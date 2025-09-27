Calendario Economico
Importazioni Hong Kong a/a (Hong Kong Imports y/y)
|Basso
|11.5%
|14.0%
|
16.5%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|14.1%
|
11.5%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'indicatore delle Importazioni a/a riflette le variazioni del valore totale di tutti i beni e servizi importati a Hong Kong nel mese in questione rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Questi includono beni che sono prodotti al di fuori della giurisdizione di Hong Kong e che sono destinati al consumo interno o alla riesportazione, nonché prodotti reimportati a Hong Kong. I prezzi, compreso il costo della merce, l'assicurazione e il trasporto, vengono utilizzati per il calcolo dell'indice. La crescita dell'indicatore può essere vista come positiva per le quotazioni in dollari di Hong Kong.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Importazioni Hong Kong a/a (Hong Kong Imports y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
