Importazioni Hong Kong a/a (Hong Kong Imports y/y)

Paese:
Hong Kong
HKD, Dollaro di Hong Kong
Sorgente:
Dipartimento di Censimento e Statistica (Census and Statistics Department)
Settore
Trade
Basso 11.5%
16.5%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione Precedente
Precedente
14.1%
11.5%
Prossima versione Effettiva Previsione Precedente
Precedente
L'indicatore delle Importazioni a/a riflette le variazioni del valore totale di tutti i beni e servizi importati a Hong Kong nel mese in questione rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Questi includono beni che sono prodotti al di fuori della giurisdizione di Hong Kong e che sono destinati al consumo interno o alla riesportazione, nonché prodotti reimportati a Hong Kong. I prezzi, compreso il costo della merce, l'assicurazione e il trasporto, vengono utilizzati per il calcolo dell'indice. La crescita dell'indicatore può essere vista come positiva per le quotazioni in dollari di Hong Kong.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
11.5%
14.0%
16.5%
lug 2025
16.5%
7.5%
11.1%
giu 2025
11.1%
7.1%
18.9%
mag 2025
18.9%
6.1%
15.8%
apr 2025
15.8%
6.5%
16.6%
mar 2025
16.6%
4.4%
11.8%
feb 2025
11.8%
4.8%
0.5%
gen 2025
0.5%
-15.9%
-1.1%
dic 2024
-1.1%
-3.2%
5.7%
nov 2024
5.7%
3.9%
4.5%
ott 2024
4.5%
5.6%
1.4%
set 2024
1.4%
10.7%
7.9%
ago 2024
7.9%
7.1%
9.9%
lug 2024
9.9%
9.0%
9.0%
giu 2024
9.0%
12.7%
9.6%
mag 2024
9.6%
14.1%
3.7%
apr 2024
3.7%
15.0%
5.3%
mar 2024
5.3%
2.3%
-1.8%
feb 2024
-1.8%
18.9%
21.7%
gen 2024
21.7%
11.3%
11.6%
dic 2023
11.6%
8.5%
7.1%
nov 2023
7.1%
5.3%
2.6%
ott 2023
2.6%
1.8%
-0.4%
set 2023
-0.4%
-1.9%
-0.3%
ago 2023
-0.3%
-5.3%
-7.9%
lug 2023
-7.9%
-8.2%
-12.3%
giu 2023
-12.3%
-11.1%
-16.7%
mag 2023
-16.7%
-13.5%
-11.9%
apr 2023
-11.9%
-16.5%
-0.6%
mar 2023
-0.6%
-18.5%
-4.1%
feb 2023
-4.1%
-24.0%
-30.2%
gen 2023
-30.2%
-16.4%
-23.5%
dic 2022
-23.5%
-14.6%
-20.3%
nov 2022
-20.3%
-18.5%
-11.9%
ott 2022
-11.9%
-18.2%
-7.8%
set 2022
-7.8%
-17.9%
-16.3%
ago 2022
-16.3%
-15.2%
-9.9%
lug 2022
-9.9%
-13.1%
0.5%
giu 2022
0.5%
-12.4%
1.3%
mag 2022
1.3%
-10.4%
2.1%
apr 2022
2.1%
-6.8%
-6.0%
mar 2022
-6.0%
0.9%
6.2%
feb 2022
6.2%
6.2%
9.6%
gen 2022
9.6%
10.7%
19.3%
dic 2021
19.3%
13.3%
20.0%
nov 2021
20.0%
19.2%
17.7%
ott 2021
17.7%
25.4%
23.5%
set 2021
23.5%
29.6%
28.1%
ago 2021
28.1%
32.0%
26.1%
lug 2021
26.1%
34.0%
31.9%
