Calendario Economico
Autorità Monetaria Hong Kong M3 Riserva Monetaria a/a (Hong Kong Monetary Authority M3 Money Supply y/y)
|Basso
|6.2%
|7.9%
|
8.4%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|6.6%
|
6.2%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
La Riserva Monetaria HKMA M3 a/a rappresenta lo stock totale di denaro, depositi bancari e certificati di deposito detenuti dall'intera popolazione di Hong Kong, compresi residenti e non residenti. Va notato che, secondo la classificazione di Hong Kong, M3 non include le operazioni di riacquisto (repos) e i fondi del mercato dei capitali. La crescita della Riserva Monetaria M3 può essere accompagnata da un aumento del potere d'acquisto della popolazione ed è quindi vista come positiva per le quotazioni in dollari di Hong Kong.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Autorità Monetaria Hong Kong M3 Riserva Monetaria a/a (Hong Kong Monetary Authority M3 Money Supply y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
