La Riserva Monetaria HKMA M3 a/a rappresenta lo stock totale di denaro, depositi bancari e certificati di deposito detenuti dall'intera popolazione di Hong Kong, compresi residenti e non residenti. Va notato che, secondo la classificazione di Hong Kong, M3 non include le operazioni di riacquisto (repos) e i fondi del mercato dei capitali. La crescita della Riserva Monetaria M3 può essere accompagnata da un aumento del potere d'acquisto della popolazione ed è quindi vista come positiva per le quotazioni in dollari di Hong Kong.

Ultimi valori: