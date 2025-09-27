L'indicatore delle Importazioni a/a riflette le variazioni del valore totale di tutti i beni e servizi importati a Hong Kong nel mese in questione rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Questi includono beni che sono prodotti al di fuori della giurisdizione di Hong Kong e che sono destinati al consumo interno o alla riesportazione, nonché prodotti reimportati a Hong Kong. I prezzi, compreso il costo della merce, l'assicurazione e il trasporto, vengono utilizzati per il calcolo dell'indice. La crescita dell'indicatore può essere vista come positiva per le quotazioni in dollari di Hong Kong.

Ultimi valori: