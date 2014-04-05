SimSim Arrow Momentum MT5

SimSim Arrow Momentum è un indicatore "Momentum" standard, ma in versione freccia.


I parametri dell'indicatore sono simili a quelli standard, più un parametro aggiuntivo Delta.

Delta = 0 - 100 Deviazioni a partire dal valore 100. È possibile modificare il livello dell'indicatore 100, più e meno.

L'indicatore genera un segnale quando il prezzo attraversa la linea di livello = 100 +- Delta.
Abilita "CONTROL DEAL" per l'operazione e le negoziazioni basate sul segnale dell'indicatore verranno aperte automaticamente.

È possibile utilizzare l'indicatore per lo scopo previsto, ovvero come dispositivo di segnalazione affidabile.
Tuttavia, il suo scopo secondario è quello di fungere da fornitore di segnali per l'utilità "CONTROL DEAL".
La simbiosi tra l'indicatore e questa utilità consente non solo di vedere il segnale, ma anche di concludere un affare in base ad esso.
Se vuoi lavorare in modo efficace con questi segnali, scarica l'utilità gratuita: SimSim Control Deal MT5.
I segnali della serie di indicatori "SimSim ARROW" affascinano i trader per la loro ovvietà e chiarezza, il che li rende più interessanti rispetto agli advisor. La chiarezza visiva dell'indicatore si rivela nel momento in cui appare la freccia: è il momento di aprire una posizione! Al contrario, quando si ricorre ai consulenti, gli eventi spesso si svolgono in modo velato e non è sempre chiaro al trader il motivo per cui è stata avviata una determinata operazione, poiché molto rimane nascosto dietro le quinte degli algoritmi. In questi indicatori tutto è trasparente e accessibile! È possibile utilizzare questi indicatori singolarmente o in combinazione, il che apre nuovi orizzonti di analisi. Le opzioni degli indicatori offrono una varietà di download e le loro possibilità sono infinite. Nessuna restrizione ostacolerà il tuo successo, perché potrai utilizzare centinaia di indicatori contemporaneamente, creando strategie e combinazioni uniche che ti consentiranno di ottenere la massima efficienza nel trading.
Parametri indicatori solo per lavorare con "CONTROL DEAL"
  • Selezione dei parametri per l'apertura delle transazioni:
  • Non offerte, offerte ACQUISTA e VENDI, offerte solo ACQUISTA, offerte solo VENDITA.
  • Barra di partenza per il calcolo dell'indicatore per l'apertura della posizione. Il numero di barra iniziale predefinito per l'apertura di una posizione è 1.
  • Elenco degli intervalli di tempo per il funzionamento dell'indicatore (60, H4, D1...). Elenco degli intervalli di tempo per i segnali da cui verranno aperte le negoziazioni.
Elenco completo degli indicatori della serie "SimSim ARROW".
  1. SimSim ARROW CCI
  2. SimSim ARROW ADX
  3. SimSim ARROW BEARPower
  4. SimSim ARROW BULLSPower
  5. SimSim ARROW 2MA
  6. SimSim ARROW MACD
  7. SimSim ARROW RSI
  8. SimSim ARROW Stochastic
  9. SimSim ARROW Momentum
  10. SimSim ARROW KijunSen Plus MA
  11. SimSim ARROW Simple Signal
  12. SimSim ARROW Ichimoku


Prodotti consigliati
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indicatori
The volume profile indicator of the market + a smart oscillator. It works on almost all instruments-currency pairs, stocks, futures, cryptocurrency, on real volumes and on tick ones. You can set both the automatic definition of the profile range, for example, for a week or a month, etc., and set the range manually by moving the boundaries (two vertical lines red and blue). It is shown as a histogram. The width of the histogram at this level means, conditionally, the number of transactions condu
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicatori
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Trend Reversal Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (7)
Indicatori
**   All Symbols   x   All Timeframes   scan just by pressing scanner button ** Discount: The price is $50$, But now it is just $39, Limited time offer is active. *** Contact me  to send you instruction and add you in "Trend Reversal group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction: Trendlines are the most famous technical analysis in trading . Trendlines continually form on the charts of markets across all the different timeframes providing huge opportunities for traders
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Indicatori
TRI Visualizer MT5 – Thermodynamic Market Analysis Overview The TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced is a rare market analysis indicator that goes beyond conventional technical analysis, applying principles of thermodynamics from physics. It interprets market price fluctuations as “thermodynamic energy,” enabling the highly accurate detection of subtle market changes that are often overlooked. Innovative Mechanisms 1. Dual Calculation Engines Classic TRI Mode Formula: |Close
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicatori
Versione MT4  |  FAQ L' indicatore Owl Smart Levels è un sistema di trading completo all'interno dell'unico indicatore che include strumenti di analisi di mercato popolari come i frattali avanzati di Bill Williams , Valable ZigZag che costruisce la corretta struttura a onde del mercato, e i livelli di Fibonacci che segnano i livelli esatti di entrata nel mercato e luoghi per prendere profitti. Descrizione dettagliata della strategia Istruzioni per lavorare con l'indicatore Consulente-assistente
HMA Trend Professional MT5
Pavel Zamoshnikov
4.25 (4)
Indicatori
Improved version of the free HMA Trend indicator (for MetaTrader 4) with statistical analysis. HMA Trend is a trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. The main differences from the free version: Ability to predict the probability of a trend reversal using analysis of history data. Plotting statistical charts for analyzi
Crash index scalping indicator
David Chokumanyara
Indicatori
Crash 1000 Scalping Indicator for the Crash 1000 Deriv Synthetic Index. Introduction The Crash 1000 Scalping Indicator is a specialized tool designed for the Crash 1000 index on the Deriv Synthetic market. This indicator is particularly useful for scalping on the M1 timeframe, helping traders to identify precise entry and exit points for buy positions. It is designed to be non-repainting, providing clear signals with audible alerts and push notifications, and is compatible with mobile devices th
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicatori
L'indicateur SMC Venom Model BPR est un outil professionnel pour les traders travaillant dans le concept Smart Money (SMC). Il identifie automatiquement deux modèles clés sur le graphique des prix: FVG   (Fair Value Gap) est une combinaison de trois bougies, dans laquelle il y a un écart entre la première et la troisième bougie. Forme une zone entre les niveaux où il n'y a pas de support de volume, ce qui conduit souvent à une correction des prix. BPR   (Balanced Price Range) est une combinaiso
Protected highs lows and trend detected
Minh Truong Pham
Indicatori
This indicator presents an alternative approach to identify Market Structure. The logic used is derived from learning material created by   DaveTeaches (on X) Upgrade v1.10: + add option to put protected high/low value to buffer (figure 11, 12) + add  Retracements  value to buffer when Show Retracements When quantifying Market Structure, it is common to use fractal highs and lows to identify "significant" swing pivots. When price closes through these pivots, we may identify a Market Structure S
Volality Index Scalper
Lesedi Oliver Seilane
5 (1)
Indicatori
Volality Index scalper indicator  Meant for Volality pairs such as Volality 10, 25, 50, 75 and 100 The indicator works on all timeframes from the 1 minute to the monthly timeframe the indicator is non repaint the indicator has 3 entry settings 1 color change on zero cross 2 color change on slope change 3 color change on signal line cross Orange line is your sell signal Blue line is your buy signal.
Long island reversal MT5
Dmitry Fedoseev
Indicatori
An indicator of pattern #31 ("Long Island") from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski. The second gap is in the opposite direction. Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears   Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) GapSize - minimum gap size in points ArrowType - a symbol from 1 to 17 ArrowVShift - vertical shift of arrows in points   ShowLevels - show levels ColUp - color of an upward line ColDn - color of a d
Heiken Ashi RSI Indicator for MT5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicatori
Heikin Ashi RSI Indicator for MT5 (HARSI) Overview The Heikin Ashi RSI (HARSI) indicator combines Heikin Ashi candle smoothing with RSI momentum analysis, providing a dual-layer view of price action and relative strength. It offers a clear visualization of market direction, RSI-based overbought and oversold conditions, and optional backtesting and alert systems for strategy validation and trade signal automation. How It Works The indicator applies RSI values to Heikin Ashi calculations, creati
Visual CrossPulse Dynamics Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicatori
Visual CrossPulse Dynamics: Trade with the Market's True Rhythm Unlock a new level of market insight with Visual CrossPulse Dynamics, a sophisticated trading indicator designed to adapt to ever-changing volatility and reveal the true direction of the trend. Are you tired of indicators that lag in fast-moving markets or give false signals during consolidation? The Visual CrossPulse Dynamics indicator solves this problem by using an advanced, adaptive algorithm that intelligently adjusts to the m
PivotWave
Jeffrey Quiatchon
Indicatori
Introducing PivotWave – your ultimate trading companion that redefines precision and market analysis. Designed with traders in mind, PivotWave is more than just an indicator; it’s a powerful tool that captures the pulse of the market, identifying key turning points and trends with pinpoint accuracy. PivotWave leverages advanced algorithms to provide clear visual signals for optimal entry and exit points, making it easier for traders to navigate volatile market conditions. Whether you are a begin
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicatori
Il livello Premium è un indicatore unico con una precisione superiore all'80% delle previsioni corrette! Questo indicatore è stato testato dai migliori Specialisti di Trading per più di due mesi! L'indicatore dell'autore che non troverai da nessun'altra parte! Dagli screenshot puoi vedere di persona la precisione di questo strumento! 1 è ottimo per il trading di opzioni binarie con un tempo di scadenza di 1 candela. 2 funziona su tutte le coppie di valute, azioni, materie prime, criptovalu
Support and Resistance Made Easy MT5
Peter Andrew Thomas
Indicatori
### Domina i Mercati con il Rilevamento Professionale di Supporto e Resistenza **Finalmente, un indicatore che fa tutto il lavoro pesante per te.** Smetti di sforzare gli occhi cercando di identificare manualmente i livelli di supporto e resistenza sui grafici. Il nostro Indicatore SNR Automatico trasforma il tuo trading rivelando istantaneamente i livelli di prezzo critici che osservano i trader professionali! #### Perché i Trader Stanno Passando al Rilevamento SNR Automatizzato L'analisi
Multi ZigZag
Jose Freitas Alves Neto
Indicatori
# Indicador MultiZigZag Pro para MetaTrader 5 O MultiZigZag Pro é um poderoso indicador técnico para a plataforma MetaTrader 5 que identifica, de forma inteligente e flexível, os principais pontos de inflexão e tendências nos gráficos de preços. ## Características principais: - Algoritmo avançado que filtra ruídos e movimentos irrelevantes do mercado  - Múltiplos timeframes para análise de tendências de curto a longo prazo - Parâmetros de profundidade e desvio personalizáveis para adaptação a
Key level wedge MT5
Presley Annais Tatenda Meck
Indicatori
The   Key level wedge MT5   indicator automatically draws rising wedge pattern and falling wedge pattern for you on the chart. This pattern is really good when used as a confirmation entry at key support & resistance, supply & demand and reversal zones. Advantages  The   Key level wedge MT5   block DOES NOT RE-PAINT, giving you confidence when a signal appears and also helps when looking back.  The   Key level wedge MT5   includes an on/off button on the chart to easily keep the charts clean
Laguerre SuperTrend Clouds MT5
Libertas LLC
Indicatori
Laguerre SuperTrend Clouds   adds an Adaptive Laguerre averaging algorithm and alerts to the widely popular SuperTrend indicator. As the name suggests,   Laguerre SuperTrend Clouds (LSC)   is a trending indicator which works best in trendy (not choppy) markets. The SuperTrend is an extremely popular indicator for intraday and daily trading, and can be used on any timeframe. Incorporating Laguerre's equation to this can facilitate more robust trend detection and smoother filters. The LSC uses the
US30NinjaMT5
Satyaseelan Shankarananda Moodley
Indicatori
US30 Ninja is a 5 minute scalping indicator that will let know you when there is a trade set up (buy or sell). Once the indicator gives the trade direction, you can open a trade and use a 30 pip stop loss and a 30 pip to 50 pip take profit. Please trade at own own risk. This indicator has been created solely for the US30 market and may not yield positive results on any other pair. 
Max Min Delta Indicator
TitanScalper
Indicatori
Max Min Delta Indicator - Market Volume Imbalance Analysis Gain Deeper Insights into Market Volume Imbalance with Delta Analysis What is the Max Min Delta Indicator? The Max Min Delta Indicator is a powerful market volume analysis tool that visually represents maximum and minimum delta values using a histogram. It helps traders identify market strength, weakness, absorption, and aggressive buying/selling activity with precision. Key Features Histogram Visualization: Displays Max Delta (Green) an
Support and Resistance Levels on AZZD and EF MT5
Sergey Efimenko
5 (1)
Indicatori
Questo è un indicatore MTF dei livelli di supporto e resistenza basato sugli   estremi dell'indicatore Advanced ZigZag Dynamic   e/o   Extended Fractals   con etichette dei prezzi (può essere disabilitato). È possibile selezionare TF più alti per la modalità MTF. Per impostazione predefinita, i livelli vengono generati in base ai punti indicatori ZigZag. I punti indicatori frattali possono essere utilizzati anche insieme a ZigZag o al suo posto. Per semplificare l'uso e risparmiare tempo di CPU,
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicatori
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
Trading Utility
Tahir Hussain
Utilità
Trading Utility for Forex Currency Pairs Only not for Gold  Functions Auto Lot Calculation based on Risk Auto stoploss  Auto TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Close in percentage with respect to the PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit with distances BuyStop Sell Stop    with distances Trading Informations Risk in percentage For Multiple trades Combine Takeprofit and Combine Stoplosses
Wapv Price and volume
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicatori
L'indicatore di prezzo e volume WAPV per MT5 fa parte del set di strumenti (Wyckoff Academy Wave Market) e (Wyckoff Academy Price and Volume). L'indicatore di prezzo e volume WAPV per MT5 è stato creato per semplificare la visualizzazione del movimento del volume sul grafico in modo intuitivo. Con esso puoi osservare i momenti di picco del volume e i momenti in cui il mercato non ha interesse professionale Identifica i momenti in cui il mercato si muove per inerzia e non per movimento di "denaro
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicatori
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
Mac Binary Options Signals MT5
Satya Prakash Mishra
Indicatori
Mac-Binary option Signals is unique mathematical concept to trade iqoptions,binary,rocketoptions specter or any other binary options company 1 min 5 expiry run robot 30min everyday and fill profit and loss ratios inside mt2iq/mt2binary and run or 1min to 5min expiry ...go to setting in mt2iq robot allow otc and digital options. and select risk 500and profit 300$ per day it can stop automatically after profit or loss... If it can close after loss restart and Reset profit and loss button run again
Accumulation distribution plus m flow
Minh Truong Pham
Indicatori
The Accumulation / Distribution is an indicator which was essentially designed to measure underlying supply and demand. It accomplishes this by trying to determine whether traders are actually accumulating (buying) or distributing (selling). This indicator should be more accurate than other default MT5 AD indicator for measuring buy/sell pressure by volume, identifying trend change through divergence and calculating Accumulation/Distribution (A/D) level. Application: - Buy/sell pressure: above
Gann Square of 144 for MT5
Taras Slobodyanik
5 (5)
Indicatori
The Gann Box (or Gann Square) is a market analysis method based on the "Mathematical formula for market predictions" article by W.D. Gann. This indicator can plot three models of Squares: 90, 52(104), 144. There are six variants of grids and two variants of arcs. You can plot multiple squares on one chart simultaneously. Parameters Square — selection of a Gann square model 90 — square of 90 (or square of nine); 52 (104) — square of 52 (or 104); 144 — universal square of 144; 144 (full) — "ful
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicatori
Innanzitutto, vale la pena sottolineare che questo Strumento di Trading è un Indicatore Non-Ridipingente, Non-Ridisegnante e Non-Laggante, il che lo rende ideale per il trading professionale. Corso online, manuale utente e demo. L'Indicatore Smart Price Action Concepts è uno strumento molto potente sia per i nuovi che per i trader esperti. Racchiude più di 20 utili indicatori in uno solo, combinando idee di trading avanzate come l'Analisi del Trader del Circolo Interno e le Strategie di Tradin
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.99 (75)
Indicatori
Ogni acquirente dell’indicatore riceverà inoltre gratuitamente: L’utilità esclusiva “Bomber Utility”, che gestisce automaticamente ogni operazione, imposta i livelli di Stop Loss e Take Profit e chiude le posizioni secondo le regole della strategia I file di configurazione (set file) per adattare l’indicatore a diversi asset I set file per configurare il Bomber Utility in tre modalità: “Rischio Minimo”, “Rischio Bilanciato” e “Strategia di Attesa” Una guida video passo-passo per installare, conf
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.67 (46)
Indicatori
Se acquisti questo indicatore, riceverai il mio Trade Manager Professionale + EA  GRATUITAMENTE. Innanzitutto è importante sottolineare che questo sistema di trading è un indicatore Non-Repainting, Non-Redrawing e Non-Lagging, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello automatico. Corso online, manuale e download di preset. Il "Sistema di Trading Smart Trend MT5" è una soluzione completa pensata sia per i trader principianti che per quelli esperti. Combina oltre 10 indicat
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
5 (1)
Indicatori
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema di Trading dell'Oro (XAU/USD) su MetaTrader 5 Per il trader serio: Approcciate il trading sull'Oro con una metodologia strutturata e basata sui dati che combina molteplici fattori di analisi di mercato. Questo strumento è stato creato per supportare la vostra analisi del trading sull'Oro. Opportunità di Prezzo Limitata Questa è un'occasione per possedere Gold Sniper Scalper Pro prima che il prezzo aumenti. Il prezzo del prodotto aumenterà di $50 dopo ogni 10 ac
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.22 (23)
Indicatori
Innanzitutto, vale la pena sottolineare che questo indicatore di trading non è repaint, non è ridisegno e non presenta ritardi, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello automatico. Manuale utente: impostazioni, input e strategia. L'Analista Atomico è un indicatore di azione del prezzo PA che utilizza la forza e il momentum del prezzo per trovare un miglior vantaggio sul mercato. Dotato di filtri avanzati che aiutano a rimuovere rumori e segnali falsi, e aumentare il pote
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (20)
Indicatori
Ti presento un eccellente indicatore tecnico: Grabber, che funziona come una strategia di trading "tutto incluso", pronta all’uso. In un solo codice sono integrati strumenti potenti per l’analisi tecnica del mercato, segnali di trading (frecce), funzioni di allerta e notifiche push. Ogni acquirente di questo indicatore riceve anche gratuitamente: L’utility Grabber: per la gestione automatica degli ordini aperti Video tutorial passo dopo passo: per imparare a installare, configurare e utilizzare
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (26)
Indicatori
FX Power: Analizza la Forza delle Valute per Decisioni di Trading Più Intelligenti Panoramica FX Power è lo strumento essenziale per comprendere la reale forza delle principali valute e dell'oro in qualsiasi condizione di mercato. Identificando le valute forti da comprare e quelle deboli da vendere, FX Power semplifica le decisioni di trading e rivela opportunità ad alta probabilità. Che tu segua le tendenze o anticipi inversioni utilizzando valori estremi di Delta, questo strumento si adatta
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.86 (21)
Indicatori
FX Volume: Scopri il Vero Sentimento di Mercato dalla Prospettiva di un Broker Panoramica Rapida Vuoi portare la tua strategia di trading a un livello superiore? FX Volume ti offre informazioni in tempo reale su come i trader retail e i broker sono posizionati—molto prima che compaiano report in ritardo come il COT. Che tu miri a guadagni costanti o desideri semplicemente un vantaggio più solido sui mercati, FX Volume ti aiuta a individuare grandi squilibri, confermare i breakout e perfezionar
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Indicatori
Semplicemente, puoi iniziare a fare trading quando il movimento dei numeri bianchi — noti come "pips" — inizia ad apparire accanto alla candela corrente. I "pips" bianchi indicano che un'operazione di acquisto o vendita è attualmente attiva e si sta muovendo nella direzione corretta, come indicato dal colore bianco. Quando il movimento dei pips bianchi si interrompe e diventa di colore verde statico, questo segnala la fine della spinta attuale. Il colore verde dei numeri rappresenta il profitto
TPTSyncX
Arief
Indicatori
Ottieni l’indicatore AUX GRATUITO, il supporto EA e la guida completa, visita per favore – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763955 Individua la tendenza. Leggi il pattern. Cronometra l'ingresso. 3 passaggi in meno di 30 secondi! Opera senza sforzo — nessuna analisi richiesta, il tuo assistente intelligente è pronto a semplificare il tuo flusso di lavoro Basta sovraccarico di grafici. Opera con fiducia utilizzando il rilevamento intelligente del bias. Compatibile con tutte le valute, criptova
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (135)
Indicatori
Top indicator for MT5   providing accurate signals to enter a trade without repainting! It can be applied to any financial assets:   forex, cryptocurrencies, metals, stocks, indices .  Watch  the video  (6:22) with an example of processing only one signal that paid off the indicator! MT4 version is here It will provide pretty accurate trading signals and tell you when it's best to open a trade and close it. Most traders improve their trading results during the first trading week with the help of
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Indicatori
Nuova generazione di zone di domanda e offerta automatizzate. Algoritmo nuovo e innovativo che funziona su qualsiasi grafico. Tutte le zone vengono create dinamicamente in base all'azione dei prezzi del mercato. DUE TIPI DI AVVISI --> 1) QUANDO IL PREZZO RAGGIUNGE UNA ZONA 2) QUANDO SI FORMA UNA NUOVA ZONA Non ottieni un altro indicatore inutile. Ottieni una strategia di trading completa con risultati comprovati.     Nuove caratteristiche:     Avvisi quando il prezzo raggiunge la zona di
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicatori
How many times have you bought a trading indicator with great back-tests, live account performance proof with fantastic numbers and stats all over the place but after using it, you end up blowing your account? You shouldn't trust a signal by itself, you need to know why it appeared in the first place, and that's what RelicusRoad Pro does best! User Manual + Strategies + Training Videos + Private Group with VIP Access + Mobile Version Available A New Way To Look At The Market RelicusRoad is the
Support Resistance Breakout MT5
Temitayo Lawal
Indicatori
This indicator uses support and resistance, volume and some special formula to calculate the volume to filter the candles. If the volume reaches a specific value, And at the same time, Candle breaks the support/resistance line, There would be a signal and we can enter the market. Signals appear when the current candle closes. then you can enter the trade when a new candle appears. Please don't forget to follow your money management plan. MT4 Version Support/Resistance Breakout MT4 :   https:/
Gold Indicator MT5
MQL TOOLS SL
Indicatori
Step into the world of Forex trading with confidence, clarity, and precision using Gold Indicator a next-generation tool engineered to take your trading performance to the next level. Whether you’re a seasoned professional or just beginning your journey in the currency markets, Gold Indicator equips you with powerful insights and help you trade smarter, not harder. Built on the proven synergy of three advanced indicators, Gold Indicator focuses exclusively on medium and long-term trends elimina
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicatori
Acquista subito RFI LEVELS e ricevi gratuitamente un altro indicatore di livelli avanzati Per riceverlo, scrivi nei messaggi privati. ISTRUZIONI RUS   /   ISTRUZIONI   ENG   /   Versione MT4 Funzioni principali: Visualizza le zone attive di venditori e acquirenti! L'indicatore mostra tutti i livelli/zone di primo impulso corretti per acquisti e vendite. Quando questi livelli/zone vengono attivati, ovvero dove inizia la ricerca dei punti di ingresso, i livelli cambiano colore e vengono riempiti
PZ Trend Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.8 (5)
Indicatori
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
The iChannels
BeeXXI Corporation
5 (2)
Indicatori
Ultra-fast recognition of parabolic channels (as well as linear, horizontal and wavy channels) throughout the depth of history, creating a hierarchy of channels. Required setting: Max bars in chart: Unlimited This indicator is designed primarily for algorithmic trading, but can also be used for manual trading.  This indicator will have a very active evolution in the near future and detailed descriptions on how to apply to create robots
Order Blocks ICT Multi TF MT5
Diego Arribas Lopez
Indicatori
[ MT4 Version ]  [ Kill Zones ]  [ SMT Divergences ] How to trade using Order Blocks:  Click here User Interface Performance:  During testing in the strategy tester, the UI may experience lag. Rest assured, this issue is specific to the testing environment and does not affect the indicator's performance in live trading. Elevate your trading strategy with the  Order Blocks ICT Multi TF  indicator, a cutting-edge tool designed to enhance your trading decisions through advanced order block analysis
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicatori
Acquista TREND PRO ora e ricevi gratuitamente un altro indicatore di tendenza avanzato Per riceverlo, scrivi nei messaggi privati. VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Caratteristiche principali: Segnale di ingresso accurato senza rendering! Una volta che il segnale appare, rimane rilevante. Questa è una differenza importante rispetto agli indicatori di ridisegno, che forniscono un segnale e poi lo modificano, con conseguente potenziale perdita dei f
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (19)
Indicatori
Ecco   Quantum TrendPulse   , lo strumento di trading definitivo che combina la potenza di   SuperTrend   ,   RSI   e   Stocastico   in un unico indicatore completo per massimizzare il tuo potenziale di trading. Progettato per i trader che cercano precisione ed efficienza, questo indicatore ti aiuta a identificare con sicurezza le tendenze di mercato, i cambiamenti di momentum e i punti di entrata e uscita ottimali. Caratteristiche principali: Integrazione SuperTrend:   segui facilmente l'andame
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indicatori
Attenzione alle truffe, questo indicatore e' distribuito esclusivamente su MQL5.com nota: questo indicatore e' per METATRADER5, se vuoi la versione per  METATRADER4 questo e' il link:   https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.4 TRENDMAESTRO   riconosce un nuovo TREND sul nascere, non sbaglia mai. La sicurezza di identificare un nuovo TREND non ha prezzo. DESCRIZIONE TRENDMAESTRO identifica un nuovo TREND sul nascere, questo indicatore prende in esame la volatilita' i
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicatori
La migliore soluzione per qualsiasi principiante o trader esperto! Questo indicatore è uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente perché abbiamo incorporato una serie di funzionalità proprietarie e una nuova formula. Con questo aggiornamento, sarai in grado di mostrare fusi orari doppi. Non solo potrai mostrare una TF più alta, ma anche entrambe, la TF del grafico, PIÙ la TF più alta: SHOWING NESTED ZONES. Tutti i trader di domanda di offerta lo adoreranno. :) Informazioni imp
IQ Gold Gann Levels MT5
INTRAQUOTES
Indicatori
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
Quantum Heiken Ashi PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.44 (9)
Indicatori
Ti presentiamo   Quantum Heiken Ashi PRO Progettate per fornire informazioni chiare sulle tendenze del mercato, le candele Heiken Ashi sono rinomate per la loro capacità di filtrare il rumore ed eliminare i falsi segnali. Dì addio alle confuse fluttuazioni dei prezzi e dai il benvenuto a una rappresentazione grafica più fluida e affidabile. Ciò che rende il Quantum Heiken Ashi PRO davvero unico è la sua formula innovativa, che trasforma i dati tradizionali delle candele in barre colorate di faci
Ultimate Boom and Crash Spike Indicator
Hendrik Lodewyk Coetsee
Indicatori
Ultimate Boom and Crash Indicator The Ultimate Boom and Crash Indicator is a cutting-edge tool developed by  Coetsee Digital , designed to identify potential spike opportunities in the market. Crafted for traders focusing on Deriv and Weltrade synthetic markets, this indicator is optimized to operate exclusively on the 3-minute (M3), 5-minute (M5), 15-minute (M15), 30-minute (M30), and 1-hour (H1) timeframes and supports only the following pairs: PainX 1200, PainX 999, PainX 800, PainX 600, Pai
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.73 (52)
Indicatori
Presentazione       Quantum Trend Sniper Indicator   , l'innovativo indicatore MQL5 che sta trasformando il modo in cui identifichi e scambi le inversioni di tendenza! Sviluppato da un team di trader esperti con un'esperienza di trading di oltre 13 anni,       Indicatore Quantum Trend Sniper       è progettato per spingere il tuo viaggio di trading verso nuove vette con il suo modo innovativo di identificare le inversioni di tendenza con una precisione estremamente elevata. *** Acquista Quantum
Point Directions MT5
Vitalyi Belyh
Indicatori
Point Directions MT5 - Un indicatore che mostra i livelli dei punti di supporto e resistenza quando il prezzo si muove. Le frecce mostrano i rimbalzi del prezzo nelle direzioni indicate. Le frecce non vengono ridisegnate, si formano sulla candela corrente. Funziona su tutti i tempi e strumenti di trading. Esistono diversi tipi di avvisi. Dispone di impostazioni avanzate per personalizzare i segnali per qualsiasi grafico. Può essere configurato per fare trading con il trend e le correzioni. Per
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicatori
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
CDV Swing Levels
TitanScalper
5 (2)
Indicatori
Cumulative Delta Volume (CDV) Swing Level - Absorption & Exhaustion Detector Full Documentation: [ Download PDF ] CDV Swing Aggressive Score Guide : [ Download PDF ] Free Professional Education Course: After purchasing, contact me to receive access to the complete CDV Professional Training Video Course. Professional CDV Analysis for Market Reversals This indicator identifies CDV absorption and exhaustion patterns to detect precise market turning points. It analyzes cumulative delta vo
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicatori
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Altri dall’autore
SimSim Active Take and StopLoss Lines MT5
Aleksandr Tyunev
Utilità
L'utilità funziona con le linee orizzontali: Prof1, Prof2, Loss1, Loss2. Queste linee, che hanno nomi rigorosamente fissi, vengono tracciate dal trader in modo indipendente su qualsiasi grafico del suo terminale. È possibile creare tutte le linee contemporaneamente oppure selezionarne una qualsiasi delle quattro. Lo scopo delle linee diventa ovvio se si osservano i loro nomi. Le linee Prof1 e Prof2 indicano i livelli Take Profit per la transazione, ma sono presentate in forma visiva, il che ren
SimSim Control Deal MT5
Aleksandr Tyunev
Utilità
L'utilità apre le operazioni in base ai segnali degli indicatori della serie "SimSim ARROW" . Versione per MetaTrader 4 L'utilità funziona esclusivamente in combinazione con gli indicatori della serie " SimSim ARROW ". Ciascuno di questi indicatori ha un parametro: "Offerte: Nessuna offerta, Acquista e vendi, Solo acquista, Solo vendi". Se questo parametro è impostato sul valore: "Acquista e vendi o Solo acquista o Solo vendi", i segnali degli indicatori vengono inviati all'utilità tramite var
FREE
SimSim Control Deal
Aleksandr Tyunev
Utilità
L'utility apre le negoziazioni in base ai segnali della serie di indicatori "SimSim ARROW". Versione per MetaTrader 5 L'utilità funziona esclusivamente in combinazione con gli indicatori della serie " SimSim ARROW ". Ciascuno di questi indicatori ha un parametro: "Offerte: Nessuna offerta, Acquista e vendi, Solo acquista, Solo vendi". Se questo parametro è impostato sul valore: "Acquista e vendi o Solo acquista o Solo vendi", i segnali degli indicatori vengono inviati all'utilità tramite vari
FREE
SimSim Expert Assistant
Aleksandr Tyunev
Utilità
"SimSim Expert Assistant" утилита для сопровождению сделок трейдера в терминале МТ4. Утилита бесплатная, пользуйтесь. Кроме того, утилита открывает сделки по сигналам индикаторов SimSim Trading (через глобальные). Параметр индикатора "Signal shaping for SimSim Expert Assistan" указывает на это. Как работать с утилитой. Expert Assistant работает в терминале МТ4 и устанавливается в папку Expert, в утилите нет ни одного параметра при старте. Все параметры находятся в списке глобальных переменных
FREE
SimSim arrow open up or down
Aleksandr Tyunev
5 (1)
Indicatori
SimSim arrow open up or down The indicator calculates and summarizes data from 23 standard indicators. What standard indicators to use, the trader chooses himself. As a result of the calculation, we obtain the current signal level. Positive values of the signal indicate a possible purchase, negative values indicate a sale.  The indicator implements a testing system that can be tested by downloading the demo version. An indicator can be a good addition to your trading strategy. The indicator
SimSim Histogram open up or down
Aleksandr Tyunev
Indicatori
SimSim Histogram open up or down The indicator calculates and summarizes data from 25 standard indicators. What standard indicators to use, the trader determines for himself. As a result of the calculation, we obtain the current signal level, and color the histogram by color: buy, sell or neutral value. The indicator implements a testing system that can be tested by downloading the demo version. An indicator can be a good addition to your trading strategy. FIRST Trial on TRIAL - THEN RENT or
SimSim Tournament Currency Strength Table
Aleksandr Tyunev
Indicatori
SimSim Tournament Currency Strength Table   This is a multi-currency indicator; it shows the relative strength of the currency and 28 major currency pairs. There are many similar indicators on the market, but let there be one more. In this indicator, unlike others, you can specify weighting factors for each timeframe. Weighting factors. Why are they? Each trader prefers to work with a specific time frame, which is the main one for him, and the signals from him are most important. Examples of s
SimSim Histogram and Arrow UpDown
Aleksandr Tyunev
Indicatori
The indicator calculates and summarizes data from 25 standard indicators. What standard indicators to use, the trader chooses himself. As a result of the calculation, we obtain the current signal level. Positive values of the signal indicate a possible purchase, negative values indicate a sale.  The indicator implements a testing system that can be tested by downloading the demo version. And the main user chooses the indicators necessary for him and indicates the parameters of these indicators
SimSim Waves Indicator
Aleksandr Tyunev
Indicatori
Indicator. "Indicator wave or Indicator Ma". Using 23 standard indicators and the author's algorithm, the levels of purchases (from 0 to +100) and sales (from 0 to -100) are calculated. Then, using the calculated levels, the "Wave Indicator" draws a wave with 21 moving averages. The wave number is equal to the averaging period of the calculated levels. Waves # 1 - 7 Fast Moving Averages Waves from No. 8 -14 moving averages Waves from No. 15-21 slow moving averages Looking at the figures drawn
SimSim Trading Arrow
Aleksandr Tyunev
Indicatori
Это стрелочный индикатор. Он выбирает данные от 23-х стандартных индикаторов и расчитывает уровень сигнала который показывает предполагаемое движение цены инструмента торговли. Минимальный уровень сигнала индикатора установлен в пределах -100 до +100%. Используйте усреднение для формирования сигнала. Как работать с индикаторам. Следим за сигналом и принимаем решения. Индикатор перерисовывается только на нулевой свечи, поэтому решения принимаются после закрытия свечи с новым сигналом, и сигнал
SimSim Trading Line
Aleksandr Tyunev
Indicatori
Это линейный индикатор. Он выбирает данные от 23-х стандартных индикаторов и рассчитывает уровень сигнала, который показывает предполагаемое движение цены инструмента торговли. Минимальный уровень сигнала индикатора установлен в пределах -100 до +100%. Используйте усреднение для формирования сигнала. Как работать с индикаторам. Следим за сигналом и принимаем решения. При пересечении нулевого уровня индикатора снизу вверх можно рассматривать покупки. При пересечении нулевого уровня сверху вни
SimSim Trading Histogram
Aleksandr Tyunev
Indicatori
Это индикатор гистограмма. Он выбирает данные от 23-х стандартных индикаторов и расчитывает уровень сигнала который показывает предполагаемое движение цены инструмента торговли. Минимальный уровень сигнала индикатора установлен в пределах -100 до +100%. Используйте усреднение для формирования сигнала. Как работать с индикаторам. Следим за сигналом и принимаем решения, цвета гистограммы показывают когда возможны покупки а когда продажи, или нейтральный цвет - сделать паузу. Индикатор перерисов
SimSim Trading Simple Signal
Aleksandr Tyunev
Indicatori
MT4 trend indicator works without redrawing. Provides signals for entering trades, works on charts of any instrument. Трендовый индикатор МТ4, работает без перерисовки.  Выдает сигналы для входа в сделки, работает на графиках любого инструмента. Input parameters are for styling and messages only. / Входные параметры только для оформления и сообщений. All original signal calculations do not need additional parameters. / Все оригинальные расчеты сигнала, не нуждаются в дополнительных параметрах.
SimSim Line KijunSen Plus MA
Aleksandr Tyunev
Indicatori
Un indicatore molto semplice ma efficace. Si basa sulla linea KijunSen dell'indicatore Ichimoku e sulla MA media costruita su questa linea. Segnale Compra o Vendi: questo è il punto di intersezione di due linee!!! Io stesso uso spesso la linea KijunSen dell'indicatore Ichimoku per il trading, se il prezzo è PIÙ ALTO, considero solo ACQUISTI, se solo VENDITE sono PIÙ BASSO. E dopo aver calcolato la media della linea KijunSen e aver formato la linea KijunSen MA, sono comparsi i punti di intersezio
SimSim Arrow CCI
Aleksandr Tyunev
Indicatori
SimSim Arrow CCI è un indicatore standard del "Commodity Channel Index", ma in versione freccia. Versione per MetaTrader 5 I parametri dell'indicatore sono simili a quelli standard, più un parametro aggiuntivo Delta. Delta = 0 - 100 Deviazioni dal valore Zero. È possibile modificare il livello zero dell'indicatore, più e meno. L'indicatore genera un segnale quando il prezzo attraversa la linea di livello zero +- Delta. Abilita "CONTROL DEAL" per l'operazione e le negoziazioni basate sul segna
SimSim Arrow RSI
Aleksandr Tyunev
Indicatori
SimSim Arrow RSI è un indicatore standard del "Relative Strength Index", ma in versione freccia. Versione per MetaTrader 5 I parametri dell'indicatore sono simili a quelli standard, più un parametro aggiuntivo Delta. Delta = 0 - 100 Deviazioni a partire dal valore 50. È possibile modificare il livello dell'indicatore 50, più e meno. L'indicatore genera un segnale quando il prezzo attraversa la linea di livello = 50 +- Delta. Abilita "CONTROL DEAL" per l'operazione e le negoziazioni basate su
SimSim Arrow BEARPower
Aleksandr Tyunev
Indicatori
SimSim Arrow BEAR è un indicatore "Bears Power" standard, ma in versione freccia. Versione per MetaTrader 5 I parametri dell'indicatore sono simili a quelli standard, più un parametro aggiuntivo Delta. Delta = 0 - 100 Deviazioni dal valore Zero. È possibile modificare il livello zero dell'indicatore, più e meno. L'indicatore genera un segnale quando il prezzo attraversa la linea zero +- Delta. Abilita "CONTROL DEAL" per l'operazione e le negoziazioni basate sul segnale dell'indicatore verra
SimSim Arrow BULLSPower
Aleksandr Tyunev
Indicatori
SimSim Arrow BULLS è un indicatore "Bulls Power" standard, ma in versione freccia. Versione per MetaTrader 5 I parametri dell'indicatore sono simili a quelli standard, più un parametro aggiuntivo Delta. Delta = 0 - 100 Deviazioni dal valore Zero. È possibile modificare il livello zero dell'indicatore, più e meno. L'indicatore genera un segnale quando il prezzo attraversa la linea zero +- Delta. Abilita "CONTROL DEAL" per l'operazione e le negoziazioni basate sul segnale dell'indicatore verra
SimSim Arrow MACD
Aleksandr Tyunev
Indicatori
SimSim Arrow MACD è un indicatore standard di "Convergenza/Divergenza delle medie mobili", ma in versione freccia. Versione per MetaTrader 5 I parametri dell'indicatore sono simili a quelli standard, più un parametro aggiuntivo Delta. Delta = 0 - 100 Deviazioni dal valore Zero. È possibile modificare il livello zero dell'indicatore, più e meno. L'indicatore genera segnali freccia 1 o 2: La linea principale attraversa il livello zero +- Delta La linea del segnale attraversa il livello zero +
SimSim Arrow Momentum
Aleksandr Tyunev
Indicatori
SimSim Arrow Momentum è un indicatore "Momentum" standard, ma in versione freccia. Versione per MetaTrader 5 I parametri dell'indicatore sono simili a quelli standard, più un parametro aggiuntivo Delta. Delta = 0 - 100 Deviazioni a partire dal valore 100. È possibile modificare il livello dell'indicatore 100, più e meno. L'indicatore genera un segnale quando il prezzo attraversa la linea di livello = 100 +- Delta. Abilita "CONTROL DEAL" per l'operazione e le negoziazioni basate sul segnale d
SimSim Arrow KijunSen Plus MA
Aleksandr Tyunev
Indicatori
SimSim Arrow KijunSen Plus MA è un indicatore a freccia proprietario. Versione dell'indicatore originale con linee KijuSen e MA. Versione per MetaTrader 5 L'indicatore genera un segnale quando la linea Kijun-sen attraversa la linea MA. Abilita "CONTROL DEAL" per l'operazione e le negoziazioni basate sul segnale dell'indicatore verranno aperte automaticamente. È possibile utilizzare l'indicatore per lo scopo per cui è stato concepito, ovvero come affidabile dispositivo di segnalazione. Tu
SimSim Arrow 2MA
Aleksandr Tyunev
Indicatori
SimSim Arrow 2MA è un indicatore MA standard. Il punto di intersezione della freccia è un segnale per fare trading. Versione per MetaTrader 5 I parametri degli indicatori sono simili agli indicatori MA standard: una MA lenta e l'altra MA veloce. Nel punto di intersezione si verifica un segnale per effettuare una transazione. Gli indicatori generano un segnale quando la linea MA veloce incrocia la linea MA lenta.  Abilita "CONTROL DEAL" per l'operazione e le negoziazioni basate sul segnale d
SimSim Arrow ADX
Aleksandr Tyunev
Indicatori
SimSim Arrow ADX è un indicatore standard "Average Directional Movement Index", ma in versione freccia. Versione per MetaTrader 5 I parametri dell'indicatore sono simili a quelli standard. Abilita "CONTROL DEAL" per l'operazione e le negoziazioni basate sul segnale dell'indicatore verranno aperte automaticamente. È possibile utilizzare l'indicatore per lo scopo per cui è stato concepito, ovvero come affidabile dispositivo di segnalazione. Tuttavia, il suo scopo secondario è quello di fung
SimSim Arrow Simple Signal
Aleksandr Tyunev
Indicatori
SimSim Arrow Simple Signal è un indicatore a freccia proprietario. Versione per MetaTrader 5 Si tratta di un indicatore molto semplice, ha un solo parametro, il periodo per il calcolo dell'indicatore. Abilita "CONTROL DEAL" per l'operazione e le negoziazioni basate sul segnale dell'indicatore verranno aperte automaticamente. È possibile utilizzare l'indicatore per lo scopo per cui è stato concepito, ovvero come affidabile dispositivo di segnalazione. Tuttavia, il suo scopo secondario è que
SimSim Arrow Stochastic
Aleksandr Tyunev
Indicatori
SimSim Arrow Stochastic è un indicatore "Oscillatore Stocastico" standard, ma in versione freccia. Versione per MetaTrader 5 I parametri dell'indicatore sono simili a quelli standard, più un parametro aggiuntivo Delta. Delta = 0 - 100 Deviazioni a partire dal valore 50. È possibile modificare il livello dell'indicatore 50, più e meno. L'indicatore genera un segnale quando il prezzo attraversa la linea di livello = 50 +- Delta. Abilita "CONTROL DEAL" per l'operazione e le negoziazioni basate
SimSim Active Take and StopLoss Lines
Aleksandr Tyunev
Utilità
L'utilità funziona con le linee orizzontali: Prof1, Prof2, Loss1, Loss2. Queste linee, che hanno nomi rigorosamente fissi, vengono tracciate dal trader in modo indipendente su qualsiasi grafico del suo terminale. È possibile creare tutte le linee contemporaneamente oppure selezionarne una qualsiasi delle quattro. Lo scopo delle linee diventa ovvio se si osservano i loro nomi. Le linee Prof1 e Prof2 indicano i livelli Take Profit per la transazione, ma sono presentate in forma visiva, il che ren
SimSim Arrow Ichimoku
Aleksandr Tyunev
Indicatori
SimSim Arrow Ichimoku è un indicatore standard "Ichimoku Kinko Hyo", ma una versione a freccia. Versione per MetaTrader 5 L'indicatore genera i segnali 1 e 2. La linea Kijun-sen attraversa la linea dei prezzi.  La linea Kijun-sen attraversa la linea Tenkan-sen Abilita "CONTROL DEAL" per l'operazione e le negoziazioni basate sul segnale dell'indicatore verranno aperte automaticamente. È possibile utilizzare l'indicatore per lo scopo per cui è stato concepito, ovvero come affidabile dispositi
SimSim Arrow 2MA MT5
Aleksandr Tyunev
Indicatori
SimSim Arrow 2MA è un indicatore MA standard. Il punto di intersezione della freccia è un segnale per effettuare operazioni di trading. Versione per MetaTrader 4 I parametri degli indicatori sono simili agli indicatori MA standard: una MA lenta e l'altra MA veloce. Nel punto di intersezione si verifica un segnale per effettuare una transazione.  Gli indicatori generano un segnale quando la linea MA veloce incrocia la linea MA lenta.  Abilita "CONTROL DEAL" per l'operazione e le negoziazioni b
SimSim Arrow KijunSen Plus MA MT5
Aleksandr Tyunev
Indicatori
SimSim Arrow KijunSen Plus MA è un indicatore a freccia proprietario. Versione dell'indicatore originale con linee KijuSen e MA . Versione per MetaTrader 4 L'indicatore genera un segnale quando la linea Kijun-sen attraversa la linea MA. Abilita "CONTROL DEAL" per l'operazione e le negoziazioni basate sul segnale dell'indicatore verranno aperte automaticamente.. È possibile utilizzare l'indicatore per lo scopo previsto, ovvero come dispositivo di segnalazione affidabile. Tuttavia, il suo scopo
SimSim Trading Simple Signal MT5
Aleksandr Tyunev
Indicatori
MT5 trend indicator works without redrawing. Provides signals for entering trades, works on charts of any instrument. Трендовый индикатор МТ5, работает без перерисовки.  Выдает сигналы для входа в сделки, работает на графиках любого инструмента. Input parameters are for styling and messages only. / Входные параметры только для оформления и сообщений. All original signal calculations do not need additional parameters. / Все оригинальные расчеты сигнала, не нуждаются в дополнительных параметрах.
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione