CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Vendite al Dettaglio Hong Kong a/a (Hong Kong Retail Sales y/y)

Paese:
Hong Kong
HKD, Dollaro di Hong Kong
Sorgente:
Dipartimento di Censimento e Statistica (Census and Statistics Department)
Settore
Consumatore
Basso 1.8% -0.1%
0.7%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
1.2%
1.8%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

Le Vendite al Dettaglio su base annua riflettono le variazioni percentuali del valore totale dei beni venduti a livello di vendita al dettaglio durante il mese in corso rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il calcolo non include i costi per i consumatori per i servizi resi. Il valore finale non è destagionalizzato. Una lettura superiore al previsto può influenzare positivamente le quotazioni in dollari di Hong Kong.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Vendite al Dettaglio Hong Kong a/a (Hong Kong Retail Sales y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
1.8%
-0.1%
0.7%
giu 2025
0.7%
-2.3%
2.4%
mag 2025
2.4%
0.4%
-2.3%
apr 2025
-2.3%
-3.5%
-3.5%
mar 2025
-3.5%
-10.7%
-13.0%
feb 2025
-13.0%
-3.0%
-3.2%
gen 2025
-3.2%
-4.3%
-9.7%
dic 2024
-9.7%
-2.7%
-7.3%
nov 2024
-7.3%
-5.3%
-2.9%
ott 2024
-2.9%
-9.8%
-6.9%
set 2024
-6.9%
-17.1%
-10.1%
ago 2024
-10.1%
-18.2%
-11.8%
lug 2024
-11.8%
-12.0%
-9.7%
giu 2024
-9.7%
-7.0%
-11.5%
mag 2024
-11.5%
-7.9%
-14.7%
apr 2024
-14.7%
0.7%
-7.0%
mar 2024
-7.0%
-8.7%
1.9%
feb 2024
1.9%
-12.5%
0.9%
gen 2024
0.9%
-2.0%
7.8%
dic 2023
7.8%
12.6%
15.9%
nov 2023
15.9%
10.6%
5.6%
ott 2023
5.6%
7.9%
13.0%
set 2023
13.0%
27.8%
13.7%
ago 2023
13.7%
33.6%
16.5%
lug 2023
16.5%
13.6%
19.6%
giu 2023
19.6%
26.7%
18.4%
mag 2023
18.4%
11.5%
15.0%
apr 2023
15.0%
37.9%
40.9%
mar 2023
40.9%
19.6%
31.3%
feb 2023
31.3%
3.9%
7.0%
gen 2023
7.0%
-1.5%
1.1%
dic 2022
1.1%
-0.1%
-4.2%
nov 2022
-4.2%
2.0%
3.9%
ott 2022
3.9%
0.0%
0.3%
set 2022
0.2%
2.0%
-0.1%
ago 2022
-0.1%
-5.0%
4.1%
lug 2022
4.1%
-1.4%
-1.3%
giu 2022
-1.2%
4.9%
-1.7%
mag 2022
-1.7%
-9.5%
11.7%
apr 2022
11.7%
-19.2%
-13.8%
mar 2022
-13.8%
-5.1%
-14.6%
feb 2022
-14.6%
5.0%
4.0%
gen 2022
4.1%
6.5%
6.2%
dic 2021
6.2%
9.4%
7.1%
nov 2021
7.1%
0.1%
12.1%
ott 2021
12.0%
22.2%
7.3%
set 2021
7.3%
23.7%
11.9%
ago 2021
11.9%
-6.6%
2.9%
lug 2021
2.9%
18.0%
5.8%
giu 2021
5.8%
1.9%
10.5%
1234
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento