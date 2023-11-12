Enigmera

ENIGMERA: 시장의 핵심

중요: MQL5.com의 데모는 Strategy Tester에서 실행되며 Enigmera의 기능을 완전히 반영하지 못할 수 있습니다. 설명, 스크린샷 및 비디오를 확인하여 자세한 내용을 확인하십시오. 질문이 있으면 언제든지 메시지를 보내주세요!

인디케이터의 코드는 완전히 다시 작성되었습니다. 버전 3.0은 새로운 기능을 추가하고 인디케이터가 처음 출시된 이후 누적된 버그를 수정했습니다.
소개
이 인디케이터 및 거래 시스템은 금융 시장에 대한 주목할 만한 접근 방식입니다. ENIGMERA는 프랙탈 주기를 사용하여 정확하게 지원 및 저항 수준을 계산합니다. 실제 축적 단계를 보여주고 방향과 목표를 제공합니다. 트렌드와 수정 모두에서 작동하는 시스템입니다.

작동 방식
인디케이터의 대부분의 기능은 차트 왼쪽에 있는 버튼을 통해 제어되며, 이를 통해 다양한 시장 상황에 빠르게 대응할 수 있습니다.

버튼

  1. ON/OFF – 인디케이터 전체를 표시하거나 숨깁니다.
  2. Channel – 지원 채널을 활성화하고 허용 가능한 편차 범위를 표시합니다.
  3. Dev1 (첫 번째 편차) – 지원 편차 내에서 가격 움직임을 나타내며 시장의 통합 또는 강도 축적을 나타냅니다.
  4. Dev2 (두 번째 편차) – 편차 간의 가격 움직임을 나타내며 트렌드 형성 및 방향을 나타냅니다.
  5. Dev3 (세 번째 편차) – 트렌드의 중요한 가속화와 높은 변동성을 나타냅니다.
  6. 45deg (45도) – 45도 선에 대한 시장의 속도와 움직임의 안정성을 나타냅니다.
  7. Tgt1/2 (반 목표) – 시장의 마지막 단계에서 사용되는 트렌드 목표선의 절반을 나타냅니다.
  8. Tgt (목표) – 포지션을 닫아야 하는 수준을 나타내는 트렌드 목표선입니다.
  9. Vol (볼륨) – 시장에서 볼륨의 중요한 변화를 표시하기 위해 촛대에 볼륨 점을 표시합니다.
  10. X – 시장이 목표선에 도달하면 "X"를 표시합니다.
  11. Lbls (레이블) – 선에 있는 레이블을 표시하거나 숨깁니다.
  12. RandC (무작위 색상) – 인디케이터의 선과 레이블을 더 나은 시각화를 위해 무작위 색상으로 변경합니다.

시스템
ENIGMERA는 현재 시장 상황에 대한 완전한 그림을 제공합니다. 과거 데이터를 현재와 미래에 외삽하는 일반적인 시장 인디케이터와는 달리, 만약 지원에 있다면 그것은 실제 지원입니다. 만약 저항에 있다면, 그것은 실제 저항입니다. 레벨이 깨지면 트렌드 변화가 있음을 나타냅니다.

ENIGMERA는 고객과 신뢰할 수 있는 통찰력을 공유해야 하는 금융 분석가 및 컨설턴트와 최대한의 정확도와 신뢰를 요구하는 투자자를 위해 설계되었습니다.

ENIGMERA는 최적의 정확도로 돋보이며, 트레이더가 명확하고 자신 있게 선택할 수 있도록 도와줍니다.

20년의 거래 경험과 지식을 하나의 종합 패키지로 결합한 ENIGMERA는 직관적이고 사용자 의존적입니다. 효과성은 사용자가 성능을 극대화하기 위해 적절하게 설정하는 것에 달려 있습니다.

추천 사항:

  • 통화 쌍: 모든 쌍, 모든 시장
  • 시간대: 모든 시간대
  • 최소 예치금: 제한 없음
  • 계좌 유형: 제한 없음
  • 브로커: 제한 없음

이 고급 인디케이터는 효과적인 데이 트레이딩 및 스캘핑 전략에 적합합니다. Enigmera의 고급 알고리즘을 사용하여 Forex, 주식, 지수 및 암호화폐 시장에 적용하십시오. MetaTrader 4용으로 설계된 Enigmera는 스톱 로스 및 리스크 관리를 간소화합니다.

성공적인 트레이더가 되기 위해 필요한 모든 도구. Enigmera는 모든 시장과 시간대에서 작동하며 다시 그리기 없이 작동합니다.

귀하의 금융 결정을 궁극적인 수준으로 끌어올릴 준비가 되셨나요?


리뷰 10
onermentes
19
onermentes 2025.06.17 18:57 
 

Yaklaşık olarak 10 yıldır forex piyasasında işlem yapmaktayım. Pek çok indikatör taradım ve aldım. Neredeyse bir çoğu çöptü diyebilirim. Enigmera indikatörden ziyade bir starteji yapmamı sağlamakta. Girmiş olduğum pozisyonlarda korkumu yenmeme katkı sağladı. Daha önce erken kapatmak zorunda olduğum pozisyonlarda bearish veya bullish hedefler neredeyse tam anlamıyla doğru çalışmakta ve buna bağlı olarak pozisyonlarımı daha uzun tutabilme güvenini sağladı. Özellikle support line çok ciddi olarak destek veya direnç olarak çalışmakta. Para yapmanıza kesinlikle katkı sağlayacaktır. Ivan teşekkür ederim.

TANJU2690
529
TANJU2690 2025.03.05 13:37 
 

I have never and ever seen any system like Enıgmera. What ever you want, you can find on it. İt is incredible system. And Cretor of aenıgmera, Mr.Ivan is more and more helpfull to understant of logıc Enigmera. Fistly, I want sent all thankfull to Ivan because he teach me Enıgmera Logıc and also share this marvelous product with market

smso9466eiou
167
smso9466eiou 2025.02.23 15:38 
 

a very good indicator that composes all in one, entry, exit and reverse. Great!

onermentes
19
onermentes 2025.06.17 18:57 
 

Yaklaşık olarak 10 yıldır forex piyasasında işlem yapmaktayım. Pek çok indikatör taradım ve aldım. Neredeyse bir çoğu çöptü diyebilirim. Enigmera indikatörden ziyade bir starteji yapmamı sağlamakta. Girmiş olduğum pozisyonlarda korkumu yenmeme katkı sağladı. Daha önce erken kapatmak zorunda olduğum pozisyonlarda bearish veya bullish hedefler neredeyse tam anlamıyla doğru çalışmakta ve buna bağlı olarak pozisyonlarımı daha uzun tutabilme güvenini sağladı. Özellikle support line çok ciddi olarak destek veya direnç olarak çalışmakta. Para yapmanıza kesinlikle katkı sağlayacaktır. Ivan teşekkür ederim.

TANJU2690
529
TANJU2690 2025.03.05 13:37 
 

I have never and ever seen any system like Enıgmera. What ever you want, you can find on it. İt is incredible system. And Cretor of aenıgmera, Mr.Ivan is more and more helpfull to understant of logıc Enigmera. Fistly, I want sent all thankfull to Ivan because he teach me Enıgmera Logıc and also share this marvelous product with market

smso9466eiou
167
smso9466eiou 2025.02.23 15:38 
 

a very good indicator that composes all in one, entry, exit and reverse. Great!

Ivan Stefanov
5349
개발자의 답변 Ivan Stefanov 2025.02.23 18:12
Thank you! Wishing you profits!
Rutt Tungkiratichai
2700
Rutt Tungkiratichai 2025.02.01 00:11 
 

This is very good and accurate indicator.

Ivan Stefanov
5349
개발자의 답변 Ivan Stefanov 2025.02.01 11:30
Thank you for the good words! Brgds / Ivan
Osazeme Usen
620
Osazeme Usen 2024.12.31 12:38 
 

This is probably the best indicator I have seen in marketplace. Fantastic analysis with phenomenal success rates.

Update: Not great for direction, but fantastic for TP and SL.

Ivan Stefanov
5349
개발자의 답변 Ivan Stefanov 2025.01.02 16:45
Osazeme Usen 2024.12.31 12:38 # EN
This is probably the best indicator I have seen in marketplace. Fantastic analysis with phenomenal success rates. Thank you for the good words! Brgds/Ivan
vincenzo1964
1109
vincenzo1964 2024.07.11 15:59 
 

Assolutamente straordinario a cominciare da chi l'ha ideato Ivan, Sono assolutamete felice dell'affito/prova fatto, Enigmera è sorprendente, ti accompagna sempre sul lato giusto della tendenza sino alla fine del percorso. Se poi parliamo del dott. Ivan e della sua disponbilità, se potessi postare gli screenshot e la guida passo passo che mi ha concesso, è commovente e sorprendente. Se volete fare buon trading con giudizio e responsabilità potete tranquillamente perdere qualche giorno del vostro tempo a capire la logica ed il ragionamento che c'è dietro enigmera, solo così sarete sempre dal lato giusto del trend sino alla fine, sopratutto quando ci sono le news ed enigmera già vi sta indicando i livelli di tp da raggiungere. Proprio oggi ero già lon su eurusd e sell su usdchf ed entrambe dopo le notizie chiuse in tp. Consiglio anche l'indicatore Speed, leggetene l'utilizzo, la forza e ciò che vi può indicare, io ci sto lavorando sodo seguito da ivan perchè l'unione di enigmera e speed è devastante, alla fine dell'affitto acquisterò engmera mentre affitterò mensilmente speed (il costo è di 30.00€ mentre l'acquisto è di 3000€), ma il suo potenziale per il trend followhing e immenso, saluti e buon trading a tutti, grazie Ivan...

Irfan
1417
Irfan 2024.06.21 13:44 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Ivan Stefanov
5349
개발자의 답변 Ivan Stefanov 2025.01.02 16:46
Irfan 2024.06.21 13:44 # EN
Enigmera gives you an entirely different way of looking at the market. It does not look into the past, what has happened in the past stays in the past it gives you a picture of what is going on in the market right now and gives you logical understanding for trading. The author is so confident about his product the he gave me a full version of the indicator so that I could try it for a week before I decided to buy it. Ivan spent a lot of time chatting with me, educating me how to use the indicator. He is very quick and replies to your questions. I have already seen good results with this indicator and it has increased my confidence. Thank you for the good words, Irfan!
Sajid Iqubal
184
Sajid Iqubal 2024.06.08 21:59 
 

Enigmera is an exceptional trading indicator that has greatly improved my trading performance. Ivan Stefano offers the best support and guidance, always going above and beyond like an elder brother to me. His guidance and the effectiveness of Enigmera make a winning combination. I highly recommend using Enigmera.

eman11
1425
eman11 2023.11.22 20:29 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Ivan Stefanov
5349
개발자의 답변 Ivan Stefanov 2025.01.02 16:47
eman11 2023.11.22 20:29 # EN
I was an institutional trader for a decade and rarely write reviews or spend more then 50 or a 100 on any indicator as my trading is well established, but always open to something interesting and new. The author is an intelligent and real trader , per many chats with him, and this indicator compliments well existing trading as is from a unique perpective. The price is not cheap , but it it is a legit and unique system, is as decribed, which can be put to good use particulalry with experienced traders who may best integrate multiple styles and ideas successfully. Great work Ivan. Thank you for the good words, Eman11 / Brgds / Ivan
ebel
1221
ebel 2023.11.22 14:41 
 

This indicator is undoubtedly expensive but I believe it to be the Ferrari of indicators and the only one you will ever need. The video in the overview is self explanatory, take the time to find the setups as described and the R:R can be extremely good. I have only been using the indicator for a week but have found several very profitable trades and feel confident that I can make back more than sufficient each month to cover my 6 monthly rental. The author is extremely responsive and helpful and is starting a telegram group so that we can share prospective setups. I believe the indicator is difficult to get to work in Strategy Tester but the author is open to free trials which demonstrates his trust in the product. I can't post images here but I will post a trade I made this morning in the comments. I can't promise it is the perfect setup as I am still learning but just this one trade covered my monthly rental cost. IMPORTANT - do not try to change to a lower timeframe while the indicator is loaded. The code is incredibly complex and trying to recalculate everything on a lower tf over a significant period will freeze your MT4 installation. You will need to delete the indicator from your MT4, force a shut down, restart and re-install. Once you understand the complexity it is not a problem, just open another chart on a lower tf or delete the indicator, change the tf and put it back on.

UPDATE 23/11

I have just seen that the author has been debarred from selling! I have just paid for 6 months rental and this is a good indicator that is making me money. What to I do after 6 months if I can't renew? And why has this happened, the author is very courteous and helpful.

리뷰 답변