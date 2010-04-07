Risk to R Ratio Manager

Lo strumento Risk to Reward Ratio Manager è uno strumento completo per la gestione visiva degli ordini di trading e un calcolatore delle dimensioni delle posizioni (lotti), che offre un pannello intuitivo per un processo decisionale efficiente e informato. È versatile e funziona perfettamente con vari simboli, tra cui coppie di valute, indici, metalli, materie prime e criptovalute.

Lo strumento Risk to Reward Ratio Manager semplifica il processo di trading offrendo strumenti visivi, calcoli automatizzati e opzioni di personalizzazione, offrendo ai trader una soluzione completa per una gestione efficace del rischio e un processo decisionale strategico.

Responsabile del rapporto rischio/rendimento   Guida all'installazione e agli ingressi

se vuoi ricevere notifiche sull'EA aggiungi URL (   http://www.betasoft.dev ) Terminale MT4/MT5 (vedi screenshot).

Versione MT4 https://www.mql5.com/en/market/product/110797

Versione MT5 https://www.mql5.com/en/market/product/110798

Caratteristiche principali:

  • Pannello intuitivo:   Lo strumento fornisce un pannello intuitivo e di facile utilizzo, semplificando il processo di trading per gli utenti di tutti i livelli di esperienza.
  • Versatilità tra i simboli:   Funziona perfettamente con un'ampia gamma di simboli, tra cui coppie di valute, indici, metalli, materie prime e criptovalute, offrendo versatilità nelle scelte di trading.
  • Inserimento efficiente degli ordini:   Facilita l'inserimento degli ordini in modo più semplice, rapido e intuitivo, semplificando il processo di esecuzione delle negoziazioni.
  • Punti di ingresso e di uscita visivi:   Consente ai trader di contrassegnare visivamente i punti di ingresso e di uscita delle negoziazioni direttamente sui grafici, migliorando la precisione e la chiarezza nel processo decisionale.
  • Gestione completa del rischio:   Gestisce il rischio in modo efficace calcolando il rapporto rischio/rendimento per ogni operazione, consentendo ai trader di prendere decisioni informate sui potenziali profitti e sulle possibili perdite nella valuta del conto.
  • Calcoli automatici:   Esegue tutti i calcoli necessari per la dimensione della posizione, il rapporto rischio/rendimento e la potenziale perdita/profitto nella valuta del conto, facendo risparmiare ai trader tempo e fatica preziosi.
  • Calcolatore delle dimensioni del lotto:   Funziona come un calcolatore delle dimensioni del lotto, consentendo agli utenti di impostare la percentuale massima di capitale che può essere rischiata in una singola transazione. Lo strumento calcola automaticamente la dimensione del lotto in base al rischio specificato.
  • Rapporti flessibili di take-profit:   Offre flessibilità nella scelta dei rapporti take-profit basati sullo stop-loss, comprese opzioni come 1:2, 1:3, 1:4 o rapporti personalizzati, adattando lo strumento alle preferenze di trading individuali.
  • Rappresentazione visiva delle linee:   Fornisce una chiara rappresentazione visiva delle linee sul grafico, comprese le linee stop-loss e take-profit, migliorando la visualizzazione complessiva dell'impostazione di trading.
  • Funzionalità per risparmiare tempo:   Elimina la necessità di calcoli manuali, consentendo ai trader di concentrarsi maggiormente sul processo decisionale e sull'esecuzione della strategia piuttosto che su complessi calcoli matematici.
  • Impostazioni visive personalizzate:   Consente agli utenti di personalizzare i colori e gli stili delle linee di ordine, stop-loss e take-profit, aumentando la chiarezza visiva e personalizzando lo strumento in base alle preferenze individuali. Inoltre, il pannello offre sia la modalità chiara che quella scura per un'ulteriore personalizzazione.
  • Etichetta informativa:   Visualizza informazioni essenziali sul simbolo selezionato, come lotto minimo, lotto massimo, spread, ecc., fornendo un contesto aggiuntivo per un processo decisionale informato.

Input generali:

  • Percentuale di rischio:   Imposta il rischio accettabile per una singola transazione. Lo strumento calcola la dimensione del lotto in base a questa percentuale.
  • Dimensione del lotto:   Adatta la dimensione del lotto all'operazione, con lo strumento che calcola il rischio in base alla dimensione del lotto specificata.
  • Rapporto:   Scegli il rapporto take-profit in base allo stop-loss (ad esempio, 1:2, 1:3, 1:4 o personalizzato).
  • Mostra/Nascondi linee:   Attiva/disattiva la visibilità delle linee sul grafico, comprese le linee stop-loss e take-profit.
  • Stoploss/Take Profit:   Imposta i livelli di stop-loss e take-profit in pip.
  • Pulsante Ordina:   Premere per aprire l'ordine.
  • Etichetta informativa:   Visualizza informazioni sul simbolo, come lotto minimo, lotto massimo, spread, ecc.
  • Calcola in base a:   Scegliere se calcolare il rischio in base al saldo del conto o al patrimonio netto del conto.
  • Colori e stile delle linee:   Personalizza il colore e lo stile delle linee di ordine, stop-loss e take-profit per una maggiore chiarezza visiva.

Ci piacerebbe sapere cosa ne pensi di questo strumento! 😊 Non esitare a condividere il tuo feedback e a farci sapere se ci sono miglioramenti che vorresti vedere.

Per favore   contattami   per qualsiasi domanda o assistenza qui.

#tags Rischio/Ricompensa, Rischio/Ricompensa, Gestione del Rischio, Rapporto Rischio/Ricompensa, Rapporto Rischio/Ricompensa, Trading VisualOrders VisualLines Linee Indicatore visivo Forex MT5 MT4 Tasti di scelta rapida Temi GUI Grafica



Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione