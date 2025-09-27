CalendarioSezioni

Saldo Commerciale Hong Kong (Hong Kong Trade Balance)

Paese:
Hong Kong
HKD, Dollaro di Hong Kong
Sorgente:
Dipartimento di Censimento e Statistica (Census and Statistics Department)
Settore
Trade
Basso HK$​-25.400 B HK$​-33.157 B
HK$​-34.100 B
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
HK$​-41.714 B
HK$​-25.400 B
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Il saldo commerciale rappresenta la differenza tra le merci esportate e importate a Hong Kong durante il mese riportato rispetto al precedente. I prezzi, compreso il costo della merce, l'assicurazione e il trasporto, vengono utilizzati per il calcolo dell'indice. Un valore di saldo positivo indica un surplus commerciale, mentre uno negativo suggerisce un deficit commerciale. Letture superiori alle attese possono influenzare positivamente le quotazioni in dollari di Hong Kong.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Saldo Commerciale Hong Kong (Hong Kong Trade Balance)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
HK$​-25.400 B
HK$​-33.157 B
HK$​-34.100 B
lug 2025
HK$​-34.100 B
HK$​-51.254 B
HK$​-58.900 B
giu 2025
HK$​-58.900 B
HK$​-33.438 B
HK$​-27.300 B
mag 2025
HK$​-27.300 B
HK$​-22.363 B
HK$​-16.000 B
apr 2025
HK$​-16.000 B
HK$​-10.958 B
HK$​-45.400 B
mar 2025
HK$​-45.400 B
HK$​-49.242 B
HK$​-36.300 B
feb 2025
HK$​-36.300 B
HK$​-30.352 B
HK$​2.100 B
gen 2025
HK$​2.100 B
HK$​-13.251 B
HK$​-34.500 B
dic 2024
HK$​-34.500 B
HK$​-55.367 B
HK$​-43.400 B
nov 2024
HK$​-43.400 B
HK$​-21.572 B
HK$​-31.000 B
ott 2024
HK$​-31.000 B
HK$​-25.177 B
HK$​-53.200 B
set 2024
HK$​-53.200 B
HK$​-46.312 B
HK$​-33.100 B
ago 2024
HK$​-33.100 B
HK$​-4.579 B
HK$​-21.800 B
lug 2024
HK$​-21.800 B
HK$​-30.553 B
HK$​-55.700 B
giu 2024
HK$​-55.700 B
HK$​-43.492 B
HK$​-12.100 B
mag 2024
HK$​-12.100 B
HK$​-35.962 B
HK$​-10.200 B
apr 2024
HK$​-10.200 B
HK$​-29.054 B
HK$​-45.000 B
mar 2024
HK$​-45.000 B
HK$​-48.670 B
HK$​-41.700 B
feb 2024
HK$​-41.700 B
HK$​-12.796 B
HK$​3.600 B
gen 2024
HK$​3.600 B
HK$​-38.445 B
HK$​-59.900 B
dic 2023
HK$​-59.900 B
HK$​-52.916 B
HK$​-27.900 B
nov 2023
HK$​-27.900 B
HK$​-35.488 B
HK$​-25.800 B
ott 2023
HK$​-25.800 B
HK$​-40.641 B
HK$​-64.600 B
set 2023
HK$​-64.600 B
HK$​-43.560 B
HK$​-25.600 B
ago 2023
HK$​-25.600 B
HK$​-33.732 B
HK$​-30.000 B
lug 2023
HK$​-30.000 B
HK$​-32.734 B
HK$​-56.600 B
giu 2023
HK$​-56.600 B
HK$​-42.427 B
HK$​-26.400 B
mag 2023
HK$​-26.400 B
HK$​-32.593 B
HK$​-36.600 B
apr 2023
HK$​-36.600 B
HK$​-25.662 B
HK$​-40.600 B
mar 2023
HK$​-40.600 B
HK$​-54.227 B
HK$​-45.400 B
feb 2023
HK$​-45.400 B
HK$​-23.195 B
HK$​-25.400 B
gen 2023
HK$​-25.400 B
HK$​-27.081 B
HK$​-51.600 B
dic 2022
HK$​-51.600 B
HK$​-51.812 B
HK$​-27.100 B
nov 2022
HK$​-27.100 B
HK$​-22.473 B
HK$​-20.900 B
ott 2022
HK$​-20.900 B
HK$​-23.231 B
HK$​-44.900 B
set 2022
HK$​-44.900 B
HK$​-18.409 B
HK$​-13.300 B
ago 2022
HK$​-13.300 B
HK$​-40.249 B
HK$​-27.600 B
lug 2022
HK$​-27.600 B
HK$​-44.647 B
HK$​-68.500 B
giu 2022
HK$​-68.500 B
HK$​-30.600 B
HK$​-36.700 B
mag 2022
HK$​-36.700 B
HK$​-13.309 B
HK$​-36.600 B
apr 2022
HK$​-36.600 B
HK$​-27.524 B
HK$​-37.300 B
mar 2022
HK$​-37.300 B
HK$​-30.790 B
HK$​-32.100 B
feb 2022
HK$​-32.100 B
HK$​-14.740 B
HK$​6.600 B
gen 2022
HK$​6.600 B
HK$​-31.362 B
HK$​-32.800 B
dic 2021
HK$​-32.800 B
HK$​-32.287 B
HK$​-11.600 B
nov 2021
HK$​-11.600 B
HK$​-26.152 B
HK$​-30.500 B
ott 2021
HK$​-30.500 B
HK$​-41.994 B
HK$​-42.400 B
set 2021
HK$​-42.400 B
HK$​-33.204 B
HK$​-26.300 B
ago 2021
HK$​-26.300 B
HK$​-20.888 B
HK$​-35.000 B
lug 2021
HK$​-35.000 B
HK$​-22.482 B
HK$​-40.500 B
