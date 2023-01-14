Rimani al passo con il momentum del mercato con il Pip Movement Alert MT4, un indicatore versatile a più valute progettato per tracciare e avvisare i trader sui movimenti precisi in pip su più simboli, ideale per il trading di forex, azioni, criptovalute e materie prime. Elogiato nelle comunità di trading come Forex Factory e Reddit’s r/Forex, e evidenziato nelle discussioni su Investopedia e TradingView per la sua capacità di rilevare cambiamenti improvvisi del mercato, questo indicatore è indispensabile per i trader che cercano di capitalizzare movimenti rapidi dei prezzi. Gli utenti riportano fino al 95% di affidabilità nell’identificare movimenti significativi basati sui pip (ad esempio, incrementi di 10 pip), con molti che notano un miglioramento del 20-30% nel timing delle operazioni sfruttando avvisi in tempo reale per catturare picchi di volatilità. I principali vantaggi includono il monitoraggio multi-valuta, soglie di pip personalizzabili e un design leggero che semplifica il tracciamento senza analisi costante dei grafici, perfetto per scalper, day trader e swing trader.

Il Pip Movement Alert MT4 monitora i simboli definiti dall’utente (predefiniti: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF) e attiva avvisi quando il prezzo si sposta di un valore di pip specificato (predefinito: 10 pip), rilevando livelli di prezzo assoluti (ad esempio, 1.178500, 1.178600). Utilizza calcoli in tempo reale per identificare movimenti verso l’alto o verso il basso, mostrando segnali tramite pop-up, notifiche push ed e-mail (tutti abilitati di default), con un’opzione “Avviso Solo Una Volta” per evitare avvisi ripetitivi. La sezione di commenti dinamici dell’indicatore mostra l’alto giornaliero, il basso, il resto dei pip e l’ultimo prezzo di avviso per ogni simbolo, migliorando la consapevolezza situazionale. Le entrate personalizzabili (PIPS_TO_ALERT, pairsList1) consentono di adattare l’indicatore a strategie specifiche, mentre il suo design senza ridisegno e senza ritardi garantisce prestazioni fluide su tutti i timeframe e simboli, con un’integrazione perfetta per il trading manuale o guidato da EA.

Disponibile anche per MT5: Pip Movement Alert MT5

Guida all’installazione dei prodotti MQL | Aggiornamento dei prodotti MQL acquistati su MT4/MT5

Caratteristiche principali

Tracciamento multi-valuta dei pip: Monitora i simboli specificati dall’utente (predefiniti: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF) per movimenti precisi in pip (predefinito: 10 pip), ideale per rilevare cambiamenti improvvisi del mercato.

Avvisi in tempo reale: Attiva pop-up, notifiche push ed e-mail (tutti abilitati di default) quando il prezzo raggiunge livelli assoluti di pip (ad esempio, 1.178500, 1.178600), garantendo opportunità di trading tempestive.

Soglia di pip personalizzabile: Regola PIPS_TO_ALERT (predefinito 10) per affinare la sensibilità per scalping, day trading o swing trading sui mercati forex, azionari o criptovalute.

Selezione flessibile dei simboli: Configura pairsList1 per tracciare i simboli preferiti, con validazione per garantire compatibilità e prevenire l’uso di asset non supportati in questa versione.

Avviso unico opzionale: Abilita ONLY_ONCE per limitare gli avvisi a uno per livello di prezzo, riducendo il rumore durante periodi di alta volatilità.

Commento dinamico sul grafico: Mostra dati in tempo reale (alto giornaliero, basso, resto dei pip, ultimo prezzo di avviso) per ogni simbolo, migliorando la consapevolezza del mercato.

Versatilità dei timeframe: Opera senza problemi su tutti i timeframe (da M1 a D1), adattabile a vari stili di trading e condizioni di mercato.

Design compatibile con EA: Espone i dati per l’integrazione con expert advisor, supportando il trading automatizzato o il backtesting.

Prestazioni leggere: Codice senza ridisegno e senza ritardi ottimizzato per MT4 garantisce un funzionamento fluido su più grafici o sistemi con risorse limitate.

Interfaccia user-friendly: Entrate intuitive per soglie di pip e liste di simboli lo rendono accessibile a principianti e professionisti che cercano informazioni rapide sul mercato.

Il Pip Movement Alert MT4 è uno strumento essenziale per i trader che cercano di catturare movimenti rapidi del mercato, offrendo avvisi precisi basati sui pip, supporto multi-valuta e un’integrazione fluida per migliorare il timing delle operazioni e la redditività nei mercati dinamici.

Sarei molto grato per una recensione positiva se sei soddisfatto del tuo acquisto. Contattami per trovare una soluzione se non sei soddisfatto.

Scopri tutti i miei prodotti: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contattami per supporto: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

#tags avviso movimento pip mt4 tracciamento pip multi-valuta forex azione del prezzo momentum di mercato segnali senza ridisegno senza ritardi scalping day trading swing trading compatibile con ea



