MT4 To Discord Sender
- Utilità
- Levi Dane Benjamin
- Versione: 2.30
- Aggiornato: 25 dicembre 2025
- Attivazioni: 10
Guida Utente + Demo | Versione MT5 | Versione Telegram
Se desideri provare una demo, consulta la Guida Utente.
Il trasmettitore da MT4 a Discord NON funziona nel tester di strategia.
Caratteristiche da MT4 a Discord
- Personalizza completamente il segnale secondo le tue preferenze con un gran numero di opzioni
- Aggiungi i tuoi messaggi personalizzati prima o dopo il segnale. Possono essere tag, link, canali o qualsiasi altra cosa
- Aggiungi, rimuovi, personalizza emoji nel segnale. Oppure puoi rimuoverli tutti.
- Filtra le operazioni da inviare per simbolo o numero magico
- Escludi l'invio di simboli specifici
- Escludi l'invio di numeri magici specifici
- Personalizza i dettagli dell'operazione da inviare con il segnale
- Invia screenshot con i segnali
- Personalizza i tipi di segnali da inviare
- Invia rapporti giornalieri, settimanali, mensili e personalizzati sulle prestazioni del segnale
Very simple and functional tool for transferring transactions to discord. I highly recommend it, and I count on constant updates. Regards.