Elliott Wave MT4
- Indicatori
- Sathit Sukhirun
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 20
Teoria delle Onde di Elliott Automatizzata
1. Conteggio automatico e riduzione della soggettività
-
Onde d'Impulso (1-2-3-4-5): Usa regole rigide per mostrare la struttura corretta.
-
Onde Correttive (A-B-C): Aiuta a trovare opportunità di rientro nel trend.
2. Analisi Multi-Grado Analizza 3 livelli:
-
Minor: Movimenti rapidi.
-
Intermediate: Trend principale.
-
Primary: Quadro generale.
3. Obiettivi di prezzo e Ingresso
-
Proiezione di Fibonacci: Calcola i target futuri.
-
Linee di Breakout: Mostra dove entrare quando il prezzo rompe i livelli.
4. Gestione del Rischio
-
Punti di Invalidazione: Se le regole vengono violate, appare una "x".
-
Vantaggio: Ti permette di tagliare le perdite (Cut Loss) immediatamente.
5. Avvisi in tempo reale Notifiche su Mobile, Email o Popup per Impulsi, Correzioni e Invalidazioni.
Riepilogo: Un "Assistente Personale" per il trading con le Onde di Elliott, che fornisce punti di Ingresso, Uscita e Invalidazione precisi.