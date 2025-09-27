CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Esportazioni Hong Kong a/a (Hong Kong Exports y/y)

Paese:
Hong Kong
HKD, Dollaro di Hong Kong
Sorgente:
Dipartimento di Censimento e Statistica (Census and Statistics Department)
Settore
Trade
Basso 14.5% 12.8%
14.3%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
16.1%
14.5%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

L'indicatore delle Esportazioni a/a riflette le variazioni del valore totale di tutti i beni e servizi che sono stati esportati e riesportati da Hong Kong nel mese in questione rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Le informazioni sulle esportazioni sono utilizzate nella valutazione dell'attività di commercio estero di Hong Kong e della domanda di beni dei produttori di Hong Kong al di fuori del paese. La crescita dell'indicatore può essere vista come positiva per le quotazioni in dollari di Hong Kong.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Esportazioni Hong Kong a/a (Hong Kong Exports y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
14.5%
12.8%
14.3%
lug 2025
14.3%
9.3%
11.9%
giu 2025
11.9%
15.3%
15.5%
mag 2025
15.5%
8.7%
14.7%
apr 2025
14.7%
7.3%
18.5%
mar 2025
18.5%
4.8%
15.4%
feb 2025
15.4%
5.0%
0.1%
gen 2025
0.1%
-14.6%
5.2%
dic 2024
5.2%
0.9%
2.1%
nov 2024
2.1%
4.3%
3.5%
ott 2024
3.5%
8.1%
4.7%
set 2024
4.7%
12.4%
6.4%
ago 2024
6.4%
14.5%
13.1%
lug 2024
13.1%
16.2%
10.7%
giu 2024
10.7%
17.6%
14.8%
mag 2024
14.8%
18.7%
11.9%
apr 2024
11.9%
18.1%
4.7%
mar 2024
4.7%
-0.2%
-0.8%
feb 2024
-0.8%
26.4%
33.6%
gen 2024
33.6%
30.7%
11.0%
dic 2023
11.0%
24.8%
7.4%
nov 2023
7.4%
4.8%
1.4%
ott 2023
1.4%
0.9%
-5.3%
set 2023
-5.3%
-2.6%
-3.7%
ago 2023
-3.7%
-6.4%
-9.1%
lug 2023
-9.1%
-13.6%
-11.4%
giu 2023
-11.4%
-24.2%
-15.6%
mag 2023
-15.6%
-17.3%
-13.0%
apr 2023
-13.0%
-21.6%
-1.5%
mar 2023
-1.5%
-24.5%
-8.8%
feb 2023
-8.8%
-26.8%
-36.7%
gen 2023
-36.7%
-23.7%
-28.9%
dic 2022
-28.9%
-24.6%
-24.1%
nov 2022
-24.1%
-22.9%
-10.4%
ott 2022
-10.4%
-23.3%
-9.1%
set 2022
-9.1%
-23.6%
-14.3%
ago 2022
-14.3%
-20.9%
-8.9%
lug 2022
-8.9%
-18.1%
-6.4%
giu 2022
-6.4%
-14.8%
-1.4%
mag 2022
-1.4%
-11.6%
1.1%
apr 2022
1.1%
6.1%
-8.9%
mar 2022
-8.9%
16.6%
0.9%
feb 2022
0.9%
23.9%
18.4%
gen 2022
18.4%
12.1%
24.8%
dic 2021
24.8%
12.3%
25.0%
nov 2021
25.0%
14.1%
21.4%
ott 2021
21.4%
24.9%
16.5%
set 2021
16.5%
31.5%
25.9%
ago 2021
25.9%
34.5%
26.9%
lug 2021
26.9%
36.3%
33.0%
123
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento