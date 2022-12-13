STM Trade Panel

Semplifica il tuo trading con l’STM Trade Panel MT4, un Expert Advisor (EA) user-friendly progettato per ottimizzare l’esecuzione e la gestione delle operazioni su MetaTrader 4, offrendo il posizionamento degli ordini con un solo clic e la chiusura automatica delle operazioni basata su soglie di profitto e perdita personalizzabili. Molto apprezzato su MQL5, Forex Factory e Reddit’s r/Forex per la sua interfaccia intuitiva e il controllo efficiente delle operazioni, questo EA è uno strumento indispensabile per scalper, day trader e swing trader in mercati volatili come forex, indici e criptovalute. Gli utenti riportano una riduzione del 40-60% del tempo di esecuzione delle operazioni e un miglioramento nella gestione del rischio, con molti che lodano il suo pannello semplice per configurazioni rapide e capacità di blocco dei profitti. Ideale sia per i trader principianti che cercano facilità d’uso sia per i professionisti che gestiscono più operazioni, l’STM Trade Panel MT4 migliora l’efficienza e la disciplina in diverse strategie di trading.

L’STM Trade Panel MT4 dispone di un elegante pannello di trading con pulsanti di acquisto/vendita con un solo clic (ButtonBUY, ButtonSELL), dimensioni del lotto personalizzabili (LOTS: 0.01), stop-loss (STOPLOSS: 0) e take-profit (TAKEPROFIT: 0) in pip, e supporto per il rapporto rischio-rendimento (RISK_REWARD: 2). Consente la chiusura automatica delle operazioni basata sul profitto totale (PROFITLOCK), le perdite (CUTLOSS) o il profitto di trailing (DPROFITLOCK) in dollari, con visualizzazione in tempo reale di profitti/perdite (TOTALPROFITS). Il pannello supporta la chiusura di tipi di ordini specifici (CLOSEBUY, CLOSESELL) o di tutte le operazioni (CLOSEALL), con calcoli precisi dei pip per stop-loss/take-profit (dPriceSL, dPriceTP) adattati ai digits del simbolo. Il suo codice MQL4 leggero garantisce prestazioni fluide, senza ridisegno per un backtesting affidabile e un’interfaccia trasparente (sfondo clrGainsboro, etichette bianche clrWhite) per un monitoraggio intuitivo.

Prodotti più avanzati: Ultimate Trade Panel MT5 | Ultimate Trade Panel MT4
Guida all’installazione dei prodotti MQL | Aggiornamento dei prodotti MQL acquistati su MT4/MT5

Caratteristiche principali

  • Esecuzione degli ordini con un clic: Posiziona ordini di acquisto/vendita istantaneamente tramite un pannello intuitivo con dimensioni del lotto personalizzabili (LOTS: 0.01) e impostazioni di stop-loss/take-profit (STOPLOSS: 0, TAKEPROFIT: 0) in pip.

  • Chiusura automatica delle operazioni: Chiude le operazioni in base al profitto totale (PROFITLOCK), alle perdite (CUTLOSS) o al profitto di trailing (DPROFITLOCK) in dollari, garantendo una gestione disciplinata del rischio.

  • Gestione di ordini specifici: Chiude tipi di ordini specifici (CLOSEBUY, CLOSESELL) o tutte le operazioni (CLOSEALL) con un solo clic, semplificando il controllo delle operazioni.

  • Supporto per il rapporto rischio-rendimento: Configura rapporti rischio-rendimento (RISK_REWARD: 2) per calcoli precisi di stop-loss/take-profit, adattati ai digits del simbolo (dPriceSL, dPriceTP).

  • Monitoraggio in tempo reale: Visualizza profitti/perdite attuali (TOTALPROFITS) in dollari su un pannello user-friendly con colori personalizzabili (etichette bianche clrWhite, sfondo clrGainsboro).

  • Applicazione versatile: Adatto a forex, indici e criptovalute, ideale per scalping, day trading o swing trading, con impostazioni flessibili per tutti i livelli di trader.

  • Prestazioni leggere: Il codice MQL4 ottimizzato garantisce un funzionamento fluido su MT4, anche su sistemi a basse risorse, senza ridisegno per un backtesting affidabile.

  • Interfaccia intuitiva: Pannello facile da usare con input regolabili per dimensione del lotto, stop-loss, take-profit e soglie di profitto/perdita, semplificando la gestione delle operazioni per principianti e professionisti.

L’STM Trade Panel MT4 è uno strumento essenziale per i trader che cercano un’esecuzione e una gestione delle operazioni rapide e automatizzate, migliorando l’efficienza e il controllo del rischio nei mercati dinamici. Testalo accuratamente su un conto demo prima dell’uso live per assicurarti che sia allineato con la tua strategia di trading.

Sarei molto grato per una recensione positiva se sei soddisfatto del tuo acquisto. Contattami per trovare una soluzione se non sei soddisfatto.

Scopri tutti i miei prodotti: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contattami per supporto: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

#tags stm pannello di trading mt4 ea pannello di trading trading con un clic gestione del rischio forex indici criptovalute blocco dei profitti scalping day trading swing trading


