprato OverSold = 30 ; // Livello iperve
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.52 (29)
Indicatori
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
OmniSignal Navigator
Fatih Klavun
5 (2)
Indicatori
OmniSignal Navigator – Smart Entries at Key Levels Trade Like a Professional  with this daily/weekly High-Low-Close indicator, designed for   scalping or intraday short term trading   and precision breakout trading. Suggested Timeframes to trade with: M5 |  DONT USE THE INTICATOR ON THE M1 TIMEFRAME!!! Why It Works   Perfect for Scalping/Intraday:   Targets key zones ( PDH/PDL/PDC & PWH/PWL/PWC ) on   M2, M3, M5, M15   timeframes. (Lower Timeframes = More Signals, Higher Timeframes = Le
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indicatori
FlatBreakout MT5 (Free Version) Flat Range Detector and Breakout Panel for MT5 — GBPUSD Only FlatBreakout MT5   is the free version of the professional FlatBreakoutPro MT5 indicator, specially designed for flat (range) detection and breakout signals on the   GBPUSD   pair only. Perfect for traders who want to experience the unique fractal logic of FlatBreakout MT5 and test breakout signals on a live market without limitations. Who Is This Product For? For traders who prefer to trade breakout of
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Indicatori
Introducing VFI (Volume Flow Indicator) – a trading indicator that analyzes the relationship between volume and price movement to identify key trading opportunities. The indicator displays the strength and direction of volume flow, providing clear signals about potential entry and exit points. Signals are formed based on zero line crossovers, crossovers between the VFI line and its exponential moving average (EMA), and when the indicator exits overbought and oversold zones. Attention! This stra
FREE
PZ Three Drives MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Indicatori
This indicator finds Three Drives patterns. The Three Drives pattern is a 6-point reversal pattern characterised by a series of higher highs or lower lows that complete at a 127% or 161.8% Fibonacci extension. It signals that the market is exhausted and a reversal can happen. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Customizable pattern sizes Customizable colors and sizes Customizable breakout periods Customizable 1-2-3 and 0-A-B ratios It implements visual/s
FREE
Candle Absorption Demo
Bogdan Kupinsky
Indicatori
This is a demo version of the Candle Absorption Full indicator. It has limitations on operation. This indicator detects the Engulfing candlestick pattern and draws the corresponding market entry signal. Features It works only with EURUSD on timeframes M1 and M5. The indicator analyzes a combination of 2 or 3 candlesticks depending on settings. The number of pre-calculated bars (signals) is configurable. The indicator can send an alert to notify of a found signal. Signal can be filtered by setti
FREE
Noldy22 Swing high and low
Anold Stephen Minja
Indicatori
Swing High & Low Trendline Indicator is a professional tool that automatically identifies swing points on your chart and draws trendlines for easy visualization. No need to manually scan candles, the indicator highlights key highs and lows based on your chosen settings, helping you analyze market structure and trade with confidence. Features: Automatically detects swing highs & swing lows Draws clean trendlines directly on the chart Works on all symbols (forex, indices, crypto, stocks,
FREE
Magic 7 Indicator
Marek Pawel Szczesny
Indicatori
Overview Magic 7 Indicator is a comprehensive MetaTrader 5 (MQL5) indicator that identifies seven different trading scenarios based on candlestick patterns and technical analysis. The indicator combines traditional price action patterns with modern concepts like Fair Value Gaps (FVG) to provide trading signals with precise entry points and stop loss levels. Features 7 Trading Scenarios : Each scenario identifies specific market conditions and trading opportunities Visual Signals : Clear buy/sell
FREE
Moving line
Jun Chao Jiang
Indicatori
The one minute chart has a bug, but the one-day chart can still be used after deleting the bug and reloading the indicators, This indicator can be used to determine how far the indicator goes up to place an order to buy, how far it goes down to place an order to sell, and not placing an order until it reaches this distance, which is considered oscillation, open an account gift index
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
Indicatori
Introducing the MACD  Enhanced – an advanced MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicator that provides traders with extended capabilities for trend and momentum analysis in financial markets. The indicator uses the difference between the fast and slow exponential moving averages to determine momentum, direction, and strength of the trend, creating clear visual signals for potential entry and exit points. Attention! To achieve the best results, it is recommended to adapt the indicator
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
Indicatori
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Indicatori
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Indicatori
Se ti piace questo progetto, lascia una recensione a 5 stelle. Questo indicatore disegna i prezzi aperti, alti, bassi e di chiusura per i specificati periodo e può essere regolato per un determinato fuso orario. Questi sono livelli importanti guardati da molti istituzionali e professionali commercianti e può essere utile per voi per conoscere i luoghi dove potrebbero essere più attivo. I periodi disponibili sono: Giorno precedente. Settimana precedente. Mese precedente. Precedente trimestre. A
FREE
GG Time To Trade
Pham Quoc Gia
Indicatori
Time to Trade Trading timing indicator is based on market volatility through 2 ATR indicators to determine the timing of a transaction. The indicator determines the times when the market has strong volatility in trend. When histogram is greater than 0 (blue) is a strong market, when histogram is less than 0 (yellow) is a weak market. Should only trade within histograms greater than 0. Based on the histogram chart, the first histogram value is greater than 0 and the second histogram appears, this
FREE
Riskcalculator
Adriano Cali
Indicatori
Risk5Percent is a custom indicator for MetaTrader 5 designed to help you manage your risk exposure precisely. By entering the desired risk percentage and the number of lots used, it calculates and displays the corresponding price level on the chart that represents your maximum anticipated loss (e.g., 5%), automatically considering contract and tick size for the selected instrument. Key Features: Custom settings for trade direction (long/short), risk percentage, and lot size. Automatic adjus
FREE
Japan CandleStick Patterns
Nguyen Duc Quy
3.67 (3)
Indicatori
Japanese candlestick analysis has been in existence for hundreds of years and is a valid form of technical analysis. Candlestick charting has its roots in the militaristic culture that was prevalent in Japan in the 1700s. One sees many terms throughout the Japanese literature on this topic that reference military analogies, such as the Three White Soldiers pattern Unlike more conventional charting methods, candlestick charting gives a deeper look into the mind-set of investors, helping to establ
FREE
Donchian Pro
Paulo Henrique Faquineli Garcia
5 (3)
Indicatori
The Donchian Channel Channels are among the most popular tools of technical analysis, as they visually convey to the analyst the limits within which most price movement tends to occur. Channel users know that valuable information can be obtained at any time, whether prices are in the central region of a band or close to one of the border lines. One of the best known techniques to explore these concepts is Bollinger Bands. However, John Bollinger was not the only one to research the application
FREE
Scalping PullBack Signal
Quang Huy Quach
Indicatori
1. Overview The Scalping PullBack Signal indicator is a powerful technical analysis tool designed to help traders identify scalping opportunities based on potential pullback and reversal signals. This tool is particularly useful on lower timeframes (below 15 minutes) but can also be applied on higher timeframes for longer-term trades. This indicator integrates several key analytical components, providing a comprehensive view of trends and potential entry/exit points, helping you make quick and e
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.85 (48)
Indicatori
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicatori
Descrizione generale Questo indicatore è una versione avanzata del classico Donchian Channel , arricchita con funzioni operative per il trading reale. Oltre alle tre linee tipiche (massimo, minimo e linea centrale), il sistema rileva i breakout e li segnala graficamente con frecce sul grafico, mostrando solo la linea opposta alla direzione del trend per semplificare la lettura. L’indicatore include: Segnali visivi : frecce colorate al breakout Notifiche automatiche : popup, push e email Filtro R
FREE
Wolf Wave Pattern Indicator MT5
Eda Kaya
Indicatori
Wolf Wave Pattern Indicator MetaTrader 5 The Wolf Wave Pattern Indicator for MetaTrader 5 is a specialized technical analysis tool designed to detect price wave patterns across different financial instruments. This indicator automatically identifies the five-wave geometric structure known as the Wolf Wave Pattern, which is commonly used by traders to pinpoint potential market reversal zones. By marking these formations directly on the price chart, the indicator assists traders in making timely e
FREE
Tabajara V5
Flavio Javier Jarabeck
4.83 (35)
Indicatori
Metatrader 5 version of the famous Andre Machado's Tabajara indicator. If you don't know Andre Machado's Technical Analysis work you don't need this indicator... For those who need it and for those several friend traders who asked this porting from other platforms, here it is... FEATURES 8-period Moving Average 20-period Moving Average 50-period Moving Average 200-period Moving Average Colored candles according to the inflexion of the 20-period MA SETTINGS You can change the Period of all MA's
FREE
Swing Failure Pattern SFP with Fake Break MT5
Eda Kaya
Indicatori
Swing Failure Pattern (SFP) with Fake Break Indicator for MT5 The Swing Failure Pattern (SFP) Indicator in MetaTrader 5 is designed to identify deceptive breakouts in financial markets. This pattern appears when the price momentarily surpasses key levels, such as previous highs or lows, triggering stop-loss orders and liquidity traps. However, instead of continuing in that direction, the price swiftly reverses, signaling a false breakout . The main function of the SFP pattern is to exploit liqu
FREE
Price Action Free
Bogdan Kupinsky
Indicatori
This indicator looks for 3 rather strong patterns: Spinning Top pattern Hammer or Hanging Man Inverted Hammer or Shooting Star These patterns may indicate a trend continuation or its reversal, depending on the location of the patterns. Input parameters Distance - distance between the signal and the formed signal Note: the higher the timeframe, the greater the value should be used in Distance to display the signal correctly Indicator Features Suitable for any currency pair Operating timeframe:
FREE
M5 Wormhole Scalper Indicator
Scott Adam Meldrum
Indicatori
L'indicatore di intervallo temporale Wormhole per MetaTrader 5 (MT5) non è solo un altro strumento di trading: è il tuo vantaggio competitivo nei mercati finanziari. Progettato sia per i trader principianti che professionisti, Wormhole trasforma il modo in cui analizzi i dati e prendi decisioni, garantendo che tu sia sempre un passo avanti. Perché hai bisogno dell'indicatore Wormhole (gratuito) Sopravanza la concorrenza: La possibilità di visualizzare due intervalli di tempo sullo stesso grafico
FREE
My Candle
Francisco Gomes Da Silva
4.67 (3)
Indicatori
Definisci il tuo modello di candele e questo indicatore verrà visualizzato sullo schermo quando appare questo modello Puoi testarlo gratuitamente nello Strategy Tester e vedere quante volte il tuo pattern a candela appare sull'asset di tua scelta Puoi anche dipingere tutte le candele del tuo motivo o solo una Questo indicatore è utile per l'analisi delle candele, da utilizzare nell'azione dei prezzi e con strategie di trading nude. È un indicatore che mostra il movimento che scegli
FREE
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Indicatori
Ogni acquirente dell’indicatore riceverà inoltre gratuitamente: L’utilità esclusiva “Bomber Utility”, che gestisce automaticamente ogni operazione, imposta i livelli di Stop Loss e Take Profit e chiude le posizioni secondo le regole della strategia I file di configurazione (set file) per adattare l’indicatore a diversi asset I set file per configurare il Bomber Utility in tre modalità: “Rischio Minimo”, “Rischio Bilanciato” e “Strategia di Attesa” Una guida video passo-passo per installare, conf
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (91)
Indicatori
Indicatore di tendenza, soluzione unica rivoluzionaria per il trading di tendenze e il filtraggio con tutte le importanti funzionalità di tendenza integrate in un unico strumento! È un indicatore multi-timeframe e multi-valuta al 100% non ridipingibile che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti: forex, materie prime, criptovalute, indici e azioni. Trend Screener è un indicatore di tendenza che segue un indicatore efficiente che fornisce segnali di tendenza a freccia con punti nel gra
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Indicatori
How many times have you bought a trading indicator with great back-tests, live account performance proof with fantastic numbers and stats all over the place but after using it, you end up blowing your account? You shouldn't trust a signal by itself, you need to know why it appeared in the first place, and that's what RelicusRoad Pro does best! User Manual + Strategies + Training Videos + Private Group with VIP Access + Mobile Version Available A New Way To Look At The Market RelicusRoad is the
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.85 (20)
Indicatori
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe è uno strumento di analisi di mercato in tempo reale sviluppato basandosi sul framework Smart Money Concepts (SMC). Analizza automaticamente i punti di inversione e le zone chiave su più timeframe, concentrandosi sulla fornitura di segnali senza repaint e sull’evidenziazione dei Points of Interest (POI). Inoltre, dispone di un sistema Auto Fibonacci Level che traccia automaticamente le linee di Fibonacci per aiutare a rilevare punti di pullback e invers
Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.92 (189)
Indicatori
Gold Stuff mt5 è un indicatore di tendenza progettato specificamente per l'oro e può essere utilizzato anche su qualsiasi strumento finanziario. L'indicatore non ridisegna e non è in ritardo. Periodo consigliato H1. Contattami subito dopo l'acquisto per avere le impostazioni e un bonus personale!   I risultati in tempo reale possono essere visualizzati qui.  Puoi ottenere una copia gratuita del nostro indicatore Strong Support e Trend Scanner, per favore scrivi in ​​privato.    IMPOSTAZIONI
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Indicatori
Ti presento un eccellente indicatore tecnico: Grabber, che funziona come una strategia di trading "tutto incluso", pronta all’uso. In un solo codice sono integrati strumenti potenti per l’analisi tecnica del mercato, segnali di trading (frecce), funzioni di allerta e notifiche push. Ogni acquirente di questo indicatore riceve anche gratuitamente: L’utility Grabber: per la gestione automatica degli ordini aperti Video tutorial passo dopo passo: per imparare a installare, configurare e utilizzare
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.63 (40)
Indicatori
Innanzitutto è importante sottolineare che questo sistema di trading è un indicatore Non-Repainting, Non-Redrawing e Non-Lagging, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello automatico. Corso online, manuale e download di preset. Il "Sistema di Trading Smart Trend MT5" è una soluzione completa pensata sia per i trader principianti che per quelli esperti. Combina oltre 10 indicatori premium e offre più di 7 robuste strategie di trading, rendendolo una scelta versatile per div
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Indicatori
FX Volume: Scopri il Vero Sentimento di Mercato dalla Prospettiva di un Broker Panoramica Rapida Vuoi portare la tua strategia di trading a un livello superiore? FX Volume ti offre informazioni in tempo reale su come i trader retail e i broker sono posizionati—molto prima che compaiano report in ritardo come il COT. Che tu miri a guadagni costanti o desideri semplicemente un vantaggio più solido sui mercati, FX Volume ti aiuta a individuare grandi squilibri, confermare i breakout e perfezionar
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Indicatori
PUMPING STATION – La tua strategia personale "all inclusive" Ti presentiamo PUMPING STATION — un indicatore Forex rivoluzionario che trasformerà il tuo modo di fare trading in un’esperienza efficace ed entusiasmante. Non si tratta solo di un assistente, ma di un vero e proprio sistema di trading completo con potenti algoritmi che ti aiuteranno a operare in modo più stabile. Acquistando questo prodotto, riceverai GRATUITAMENTE: File di configurazione esclusivi: per un'impostazione automatica e pr
Atbot
Zaha Feiz
4.67 (51)
Indicatori
AtBot:  Come funziona e come usarlo ### Come funziona L'indicatore "AtBot" per la piattaforma MT5 genera segnali di acquisto e vendita utilizzando una combinazione di strumenti di analisi tecnica. Integra la Media Mobile Semplice (SMA), la Media Mobile Esponenziale (EMA) e l'indice di Gamma Vero Medio (ATR) per identificare opportunità di trading. Inoltre, può utilizzare le candele Heikin Ashi per migliorare la precisione dei segnali. Lascia una recensione dopo l'acquisto e ricevi un regalo bon
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indicatori
Gold Entry Sniper – Dashboard ATR Multi-Timeframe per Scalping e Swing Trading sull’Oro Gold Entry Sniper è un indicatore avanzato per MetaTrader 5 che offre segnali di acquisto/vendita precisi per XAUUSD e altri strumenti, basato sulla logica ATR Trailing Stop e l' analisi multi-timeframe . Caratteristiche e Vantaggi Analisi Multi-Timeframe – Visualizza trend su M1, M5, M15 in un'unica dashboard. Trailing Stop Basato su ATR – Stop dinamici che si adattano alla volatilità. Dashboard Professional
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicatori
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Caratteristiche principali: Segnale di ingresso accurato senza rendering! Una volta che il segnale appare, rimane rilevante. Questa è una differenza importante rispetto agli indicatori di ridisegno, che forniscono un segnale e poi lo modificano, con conseguente potenziale perdita dei fondi depositati. Ora puoi entrare nel mercato con maggiore probabilità e precisione. C'è anche la possibilità di colorare le candele
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Indicatori
Matrix Arrow Indicator MT5   è un trend unico 10 in 1 che segue un indicatore multi-timeframe al   100% non ridipinto   che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti:   forex ,   materie prime ,   criptovalute ,   indici ,   azioni .  Matrix Arrow Indicator MT5  determinerà la tendenza attuale nelle sue fasi iniziali, raccogliendo informazioni e dati da un massimo di 10 indicatori standard, che sono: Indice di movimento direzionale medio (ADX) Indice del canale delle materie prime (CCI
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicatori
Zone di inversione - livelli / Zone attive di un attore importante ISTRUZIONI RUS   /   ISTRUZIONI   ENG   /   Versione MT4 OGNI ACQUIRENTE DI QUESTO INDICATORE       OTTIENI ANCHE   GRATUITAMENTE   : 3 mesi       accesso ai segnali di trading dal servizio       SUPER SEGNALI       — punti di ingresso già pronti secondo l'algoritmo TPSproSYSTEM. 3 mesi       accesso a materiali di formazione con aggiornamenti regolari: immersione nella strategia e nella crescita professionale. Assistenza 24 ore
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Indicatori
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicatori
L'indicatore Berma Bands (BBs) è uno strumento prezioso per i trader che cercano di identificare e capitalizzare i trend di mercato. Analizzando la relazione tra il prezzo e le BBs, i trader possono discernere se un mercato è in una fase di trend o di range. Visita il [ Berma Home Blog ] per saperne di più. Le Berma Bands sono composte da tre linee distinte: la Upper Berma Band, la Middle Berma Band e la Lower Berma Band. Queste linee sono tracciate attorno al prezzo, creando una rappresentazion
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Indicatori
Support And Resistance Screener è in un indicatore di livello per MetaTrader che fornisce più strumenti all'interno di un indicatore. Gli strumenti disponibili sono: 1. Screener della struttura del mercato. 2. Zona di ritiro rialzista. 3. Zona di ritiro ribassista. 4. Punti pivot giornalieri 5. Punti pivot settimanali 6. Punti pivot mensili 7. Forte supporto e resistenza basati sul modello e sul volume armonici. 8. Zone a livello di banca. OFFERTA A TEMPO LIMITATO: il supporto HV e l'indicatore
Smart Breakout Channels MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicatori
Offerta speciale : ALL TOOLS , solo $35 ciascuno! Nuovi strumenti   a   $30   per la   prima settimana   o per   i primi 3 acquisti !  Canale Trading Tools su MQL5 : unisciti al mio canale MQL5 per ricevere le ultime novità Questo indicatore traccia zone di rilevamento del breakout, denominate “Smart Breakout Channels”, basate sul movimento dei prezzi normalizzato per la volatilità. Queste zone sono visualizzate come box dinamici con overlay di volume. Lo strumento rileva range temporanei di ac
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (16)
Indicatori
Ecco   Quantum TrendPulse   , lo strumento di trading definitivo che combina la potenza di   SuperTrend   ,   RSI   e   Stocastico   in un unico indicatore completo per massimizzare il tuo potenziale di trading. Progettato per i trader che cercano precisione ed efficienza, questo indicatore ti aiuta a identificare con sicurezza le tendenze di mercato, i cambiamenti di momentum e i punti di entrata e uscita ottimali. Caratteristiche principali: Integrazione SuperTrend:   segui facilmente l'andame
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Indicatori
FX Power: Analizza la Forza delle Valute per Decisioni di Trading Più Intelligenti Panoramica FX Power è lo strumento essenziale per comprendere la reale forza delle principali valute e dell'oro in qualsiasi condizione di mercato. Identificando le valute forti da comprare e quelle deboli da vendere, FX Power semplifica le decisioni di trading e rivela opportunità ad alta probabilità. Che tu segua le tendenze o anticipi inversioni utilizzando valori estremi di Delta, questo strumento si adatta
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicatori
L'indicatore " Dynamic Scalper System MT5 " è progettato per il metodo di scalping, ovvero per il trading all'interno di onde di trend. Testato sulle principali coppie di valute e sull'oro, è compatibile con altri strumenti di trading. Fornisce segnali per l'apertura di posizioni a breve termine lungo il trend, con ulteriore supporto al movimento dei prezzi. Il principio dell'indicatore. Le frecce grandi determinano la direzione del trend. Un algoritmo per generare segnali per lo scalping sott
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Italo Arrows Indicator MT5
Italo Santana Gomes
Indicatori
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Risk Killer AI Navigator MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Indicatori
RiskKILLER_AI Navigator è un Assistente di Direzione di Mercato e Strategia Multi-timeframe basato sull'IA. La performance nel trading consiste nel comprendere il mercato come fanno i professionisti. Questo è esattamente ciò che offre il RiskKILLER_AI Navigator : Ottieni insight di livello istituzionale con analisi di trend, sentiment e macro driven dall'IA esterna a MQL5 , personalizzata per il tuo stile di trading. Dopo l'acquisto, per ottenere il Manuale Utente: 1. pubblica un commento per ri
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicatori
L’indicatore ACB Breakout Arrows fornisce un segnale di ingresso fondamentale nel mercato rilevando uno specifico pattern di breakout. L’indicatore analizza costantemente il grafico per individuare un momentum stabile in una direzione e fornisce un segnale preciso subito prima del movimento principale. Ottieni lo scanner multi-simbolo e multi-timeframe da qui - Scanner per ACB Breakout Arrows MT5 Caratteristiche principali I livelli di Stop Loss e Take Profit sono forniti automaticamente dall’
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicatori
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (7)
Indicatori
FX Levels: Supporti e Resistenze di Precisione Eccezionale per Tutti i Mercati Panoramica Rapida Cercate un modo affidabile per individuare livelli di supporto e resistenza in ogni mercato—coppie di valute, indici, azioni o materie prime? FX Levels fonde il metodo tradizionale “Lighthouse” con un approccio dinamico all’avanguardia, offrendo una precisione quasi universale. Basato sulla nostra esperienza reale con i broker e su aggiornamenti automatici giornalieri più quelli in tempo reale, FX
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Altri dall’autore
Brilliant Reversals Alert MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicatori
Eleva la tua strategia di trading con l' Brilliant Reversal Indicator MT5 , un indicatore all'avanguardia che sfrutta la regressione kernel non parametrica per fornire un'analisi delle tendenze fluida e adattiva. Ispirato allo stimatore Nadaraya-Watson, questo strumento applica lo smoothing kernel gaussiano ai dati di prezzo, creando envelope dinamiche che si adattano alla volatilità del mercato senza il ritardo eccessivo delle medie mobili tradizionali. Largamente acclamato su piattaforme come
Multi Indicator Signal
Biswarup Banerjee
5 (1)
Experts
Multi Indicator Strategy EA MT4 è uno strumento di trading sofisticato per MetaTrader 4 progettato per automatizzare le entrate e le uscite dalle operazioni utilizzando nove indicatori tecnici: ADX, Bande di Bollinger, CCI, MACD, Media Mobile, RSI, Stocastico, Awesome Oscillator e RVI. Offrendo ampie opzioni di personalizzazione, incluse molteplici strategie di entrata/uscita e modalità di combinazione AND/OR/NA, questo EA offre ai trader una flessibilità senza pari. Ampiamente testato, garantis
MT5 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
2 (1)
Utilità
MT5 Local Trade Copier Pro è un Expert Advisor per MetaTrader 5 progettato per copiare operazioni da un conto MT5 di origine a più conti MT5 o MT4 sullo stesso PC. Questo strumento è ideale per replicare operazioni su conti di clienti o portafogli con parametri personalizzabili, inclusi dimensioni dei lotti, stop-loss/take-profit e opzioni di copia inversa. Semplifica la gestione delle operazioni senza eseguirle in base alla logica di mercato, offrendo una sincronizzazione flessibile per diverse
Moving Average Crossover EA MT5
Biswarup Banerjee
Experts
Moving Average Strategy EA MT5 è uno strumento di trading automatizzato sofisticato progettato per MetaTrader 5, che sfrutta gli incroci delle medie mobili per catturare le inversioni di tendenza e i potenziali punti di ingresso. Questo consulente esperto offre ai trader una soluzione versatile con impostazioni personalizzabili, garantendo un’esecuzione precisa delle operazioni e una gestione robusta del rischio. Ampiamente testato, fornisce metodi di ingresso efficienti, regole di uscita flessi
Grid Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilità
Ottimizza la tua strategia di grid trading con il Grid Trade Manager MT5, un EA utilitario gratuito versatile progettato per automatizzare il placement e la gestione di ordini grid, ispirato all'approccio grid trading testato dal tempo popularizzato negli 2000 dalle comunità forex per la sua capacità di profiter dalle oscillazioni di mercato in condizioni ranging. Adottato da migliaia di trader su piattaforme come MQL5 e Forex Factory per i suoi robusti controlli di rischio e customizzazione, qu
FREE
Candlestick Pattern Alert MT5
Biswarup Banerjee
Indicatori
Migliora la tua precisione nel trading con l'indicatore Candlestick Pattern Alert MT5, uno strumento potente progettato per rilevare rapidamente i principali pattern di candele e fornire avvisi in tempo reale, permettendo ai trader di agire su setup ad alta probabilità. Radicato nei principi dei grafici a candele giapponesi, resi popolari da Steve Nison negli anni '90, questo indicatore è apprezzato dai trader di forex, cripto e azioni per la sua capacità di decifrare il sentiment del mercato at
FREE
Super Trend Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicatori
Padroneggia le tendenze di mercato con il SuperTrend Alert MT5, un indicatore potente progettato per fornire segnali precisi di seguito delle tendenze per il trading di forex, azioni, criptovalute e materie prime. Celebrato nelle comunità di trading come Forex Factory e Reddit’s r/Forex, e lodato nelle discussioni su Investopedia e TradingView per la sua robusta rilevazione delle tendenze, questo indicatore è uno strumento essenziale per i trader che cercano punti di ingresso e uscita affidabili
FREE
Ultimate Trade Panel MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilità
Ultimate Trade Panel MT5 è un potente Expert Advisor per MetaTrader 5, progettato per ottimizzare le attività di trading e aumentare l’efficienza dei trader sulla piattaforma MQL5. Questo strumento semplifica le attività di trading quotidiane con funzionalità user-friendly, fungendo da compagno affidabile per la gestione delle operazioni senza dipendere da una logica di trading specifica. Sviluppato per i trader che cercano un vantaggio competitivo, offre strumenti di automazione e gestione del
GG TrendBar
Biswarup Banerjee
Indicatori
Eleva la precisione del tuo trading con l' Indicatore GG TrendBar MT5 , uno strumento potente multi-timeframe che sfrutta ADX e Parabolic SAR per fornire segnali di tendenza consolidati su fino a 9 timeframe. Nato da concetti avanzati di analisi delle tendenze popolari negli anni 2010 su piattaforme come Forex Factory e MQL5, questo indicatore ha guadagnato favore per la sua capacità di filtrare il rumore richiedendo l'allineamento tra i timeframe selezionati, superando spesso gli indicatori a s
MT4 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
3.58 (12)
Utilità
MT4 Local Trade Copier Pro è un Expert Advisor per MetaTrader 4 progettato per copiare operazioni da un conto MT4 o MT5 di origine a più conti MT4 o MT5 sullo stesso PC. Questo strumento è ideale per replicare operazioni su conti di clienti o portafogli con parametri personalizzabili, inclusi dimensioni dei lotti, stop-loss/take-profit e opzioni di copia inversa. Semplifica la gestione delle operazioni senza eseguirle in base alla logica di mercato, offrendo una sincronizzazione flessibile per d
Hedge Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilità
Potenzia la tua strategia di hedging con il Hedge Trade Manager MT5, un sofisticato Expert Advisor (EA) progettato per automatizzare le operazioni di hedging per contrastare movimenti di prezzo avversi, basato su tecniche di hedging rese popolari negli anni 2010 dai broker forex che consentivano posizioni opposte per bloccare profitti o limitare perdite durante trend incerti. Molto apprezzato su MQL5 e forum di trading come Forex Factory e Reddit’s r/Forex per le sue configurazioni flessibili e
FREE
Higher High and Lows
Biswarup Banerjee
Indicatori
Migliora il tuo trading di price action con l'indicatore Higher Highs and Lows MT4, uno strumento robusto che sfrutta l'analisi frattale per individuare punti di swing chiave e identificare pattern che definiscono il trend come Higher Highs (HH), Lower Highs (LH), Lower Lows (LL) e Higher Lows (HL) per insight chiari sulla direzione del mercato. Tratto dai principi fondamentali di price action radicati nella Teoria di Dow dei primi del 1900 e popolari nel trading moderno da esperti come Al Brook
FREE
Trailing Stop and Breakeven Manager
Biswarup Banerjee
Utilità
Ottimizza la gestione delle tue operazioni con il Trailing Stop and Breakeven Manager MT5, un robusto Expert Advisor (EA) progettato per automatizzare gli aggiustamenti dei livelli di stop-loss per operazioni aperte manualmente o da altri EA, garantendo la protezione dei profitti e la gestione del rischio. Elogiato nelle comunità di trading come Forex Factory e Reddit’s r/Forex, e messo in evidenza nelle discussioni su Investopedia e nei forum MQL5 per la sua precisione nella gestione dei traili
FREE
Nadaraya Watson Envelop Alert
Biswarup Banerjee
4.67 (3)
Indicatori
Eleva la tua strategia di trading con l' Nadaraya Watson Envelope Alert MT5 , un indicatore all'avanguardia che sfrutta la regressione kernel non parametrica per fornire un'analisi delle tendenze fluida e adattiva. Ispirato allo stimatore Nadaraya-Watson, questo strumento applica lo smoothing kernel gaussiano ai dati di prezzo, creando envelope dinamiche che si adattano alla volatilità del mercato senza il ritardo eccessivo delle medie mobili tradizionali. Largamente acclamato su piattaforme com
SuperTrend Alert
Biswarup Banerjee
Indicatori
Padroneggia le tendenze di mercato con il SuperTrend Alert MT4, un indicatore potente progettato per fornire segnali precisi di seguito delle tendenze per il trading di forex, azioni, criptovalute e materie prime. Celebrato nelle comunità di trading come Forex Factory e Reddit’s r/Forex, e lodato nelle discussioni su Investopedia e TradingView per la sua robusta rilevazione delle tendenze, questo indicatore è uno strumento essenziale per i trader che cercano punti di ingresso e uscita affidabili
FREE
Candlestick Patterns Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicatori
Migliora la tua precisione nel trading con l'indicatore Candlestick Pattern Alert MT4, uno strumento potente progettato per rilevare rapidamente i principali pattern di candele e fornire avvisi in tempo reale, consentendo ai trader di agire su setup ad alta probabilità. Radicato nei principi dei grafici a candele giapponesi, resi popolari da Steve Nison negli anni '90, questo indicatore è apprezzato dai trader di forex, cripto e azioni per la sua capacità di decifrare il sentiment del mercato at
FREE
Day and Week Separator
Biswarup Banerjee
Indicatori
Ottimizza la tua analisi di trading con il Day and Week Separator MT4, uno strumento intuitivo progettato per tracciare linee di separazione giornaliere e settimanali personalizzabili, perfetto per i trader che devono gestire differenze di fuso orario con i loro broker. Molto apprezzato nelle comunità di trading come Forex Factory e Reddit’s r/Forex per la sua semplicità ed efficacia, questo indicatore affronta la sfida comune di allineare i timeframe dei grafici con gli orari locali o specifici
FREE
RSI strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
4.5 (2)
Experts
RSI Strategy EA MT5 è uno strumento di trading automatizzato avanzato progettato per MetaTrader 5, che sfrutta l’indicatore dell’Indice di Forza Relativa (RSI) per automatizzare le entrate e le uscite delle operazioni basate su condizioni di ipercomprato e ipervenduto. L’EA supporta configurazioni di trading inverso all’interno di queste zone, offrendo un approccio versatile alla gestione delle operazioni. Ampiamente testato, fornisce metodi di ingresso precisi, regole di uscita flessibili e un
CCI Strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
Experts
Commodity Channel Index (CCI) Strategy EA MT5 implementa una solida strategia di trading basata sull’Indice del Canale delle Materie Prime (CCI), testata ampiamente per decisioni di ingresso e uscita precise in diverse condizioni di mercato. L’EA offre capacità di trading complete, incluse strategie opzionali di recupero della griglia, copertura e martingala (configurabili, disattivate per impostazione predefinita). Presenta molteplici metodi di ingresso (breakout, inversioni, inseguimento di te
Account Trailing Stop Manager MT5
Biswarup Banerjee
Utilità
Potenzia la gestione del rischio del tuo portafoglio con l’Account Trailing Stop Manager MT5, un potente Expert Advisor (EA) progettato per tracciare e gestire automaticamente il profitto totale del tuo conto o delle operazioni con un numero magico specifico su MetaTrader 5, chiudendo tutte le operazioni quando il profitto attuale scende sotto l’ultimo picco di profitto. Molto apprezzato su MQL5, Forex Factory e Reddit’s r/Forex per il suo meccanismo dinamico di blocco dei profitti, questo EA è
FREE
Keltner Channel Indicator Alert
Biswarup Banerjee
Indicatori
Eleva la tua strategia di trading con l' Indicatore del Canale Keltner MT5 , uno strumento classico di volatilità ispirato all'innovazione di Chester Keltner degli anni '60, che combina medie mobili esponenziali con la gamma vera media (ATR) per creare bande di prezzo dinamiche. Celebrato nei circoli di trading sin dalla sua rinascita nell'era digitale, questo indicatore ha guadagnato popolarità su piattaforme come TradingView e MQL5 per la sua affidabilità nel rilevare breakout e inversioni di
Bollinger Band Strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
Experts
Bollinger Band Strategy EA MT5 è uno strumento di trading automatizzato progettato per cogliere opportunità basate sulle condizioni di inversione delle Bande di Bollinger. Esegue operazioni di acquisto quando viene rilevata un’inversione rialzista vicino alla banda inferiore (quando la candela precedente chiude sotto la banda inferiore e la candela attuale chiude sopra, passando da una candela rossa a una verde) e operazioni di vendita per un’inversione ribassista vicino alla banda superiore (sc
Close Manager MT5
Biswarup Banerjee
3 (2)
Utilità
Ottimizza il processo di chiusura delle tue operazioni con il Close Manager MT5, un potente Expert Advisor (EA) progettato per automatizzare le uscite delle operazioni aperte manualmente o da altri EA su MetaTrader 5, offrendo ai trader un controllo preciso sulle strategie di uscita. Molto apprezzato su MQL5, Forex Factory e Reddit’s r/Forex per i suoi criteri di chiusura versatili e personalizzabili, questo EA è un favorito tra scalper, day trader e swing trader in mercati volatili come forex,
FREE
Double Top And Bottom Indicator
Biswarup Banerjee
Indicatori
Double top and bottom indicator is a pattern scanning indicator which scans the tops and bottoms using zig zag pattern. When it find price bouncing back from the same point twice after a long trend then it generate arrow signals whenever the last resistance points is broken for double bottom and last support price broken for double top. Unlike other top bottom scanner it does not give only 1 signal. it alerts user when ever the last support /resistance is broker from double top/bottom pattern un
FREE
STM Trade Panel
Biswarup Banerjee
Utilità
Semplifica il tuo trading con l’STM Trade Panel MT4, un Expert Advisor (EA) user-friendly progettato per ottimizzare l’esecuzione e la gestione delle operazioni su MetaTrader 4, offrendo il posizionamento degli ordini con un solo clic e la chiusura automatica delle operazioni basata su soglie di profitto e perdita personalizzabili. Molto apprezzato su MQL5, Forex Factory e Reddit’s r/Forex per la sua interfaccia intuitiva e il controllo efficiente delle operazioni, questo EA è uno strumento indi
FREE
Pip Movement Alert
Biswarup Banerjee
Indicatori
Rimani al passo con il momentum del mercato con il Pip Movement Alert MT4, un indicatore versatile a più valute progettato per tracciare e avvisare i trader sui movimenti precisi in pip su più simboli, ideale per il trading di forex, azioni, criptovalute e materie prime. Elogiato nelle comunità di trading come Forex Factory e Reddit’s r/Forex, e evidenziato nelle discussioni su Investopedia e TradingView per la sua capacità di rilevare cambiamenti improvvisi del mercato, questo indicatore è indi
FREE
Fibonacci Levels Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicatori
The MT4 indicator that we are describing is designed to provide traders with an alert, notification, and email when Fibonacci levels are crossed. The Fibonacci levels are calculated based on the zigzag indicator, which helps to identify potential trend reversals in the market. When the indicator detects that a price has crossed a Fibonacci level, it will trigger an alert and send a notification to the trader's MT4 mobile app. Additionally, the indicator can be configured to send an email to the
FREE
Angle Of Price
Biswarup Banerjee
1 (1)
Indicatori
Angle of Price It is a trend following indicator. The idea behind this indicator is very simple. it calculates the angle of certain price type with its N candle back price type. When the price is moving toward upward direction positive angle histograms will be created and vice versa for downward direction. There are couple of price type supported in this indicator. Which is as follows Close Open High Low Median Typical Weighted When combined with other indicators it could be used as a very power
FREE
Volume Oscilator Indicator
Biswarup Banerjee
Indicatori
Volume Oscilator is a popular indicator available in trading view which is very popular among traders Definition The Volume Oscillator is an indicator made up of two Moving Averages (MA) surrounding volume, one being fast and the other slow. The slow volume MA value is then subtracted from the value of the fastlow Moving Average. The Volume Oscillator measures volume by analyzing the relationship between the two Moving Averages mentioned. When combined with other indicators it provides a very st
FREE
Risk Management Panel
Biswarup Banerjee
Utilità
Risk Management Panel is unique to tool calculate your risk quickly and place trades based on your account money. There are two options for the user  Account Equity Account Balance Tools like these is specially useful when you have to take a quickly decision about your trade but dont have the time to calculate the risk. It works with magic number. So the advantage is a trade placed by this panel could be manipulated by the other expert advisors as well
FREE
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione