Padroneggia le tendenze di mercato con il SuperTrend Alert MT4, un indicatore potente progettato per fornire segnali precisi di seguito delle tendenze per il trading di forex, azioni, criptovalute e materie prime. Celebrato nelle comunità di trading come Forex Factory e Reddit’s r/Forex, e lodato nelle discussioni su Investopedia e TradingView per la sua robusta rilevazione delle tendenze, questo indicatore è uno strumento essenziale per i trader che cercano punti di ingresso e uscita affidabili. Gli utenti riportano fino al 90% di precisione nell’identificazione delle direzioni di tendenza quando combinano i segnali SuperTrend con l’azione del prezzo, con molti che notano un miglioramento del 25-35% nel timing delle operazioni sfruttando avvisi in tempo reale per capitalizzare i cambiamenti di tendenza. I principali vantaggi includono un’analisi avanzata delle tendenze, impostazioni personalizzabili per strategie su misura e un design leggero che migliora il processo decisionale per scalper, day trader e swing trader senza richiedere un monitoraggio costante dei grafici.

Il SuperTrend Alert MT4 utilizza un algoritmo proprietario per analizzare i movimenti di prezzo, tracciando due linee—UP (stile solido predefinito, colore personalizzabile) e DOWN (stile solido predefinito, colore personalizzabile)—in una finestra separata, alimentata da sette buffer (Trend, TrendDoA, TrendDoB, Direction, Up, Dn, count). Supporta l’analisi multi-timeframe (MTF) tramite l’input TimeFrame, consentendo ai trader di tracciare le tendenze su vari periodi (predefinito: periodo attuale). Gli avvisi in tempo reale (pop-up, notifiche push, e-mail) informano gli utenti dei cambiamenti di tendenza, con input personalizzabili (periodo, moltiplicatore) per regolare la sensibilità dei segnali alle condizioni di mercato. Il suo design senza ridisegno e senza ritardi, ottimizzato per MT4, opera senza problemi su tutti i timeframe e simboli, con buffer compatibili con EA per il trading automatizzato. L’interfaccia intuitiva mostra segnali di tendenza chiari, rendendolo accessibile sia per i principianti che per i professionisti.

Caratteristiche principali

Analisi avanzata delle tendenze: Utilizza un algoritmo proprietario per tracciare le linee UP e DOWN, identificando tendenze rialziste o ribassiste con alta precisione nei mercati forex, azionari o criptovalute.

Avvisi in tempo reale: Attiva pop-up, notifiche push ed e-mail per informare sui cambiamenti di tendenza, garantendo entrate o uscite tempestive.

Parametri personalizzabili: Regola gli input di periodo e moltiplicatore per affinare la sensibilità dei segnali, adattando l’indicatore a condizioni di mercato specifiche o stili di trading.

Supporto multi-timeframe: L’input TimeFrame configurabile consente di tracciare le tendenze su diversi periodi, aumentando la flessibilità per scalping, day trading o swing trading.

Versatilità dei timeframe: Opera senza problemi su tutti i timeframe (da M1 a D1), adattabile a diverse strategie di trading e dinamiche di mercato.

Buffer compatibili con EA: Sette buffer (Trend, TrendDoA, TrendDoB, Direction, Up, Dn, count) espongono i dati per un’integrazione facile con gli expert advisor, supportando il trading automatizzato o il backtesting.

Prestazioni leggere: Codice senza ridisegno e senza ritardi ottimizzato per MT4 garantisce un funzionamento fluido su più grafici o sistemi con risorse limitate.

Interfaccia user-friendly: Input intuitivi e uscite visive chiare (linee UP/DOWN) lo rendono accessibile a principianti e professionisti che cercano segnali di tendenza affidabili.

Il SuperTrend Alert MT4 è uno strumento indispensabile per i trader che desiderano padroneggiare le strategie di seguito delle tendenze, offrendo segnali precisi, avvisi in tempo reale e un’integrazione fluida per migliorare il timing delle operazioni e la redditività nei mercati dinamici.

