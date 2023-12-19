Candlestick Pattern Alert MT5

Migliora la tua precisione nel trading con l'indicatore Candlestick Pattern Alert MT5, uno strumento potente progettato per rilevare rapidamente i principali pattern di candele e fornire avvisi in tempo reale, permettendo ai trader di agire su setup ad alta probabilità. Radicato nei principi dei grafici a candele giapponesi, resi popolari da Steve Nison negli anni '90, questo indicatore è apprezzato dai trader di forex, cripto e azioni per la sua capacità di decifrare il sentiment del mercato attraverso pattern come Hammer, Doji o Engulfing. Semplifica l'analisi manuale, risparmiando tempo, migliorando la precisione e riducendo le opportunità perse—perfetto per scalper, day trader e swing trader che cercano di capitalizzare inversioni o continuazioni di tendenza in mercati volatili come EURUSD, BTCUSD o XAUUSD.

Il Candlestick Pattern Alert MT5 sovrappone frecce verdi (acquisto) e rosse (vendita) sul grafico per un riconoscimento immediato dei pattern, con etichette di testo personalizzabili (dimensione predefinita 7, offset 20%) per chiarezza. Supporta 14 pattern principali—Hammer, Inverse Hammer, Hanging Man, Shooting Star, Doji, Bullish/Bearish Spinning Tops, Engulfing, Harami, Piercing Line, Three White Soldiers e Three Black Crows—permette di attivare/disattivare pattern specifici (predefinito: Bullish/Bearish Engulfing attivati) e personalizzare gli avvisi tramite pop-up, notifiche push o email (tutti attivati per impostazione predefinita). Con due buffer (BuySignal, SellSignal), è pronto per EA in strategie automatizzate. I benefici includono il monitoraggio di molteplici pattern, la riduzione del tempo sullo schermo e l'adattabilità a forex, cripto, azioni e commodities, garantendo che i trader rimangano all'avanguardia in mercati veloci.

Disponibile anche per MT4: Candlestick Pattern Alert MT4

Installation Guide for MQL Products | Updating Purchased MQL Products on MT4/MT5

Caratteristiche chiave

  • Rilevazione Multi-Pattern: Identifica 14 pattern di candele critici (es., Hammer, Doji, Engulfing, Three White Soldiers) per individuare inversioni e continuazioni con precisione.
  • Selezione Pattern Personalizzabile: Attiva/disattiva pattern specifici (es., predefinito Bullish/Bearish Engulfing attivati) per allinearsi alla tua strategia di trading.
  • Visualizzazione in Tempo Reale: Frecce verdi di acquisto e rosse di vendita con etichette di testo (dimensione 7, offset 20%, moltiplicatore regolabile 0.5) per un'identificazione chiara dei pattern senza disordine.
  • Sistema di Avvisi Flessibile: Pop-up, notifiche push ed email configurabili (tutti attivati per impostazione predefinita) per notifiche istantanee di nuovi pattern su diversi timeframe.
  • Compatibilità EA: Due buffer (BuySignal, SellSignal) espongono dati dei pattern per un'integrazione seamless in expert advisor o script di trading automatizzato.
  • Supporto Ampio di Mercati: Funziona con coppie forex, criptovalute, azioni e commodities, ideale per strategie diverse come scalping o swing trading.
  • Personalizzazione User-Friendly: Alterna pattern, regola dimensione/offset del testo e mostra/nasconde info di copyright (predefinito attivato) per un'esperienza di grafico personalizzata.
  • Design Efficiente: Codice leggero, non ridipinto, ottimizzato per MT5, garantisce prestazioni fluide anche con configurazioni multi-grafico.
  • Automatizzazione Risparmio di Tempo: Elimina la scansione manuale dei pattern, permettendo di concentrarsi sull'esecuzione delle strategie mentre cattura segnali chiave del mercato.
  • Miglioramento del Processo Decisionale: Fornisce insight affidabili basati sui pattern per confermare entrate/uscite, riducendo il trading emotivo in condizioni volatili.

L'indicatore Candlestick Pattern Alert MT5 è indispensabile per i trader che cercano di sfruttare la potenza dell'analisi dei candelabri con rapidità e precisione. La sua robusta rilevazione di pattern, avvisi personalizzabili e design pronto per l'automazione offrono un vantaggio competitivo, ideale per navigare con sicurezza nei mercati dinamici.

Apprezzerei molto una recensione positiva se sei soddisfatto del tuo acquisto. Contattami per trovare una soluzione se non lo sei. Puoi anche richiedere una prova di 7 giorni.

Controlla tutti i miei prodotti: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contattami per supporto: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

#tags candlestick pattern alert mt5 technical analysis hammer doji engulfing harami piercing line three white soldiers three black crows alerts ea integration forex crypto stocks commodities


