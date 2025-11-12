Smart Auto TrendLine
- Indicatori
- Duy Van Nguy
- Versione: 1.1
- Aggiornato: 12 novembre 2025
Indicatore Smart Auto Trendline traccia automaticamente le linee di tendenza di supporto e resistenza sul tuo grafico MetaTrader 5. Identifica i livelli di prezzo chiave utilizzando due metodi: Due Estremi (Tipo 1) o Estremo e Delta (Tipo 2). Le linee di tendenza vengono aggiornate solo quando si forma una nuova barra, garantendo prestazioni ottimali.
**Caratteristiche**
- **Due Estremi (Tipo 1):** Traccia linee di tendenza basate su due punti estremi (massimi/minimi) identificati all'interno di intervalli di barre definiti dall'utente.
- **Estremo e Delta (Tipo 2):** Combina un punto estremo con un punto di delta minimo per linee di tendenza più dinamiche.
- Parametri personalizzabili per spessore della linea, colori e intervalli laterali degli estremi.
- Le linee vengono tracciate come supporto (rosa) e resistenza (blu) con proprietà selezionabili e regolabili.
**Scopri di più**
Non dimenticare di lasciare la tua recensione per supportare ulteriori sviluppi. Se hai domande, sentiti libero di inviarci un messaggio privato.
Ti auguriamo un trading di successo!