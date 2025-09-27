Calendario Economico
Indice dei responsabili degli acquisti S&P Global Hong Kong (PMI) (S&P Global Hong Kong Purchasing Managers Index (PMI))
|Basso
|50.7
|49.2
|
49.2
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|49.9
|
50.7
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Markit Purchasing Managers Index (PMI) riflette le condizioni del contesto imprenditoriale nel settore manifatturiero di Hong Kong. L'indicatore viene calcolato mensilmente in base all'indagine dei manager aziendali, durante la quale valutano le vendite, la quantità di ordini, l'occupazione e le previsioni. Il PMI è uno degli indicatori che misurano la fiducia delle grandi imprese nello sviluppo economico del paese. La crescita dell'indicatore può avere un effetto positivo sulle quotazioni in dollari di Hong Kong.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei responsabili degli acquisti S&P Global Hong Kong (PMI) (S&P Global Hong Kong Purchasing Managers Index (PMI))"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
