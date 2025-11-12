Smart Auto TrendLine

Indicatore Smart Auto Trendline traccia automaticamente le linee di tendenza di supporto e resistenza sul tuo grafico MetaTrader 5. Identifica i livelli di prezzo chiave utilizzando due metodi: Due Estremi (Tipo 1) o Estremo e Delta (Tipo 2). Le linee di tendenza vengono aggiornate solo quando si forma una nuova barra, garantendo prestazioni ottimali.

**Caratteristiche**
- **Due Estremi (Tipo 1):** Traccia linee di tendenza basate su due punti estremi (massimi/minimi) identificati all'interno di intervalli di barre definiti dall'utente.
- **Estremo e Delta (Tipo 2):** Combina un punto estremo con un punto di delta minimo per linee di tendenza più dinamiche.
- Parametri personalizzabili per spessore della linea, colori e intervalli laterali degli estremi.
- Le linee vengono tracciate come supporto (rosa) e resistenza (blu) con proprietà selezionabili e regolabili.

**Scopri di più**
Massimizza il tuo potenziale di trading con la nostra suite di prodotti progettati per offrire vantaggio ed efficienza sui mercati.

Non dimenticare di lasciare la tua recensione per supportare ulteriori sviluppi. Se hai domande, sentiti libero di inviarci un messaggio privato.

Ti auguriamo un trading di successo!
