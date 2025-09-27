Il PIL a/a riflette le variazioni del valore totale di tutti i beni e servizi prodotti a Hong Kong nel trimestre in corso rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. I prezzi dei beni e dei servizi importati sono esclusi dal calcolo. I valori degli indicatori sono destagionalizzati e possono essere rivisti se diventano disponibili nuovi dati. La crescita del PIL può avere un effetto positivo sulle quotazioni di HKD.

