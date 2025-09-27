CalendarioSezioni

Indice dei responsabili degli acquisti S&P Global Hong Kong (PMI) (S&P Global Hong Kong Purchasing Managers Index (PMI))

Paese:
Hong Kong
HKD, Dollaro di Hong Kong
Sorgente:
S&P Global
Settore
Azienda
Basso 50.7 49.2
49.2
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
49.9
50.7
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Markit Purchasing Managers Index (PMI) riflette le condizioni del contesto imprenditoriale nel settore manifatturiero di Hong Kong. L'indicatore viene calcolato mensilmente in base all'indagine dei manager aziendali, durante la quale valutano le vendite, la quantità di ordini, l'occupazione e le previsioni. Il PMI è uno degli indicatori che misurano la fiducia delle grandi imprese nello sviluppo economico del paese. La crescita dell'indicatore può avere un effetto positivo sulle quotazioni in dollari di Hong Kong.

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei responsabili degli acquisti S&P Global Hong Kong (PMI) (S&P Global Hong Kong Purchasing Managers Index (PMI))"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
50.7
49.2
49.2
lug 2025
49.2
49.2
47.8
giu 2025
47.8
49.2
49.0
mag 2025
49.0
48.1
48.3
apr 2025
48.3
49.5
48.3
mar 2025
48.3
48.4
49.0
feb 2025
49.0
48.8
51.0
gen 2025
51.0
50.1
51.1
dic 2024
51.1
48.7
51.2
nov 2024
51.2
53.1
52.2
ott 2024
52.2
50.8
50.0
set 2024
50.0
48.2
49.4
ago 2024
49.4
50.4
49.5
lug 2024
49.5
49.2
48.2
giu 2024
48.2
50.4
49.2
mag 2024
49.2
50.4
50.6
apr 2024
50.6
50.8
50.9
mar 2024
50.9
48.3
49.7
feb 2024
49.7
48.8
49.9
gen 2024
49.9
51.5
51.3
dic 2023
51.3
49.5
50.1
nov 2023
50.1
49.2
48.9
ott 2023
48.9
49.7
49.6
set 2023
49.6
49.6
49.8
ago 2023
49.8
49.8
49.4
lug 2023
49.4
50.4
50.3
giu 2023
50.3
51.5
50.6
mag 2023
50.6
53.0
52.4
apr 2023
52.4
53.7
53.5
mar 2023
53.5
52.6
53.9
feb 2023
53.9
50.4
51.2
gen 2023
51.2
49.1
49.6
dic 2022
49.6
49.0
48.7
nov 2022
48.7
48.6
49.3
ott 2022
49.3
49.6
48.0
set 2022
48.0
51.8
51.2
ago 2022
51.2
52.4
52.3
lug 2022
52.3
53.7
52.4
giu 2022
52.4
53.4
54.9
mag 2022
54.9
46.9
51.7
apr 2022
51.7
42.4
42.0
mar 2022
42.0
45.8
42.9
feb 2022
42.9
49.8
48.9
gen 2022
48.9
51.7
50.8
dic 2021
50.8
51.7
52.6
nov 2021
52.6
51.3
50.8
ott 2021
50.8
52.5
51.7
set 2021
51.7
52.3
53.3
ago 2021
53.3
51.4
51.3
lug 2021
51.3
52.0
51.4
1234
