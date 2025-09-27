L'indicatore delle Esportazioni a/a riflette le variazioni del valore totale di tutti i beni e servizi che sono stati esportati e riesportati da Hong Kong nel mese in questione rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Le informazioni sulle esportazioni sono utilizzate nella valutazione dell'attività di commercio estero di Hong Kong e della domanda di beni dei produttori di Hong Kong al di fuori del paese. La crescita dell'indicatore può essere vista come positiva per le quotazioni in dollari di Hong Kong.

Ultimi valori: