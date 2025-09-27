Calendario Economico
Prodotto Interno Lordo (PIL) Hong Kong a/a (Hong Kong Gross Domestic Product (GDP) y/y)
|Basso
|3.1%
|3.1%
|
3.1%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|3.1%
|
3.1%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il PIL a/a riflette le variazioni del valore totale di tutti i beni e servizi prodotti a Hong Kong nel trimestre in corso rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. I prezzi dei beni e dei servizi importati sono esclusi dal calcolo. I valori degli indicatori sono destagionalizzati e possono essere rivisti se diventano disponibili nuovi dati. La crescita del PIL può avere un effetto positivo sulle quotazioni di HKD.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Prodotto Interno Lordo (PIL) Hong Kong a/a (Hong Kong Gross Domestic Product (GDP) y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
Widget calendario economico per il tuo sito web
Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress