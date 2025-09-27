Calendario Economico
Riserve valutarie Hong Kong (Hong Kong Foreign Exchange Reserves)
|Basso
|$421.6 B
|$432.4 B
|
$425.4 B
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|$422.4 B
|
$421.6 B
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Le riserve valutarie riflettono il valore totale delle riserve estere, dei titoli, dei depositi bancari, delle obbligazioni, dei buoni del tesoro, dei diritti speciali di prelievo e delle riserve auree di Hong Kong. Un valore superiore al previsto può essere visto come positivo per le quotazioni in dollari di Hong Kong, mentre i valori più bassi sono solitamente visti come negativi.
