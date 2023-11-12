ENIGMERA: 시장의 핵심

중요: MQL5.com의 데모는 Strategy Tester에서 실행되며 Enigmera의 기능을 완전히 반영하지 못할 수 있습니다. 설명, 스크린샷 및 비디오를 확인하여 자세한 내용을 확인하십시오. 질문이 있으면 언제든지 메시지를 보내주세요!

인디케이터의 코드는 완전히 다시 작성되었습니다. 버전 3.0은 새로운 기능을 추가하고 인디케이터가 처음 출시된 이후 누적된 버그를 수정했습니다.

소개

이 인디케이터 및 거래 시스템은 금융 시장에 대한 주목할 만한 접근 방식입니다. ENIGMERA는 프랙탈 주기를 사용하여 정확하게 지원 및 저항 수준을 계산합니다. 실제 축적 단계를 보여주고 방향과 목표를 제공합니다. 트렌드와 수정 모두에서 작동하는 시스템입니다.

작동 방식

인디케이터의 대부분의 기능은 차트 왼쪽에 있는 버튼을 통해 제어되며, 이를 통해 다양한 시장 상황에 빠르게 대응할 수 있습니다.

버튼

ON/OFF – 인디케이터 전체를 표시하거나 숨깁니다. Channel – 지원 채널을 활성화하고 허용 가능한 편차 범위를 표시합니다. Dev1 (첫 번째 편차) – 지원 편차 내에서 가격 움직임을 나타내며 시장의 통합 또는 강도 축적을 나타냅니다. Dev2 (두 번째 편차) – 편차 간의 가격 움직임을 나타내며 트렌드 형성 및 방향을 나타냅니다. Dev3 (세 번째 편차) – 트렌드의 중요한 가속화와 높은 변동성을 나타냅니다. 45deg (45도) – 45도 선에 대한 시장의 속도와 움직임의 안정성을 나타냅니다. Tgt1/2 (반 목표) – 시장의 마지막 단계에서 사용되는 트렌드 목표선의 절반을 나타냅니다. Tgt (목표) – 포지션을 닫아야 하는 수준을 나타내는 트렌드 목표선입니다. Vol (볼륨) – 시장에서 볼륨의 중요한 변화를 표시하기 위해 촛대에 볼륨 점을 표시합니다. X – 시장이 목표선에 도달하면 "X"를 표시합니다. Lbls (레이블) – 선에 있는 레이블을 표시하거나 숨깁니다. RandC (무작위 색상) – 인디케이터의 선과 레이블을 더 나은 시각화를 위해 무작위 색상으로 변경합니다.

시스템

ENIGMERA는 현재 시장 상황에 대한 완전한 그림을 제공합니다. 과거 데이터를 현재와 미래에 외삽하는 일반적인 시장 인디케이터와는 달리, 만약 지원에 있다면 그것은 실제 지원입니다. 만약 저항에 있다면, 그것은 실제 저항입니다. 레벨이 깨지면 트렌드 변화가 있음을 나타냅니다.

ENIGMERA는 고객과 신뢰할 수 있는 통찰력을 공유해야 하는 금융 분석가 및 컨설턴트와 최대한의 정확도와 신뢰를 요구하는 투자자를 위해 설계되었습니다.

ENIGMERA는 최적의 정확도로 돋보이며, 트레이더가 명확하고 자신 있게 선택할 수 있도록 도와줍니다.

20년의 거래 경험과 지식을 하나의 종합 패키지로 결합한 ENIGMERA는 직관적이고 사용자 의존적입니다. 효과성은 사용자가 성능을 극대화하기 위해 적절하게 설정하는 것에 달려 있습니다.

추천 사항:

통화 쌍 : 모든 쌍, 모든 시장

: 모든 쌍, 모든 시장 시간대 : 모든 시간대

: 모든 시간대 최소 예치금 : 제한 없음

: 제한 없음 계좌 유형 : 제한 없음

: 제한 없음 브로커: 제한 없음

이 고급 인디케이터는 효과적인 데이 트레이딩 및 스캘핑 전략에 적합합니다. Enigmera의 고급 알고리즘을 사용하여 Forex, 주식, 지수 및 암호화폐 시장에 적용하십시오. MetaTrader 4용으로 설계된 Enigmera는 스톱 로스 및 리스크 관리를 간소화합니다.

성공적인 트레이더가 되기 위해 필요한 모든 도구. Enigmera는 모든 시장과 시간대에서 작동하며 다시 그리기 없이 작동합니다.

귀하의 금융 결정을 궁극적인 수준으로 끌어올릴 준비가 되셨나요?