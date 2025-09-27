Calendario Economico
Esportazioni Hong Kong a/a (Hong Kong Exports y/y)
|Basso
|14.5%
|12.8%
|
14.3%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|16.1%
|
14.5%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'indicatore delle Esportazioni a/a riflette le variazioni del valore totale di tutti i beni e servizi che sono stati esportati e riesportati da Hong Kong nel mese in questione rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Le informazioni sulle esportazioni sono utilizzate nella valutazione dell'attività di commercio estero di Hong Kong e della domanda di beni dei produttori di Hong Kong al di fuori del paese. La crescita dell'indicatore può essere vista come positiva per le quotazioni in dollari di Hong Kong.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Esportazioni Hong Kong a/a (Hong Kong Exports y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
Widget calendario economico per il tuo sito web
Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress