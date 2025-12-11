OrderFlow Absorption
OrderFlow Absorption – Indicatore professionale di Delta e Segnali di Assorbimento per MT4
Sblocca la potenza della vera analisi del flusso degli ordini con OrderFlow Absorption – l’indicatore definitivo di istogramma delta e segnali di assorbimento per MetaTrader 4. Progettato per i trader che vogliono vedere cosa succede davvero dietro ogni movimento di prezzo, questo strumento rivela la pressione nascosta di acquisto/vendita e gli eventi di assorbimento che muovono il mercato.
Caratteristiche
- Visualizzazione istogramma delta: Visualizza istantaneamente la pressione di acquisto e vendita con istogrammi chiari e colorati.
- Rilevamento segnali di assorbimento: Logica avanzata che identifica eventi di assorbimento rialzisti e ribassisti, avvisandoti in anticipo dei possibili cambi di tendenza.
- Marcatori sul grafico: I segnali di assorbimento sono segnati direttamente sul grafico per un facile riferimento visivo.
- Avvisi popup: Ricevi notifiche in tempo reale quando compaiono nuovi segnali di assorbimento.
- Soglie personalizzabili: Filtra i segnali deboli e concentrati solo sulle configurazioni ad alta probabilità.
- Gestione delle risorse: Calcolo efficiente per prestazioni rapide, anche su grafici di grandi dimensioni.
- Compatibile con tutti gli strumenti: Funziona su qualsiasi simbolo e timeframe, inclusi Forex, indici e materie prime.
- Facile integrazione: Parametri semplici per una configurazione e regolazione rapide.
Logica di OrderFlow Absorption
OrderFlow Absorption utilizza un algoritmo proprietario per stimare la pressione di acquisto e vendita (delta) di ogni barra, anche presso broker che non forniscono dati tick completi. Analizza volume, azione del prezzo, struttura della candela e lunghezza delle ombre per rilevare eventi di assorbimento nascosti: momenti in cui acquisti o vendite aggressive vengono assorbiti da grandi ordini contrari, spesso segnalando un’inversione o un movimento forte.
- Assorbimento ribassista: Rilevato quando c’è forte pressione di acquisto (delta positivo) ma la candela chiude ribassista, indicando che i venditori hanno assorbito gli acquisti.
- Assorbimento rialzista: Rilevato quando c’è forte pressione di vendita (delta negativo) ma la candela chiude rialzista, indicando che gli acquirenti hanno assorbito le vendite.
Questi segnali sono segnati sul grafico e possono attivare avvisi istantanei, così non perderai mai un evento di mercato importante.
Come si usa
- Aggiungi l’indicatore: Inserisci OrderFlow Absorption su qualsiasi grafico e timeframe.
- Regola le impostazioni: Imposta la soglia delta preferita e il numero di barre da analizzare.
- Osserva l’istogramma: Le barre verdi mostrano la pressione di acquisto, quelle rosse la pressione di vendita.
- Cerca segnali di assorbimento: I marcatori “*” sul grafico evidenziano gli eventi di assorbimento. Gli avvisi popup ti notificano immediatamente.
- Opera in modo più intelligente: Usa i segnali di assorbimento per individuare inversioni, confermare ingressi o evitare falsi breakout.
Provalo ora – Scarica la demo!
Sperimenta tu stesso la potenza di OrderFlow Absorption. Scarica la demo gratuita e scopri come può trasformare il tuo trading. Non perdere le opportunità di mercato nascoste – aggiungi OrderFlow Absorption al tuo arsenale oggi stesso!
OrderFlow Absorption – Scopri le vere intenzioni del mercato. Scarica la demo e opera con fiducia!