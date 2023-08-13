MT4 To Notion
- Utilità
- Levi Dane Benjamin
- Versione: 2.0
- Aggiornato: 25 dicembre 2025
- Attivazioni: 10
Questo programma ti permetterà di esportare tutte le tue operazioni dal tuo account MetaTrader direttamente in Notion utilizzando un'interfaccia utente molto amichevole.
Versione MT5 | Guida per l'utente + Demo
Per iniziare, utilizza la Guida per l'utente e scarica il Modello di Notion.
Se desideri una demo, consulta la Guida per l'utente. Non funziona nel tester di strategia!
Principali Caratteristiche
- Esporta tutte le operazioni dal tuo conto di trading nel tuo Notion
- Esporta le operazioni dal l'ultimo giorno
- Esporta le operazioni dal l'ultima settimana
- Esporta le operazioni dal l'ultimo mese
- Esporta le operazioni da un intervallo di tempo personalizzato
- Invia automaticamente tutte le nuove operazioni chiuse a Notion
- Seleziona quali campi includere nell'esportazione come tipo di ordine, volume, ora di apertura, ora di chiusura e altro ancora
Come Iniziare
- Vai alla guida per l'utente sopra o avvia l'EA e fai clic su 'Ottieni Aiuto per la Connessione'
- Una volta connesso, fai clic su 'Inizia: Esporta Tutto' per inviare tutte le operazioni attuali dalla tua cronologia in Notion
- Se desideri che invii automaticamente tutte le nuove operazioni chiuse a Notion, mantieni selezionata la casella 'Aggiorna Nuove Operazioni Chiuse'
Se riscontri problemi, fammelo sapere. Nuove funzionalità saranno aggiunte man mano che il prodotto si sviluppa.
AMAZING product! works like a charm