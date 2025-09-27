CalendarioSezioni

Autorità Monetaria Hong Kong M3 Riserva Monetaria a/a (Hong Kong Monetary Authority M3 Money Supply y/y)

Paese:
Hong Kong
HKD, Dollaro di Hong Kong
Sorgente:
Autorità Monetaria di Hong Kong (Hong Kong Monetary Authority)
Settore
Denaro
Basso 6.2% 7.9%
8.4%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
6.6%
6.2%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
La Riserva Monetaria HKMA M3 a/a rappresenta lo stock totale di denaro, depositi bancari e certificati di deposito detenuti dall'intera popolazione di Hong Kong, compresi residenti e non residenti. Va notato che, secondo la classificazione di Hong Kong, M3 non include le operazioni di riacquisto (repos) e i fondi del mercato dei capitali. La crescita della Riserva Monetaria M3 può essere accompagnata da un aumento del potere d'acquisto della popolazione ed è quindi vista come positiva per le quotazioni in dollari di Hong Kong.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Autorità Monetaria Hong Kong M3 Riserva Monetaria a/a (Hong Kong Monetary Authority M3 Money Supply y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
6.2%
7.9%
8.4%
giu 2025
8.4%
8.8%
9.5%
mag 2025
9.5%
7.5%
6.6%
apr 2025
6.6%
8.3%
7.7%
mar 2025
7.7%
6.6%
6.8%
feb 2025
6.8%
3.8%
4.5%
gen 2025
4.5%
1.1%
2.8%
dic 2024
2.8%
3.1%
2.4%
nov 2024
2.4%
3.7%
3.7%
ott 2024
3.7%
2.7%
3.0%
set 2024
3.0%
2.1%
1.9%
ago 2024
1.9%
2.1%
2.0%
lug 2024
2.0%
1.9%
1.5%
giu 2024
1.5%
2.5%
1.5%
mag 2024
1.5%
0.6%
0.5%
apr 2024
0.5%
-0.1%
-0.4%
mar 2024
-0.4%
1.6%
0.1%
feb 2024
0.1%
1.9%
-0.7%
gen 2024
-0.7%
2.0%
1.9%
dic 2023
1.9%
1.6%
2.6%
nov 2023
2.6%
2.0%
3.3%
ott 2023
3.3%
1.1%
2.3%
set 2023
2.3%
0.5%
1.4%
ago 2023
1.4%
0.4%
0.3%
lug 2023
0.3%
0.7%
-0.1%
giu 2023
-0.1%
0.8%
1.0%
mag 2023
1.0%
0.7%
0.9%
apr 2023
0.9%
0.8%
0.9%
mar 2023
0.9%
0.6%
0.1%
feb 2023
0.1%
0.0%
1.6%
gen 2023
1.6%
-1.0%
0.6%
dic 2022
0.6%
-1.2%
-1.1%
nov 2022
-1.1%
-0.5%
-2.2%
ott 2022
-2.2%
0.2%
-0.8%
set 2022
-0.8%
-0.4%
0.7%
ago 2022
0.7%
-0.5%
1.2%
lug 2022
1.2%
-0.2%
-2.8%
giu 2022
-2.8%
0.6%
-0.1%
mag 2022
-0.1%
-0.7%
1.2%
apr 2022
1.2%
-3.9%
1.0%
mar 2022
1.0%
-3.6%
-1.1%
feb 2022
-1.1%
-2.7%
-12.2%
gen 2022
-12.2%
-2.5%
1.5%
dic 2021
1.5%
-3.6%
1.8%
nov 2021
1.8%
-3.8%
-10.0%
ott 2021
-10.0%
0.0%
-1.9%
set 2021
-1.9%
4.0%
-3.0%
ago 2021
-3.0%
7.3%
1.7%
lug 2021
1.7%
8.8%
10.9%
giu 2021
10.9%
8.4%
8.5%
