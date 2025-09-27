CalendarioSezioni

Riserve valutarie Hong Kong (Hong Kong Foreign Exchange Reserves)

Paese:
Hong Kong
HKD, Dollaro di Hong Kong
Sorgente:
Autorità Monetaria di Hong Kong (Hong Kong Monetary Authority)
Settore
Denaro
Basso $​421.6 B $​432.4 B
$​425.4 B
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
$​422.4 B
$​421.6 B
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Le riserve valutarie riflettono il valore totale delle riserve estere, dei titoli, dei depositi bancari, delle obbligazioni, dei buoni del tesoro, dei diritti speciali di prelievo e delle riserve auree di Hong Kong. Un valore superiore al previsto può essere visto come positivo per le quotazioni in dollari di Hong Kong, mentre i valori più bassi sono solitamente visti come negativi.

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Riserve valutarie Hong Kong (Hong Kong Foreign Exchange Reserves)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
$​421.6 B
$​432.4 B
$​425.4 B
lug 2025
$​425.4 B
$​436.1 B
$​432.0 B
giu 2025
$​431.9 B
$​437.2 B
$​431.1 B
mag 2025
$​431.0 B
$​408.0 B
$​410.2 B
apr 2025
$​408.7 B
$​407.1 B
$​412.5 B
mar 2025
$​413.1 B
$​414.3 B
$​416.4 B
feb 2025
$​416.4 B
$​418.4 B
$​421.5 B
gen 2025
$​421.5 B
$​418.7 B
$​421.5 B
dic 2024
$​421.4 B
$​425.7 B
$​425.1 B
nov 2024
$​425.1 B
$​423.5 B
$​421.3 B
ott 2024
$​421.4 B
$​424.4 B
$​422.8 B
set 2024
$​422.8 B
$​425.8 B
$​423.5 B
ago 2024
$​423.4 B
$​422.7 B
$​419.1 B
lug 2024
$​419.3 B
$​415.5 B
$​416.3 B
giu 2024
$​416.3 B
$​417.9 B
$​417.2 B
mag 2024
$​417.2 B
$​417.7 B
$​416.4 B
apr 2024
$​416.4 B
$​425.4 B
$​423.5 B
mar 2024
$​423.6 B
$​425.3 B
$​425.2 B
feb 2024
$​425.1 B
$​425.4 B
$​423.1 B
gen 2024
$​423.2 B
$​426.2 B
$​425.6 B
dic 2023
$​425.5 B
$​430.2 B
$​424.6 B
nov 2023
$​424.6 B
$​422.6 B
$​416.0 B
ott 2023
$​416.0 B
$​418.5 B
$​415.7 B
set 2023
$​415.7 B
$​421.0 B
$​418.4 B
ago 2023
$​418.4 B
$​422.5 B
$​421.6 B
lug 2023
$​421.6 B
$​414.6 B
$​417.3 B
giu 2023
$​417.3 B
$​418.9 B
$​421.0 B
mag 2023
$​421.0 B
$​424.4 B
$​427.4 B
apr 2023
$​427.4 B
$​426.7 B
$​430.8 B
mar 2023
$​430.7 B
$​431.1 B
$​429.1 B
feb 2023
$​429.1 B
$​450.3 B
$​436.5 B
gen 2023
$​436.9 B
$​422.6 B
$​424.0 B
dic 2022
$​424.0 B
$​427.7 B
$​423.2 B
nov 2022
$​423.2 B
$​416.3 B
$​417.2 B
ott 2022
$​417.2 B
$​406.5 B
$​419.2 B
set 2022
$​419.2 B
$​428.1 B
$​431.8 B
ago 2022
$​431.8 B
$​438.7 B
$​441.8 B
lug 2022
$​441.7 B
$​435.7 B
$​447.2 B
giu 2022
$​447.3 B
$​458.1 B
$​465.0 B
mag 2022
$​465.0 B
$​462.0 B
$​465.7 B
apr 2022
$​465.7 B
$​482.8 B
$​481.6 B
mar 2022
$​481.6 B
$​491.1 B
$​491.1 B
feb 2022
$​490.9 B
$​490.2 B
$​492.5 B
gen 2022
$​492.5 B
$​491.9 B
$​496.9 B
dic 2021
$​496.8 B
$​502.3 B
$​499.4 B
nov 2021
$​499.5 B
$​502.3 B
$​498.0 B
ott 2021
$​498.1 B
$​502.9 B
$​494.9 B
set 2021
$​495.0 B
$​502.1 B
$​497.1 B
ago 2021
$​497.0 B
$​493.2 B
$​494.8 B
lug 2021
$​494.8 B
$​493.5 B
$​491.6 B
