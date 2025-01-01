Bourse US - Symboles et Cotations

La section "Actions" couvre les actions des plus grandes entreprises mondiales de tous les secteurs économiques clés : Technologie, Finance, Immobilier, Energie, Matériaux de Base, Services de Communication, Consommation Cyclique, Consommation Défensive, Santé, Industrie et Services aux Collectivités. Des actions comme Apple, Tesla, JPMorgan, ExxonMobil, Johnson & Johnson et Prologis permettent aux investisseurs et aux traders d'évaluer la santé de l'économie mondiale, d'analyser les tendances sectorielles et de trouver des opportunités d'investissement sur différents segments de marché.