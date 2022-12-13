Semplifica il tuo trading con l’STM Trade Panel MT4, un Expert Advisor (EA) user-friendly progettato per ottimizzare l’esecuzione e la gestione delle operazioni su MetaTrader 4, offrendo il posizionamento degli ordini con un solo clic e la chiusura automatica delle operazioni basata su soglie di profitto e perdita personalizzabili. Molto apprezzato su MQL5, Forex Factory e Reddit’s r/Forex per la sua interfaccia intuitiva e il controllo efficiente delle operazioni, questo EA è uno strumento indispensabile per scalper, day trader e swing trader in mercati volatili come forex, indici e criptovalute. Gli utenti riportano una riduzione del 40-60% del tempo di esecuzione delle operazioni e un miglioramento nella gestione del rischio, con molti che lodano il suo pannello semplice per configurazioni rapide e capacità di blocco dei profitti. Ideale sia per i trader principianti che cercano facilità d’uso sia per i professionisti che gestiscono più operazioni, l’STM Trade Panel MT4 migliora l’efficienza e la disciplina in diverse strategie di trading.

L’STM Trade Panel MT4 dispone di un elegante pannello di trading con pulsanti di acquisto/vendita con un solo clic (ButtonBUY, ButtonSELL), dimensioni del lotto personalizzabili (LOTS: 0.01), stop-loss (STOPLOSS: 0) e take-profit (TAKEPROFIT: 0) in pip, e supporto per il rapporto rischio-rendimento (RISK_REWARD: 2). Consente la chiusura automatica delle operazioni basata sul profitto totale (PROFITLOCK), le perdite (CUTLOSS) o il profitto di trailing (DPROFITLOCK) in dollari, con visualizzazione in tempo reale di profitti/perdite (TOTALPROFITS). Il pannello supporta la chiusura di tipi di ordini specifici (CLOSEBUY, CLOSESELL) o di tutte le operazioni (CLOSEALL), con calcoli precisi dei pip per stop-loss/take-profit (dPriceSL, dPriceTP) adattati ai digits del simbolo. Il suo codice MQL4 leggero garantisce prestazioni fluide, senza ridisegno per un backtesting affidabile e un’interfaccia trasparente (sfondo clrGainsboro, etichette bianche clrWhite) per un monitoraggio intuitivo.

Prodotti più avanzati: Ultimate Trade Panel MT5 | Ultimate Trade Panel MT4

Caratteristiche principali

Esecuzione degli ordini con un clic: Posiziona ordini di acquisto/vendita istantaneamente tramite un pannello intuitivo con dimensioni del lotto personalizzabili (LOTS: 0.01) e impostazioni di stop-loss/take-profit (STOPLOSS: 0, TAKEPROFIT: 0) in pip.

Chiusura automatica delle operazioni: Chiude le operazioni in base al profitto totale (PROFITLOCK), alle perdite (CUTLOSS) o al profitto di trailing (DPROFITLOCK) in dollari, garantendo una gestione disciplinata del rischio.

Gestione di ordini specifici: Chiude tipi di ordini specifici (CLOSEBUY, CLOSESELL) o tutte le operazioni (CLOSEALL) con un solo clic, semplificando il controllo delle operazioni.

Supporto per il rapporto rischio-rendimento: Configura rapporti rischio-rendimento (RISK_REWARD: 2) per calcoli precisi di stop-loss/take-profit, adattati ai digits del simbolo (dPriceSL, dPriceTP).

Monitoraggio in tempo reale: Visualizza profitti/perdite attuali (TOTALPROFITS) in dollari su un pannello user-friendly con colori personalizzabili (etichette bianche clrWhite, sfondo clrGainsboro).

Applicazione versatile: Adatto a forex, indici e criptovalute, ideale per scalping, day trading o swing trading, con impostazioni flessibili per tutti i livelli di trader.

Prestazioni leggere: Il codice MQL4 ottimizzato garantisce un funzionamento fluido su MT4, anche su sistemi a basse risorse, senza ridisegno per un backtesting affidabile.

Interfaccia intuitiva: Pannello facile da usare con input regolabili per dimensione del lotto, stop-loss, take-profit e soglie di profitto/perdita, semplificando la gestione delle operazioni per principianti e professionisti.

L’STM Trade Panel MT4 è uno strumento essenziale per i trader che cercano un’esecuzione e una gestione delle operazioni rapide e automatizzate, migliorando l’efficienza e il controllo del rischio nei mercati dinamici. Testalo accuratamente su un conto demo prima dell’uso live per assicurarti che sia allineato con la tua strategia di trading.

