UT BOT Advanced MT4

Advanced UT BOT ALERTS for MT4

Système professionnel de détection de tendance multi-filtres | Version améliorée du moteur UT BOT

Nous proposons uniquement des indicateurs de haute qualité.



Offre à durée limitée — le prochain prix sera de 49 USD.



Profitez du tarif actuel avant l’augmentation.

Présentation du produit

Advanced UT BOT ALERTS est un système de signal de tendance de nouvelle génération basé sur la logique principale de UT BOT, entièrement repensé pour MT5.

Il combine plusieurs filtres, une visualisation dynamique et des alertes précises dans un outil professionnel.

L’indicateur UT Bot original a été développé par Yo_adriiiiaan, et cette version avancée de PioneerAlgoFX offre une stabilité, une précision et une personnalisation de niveau institutionnel.

Le système détecte les retournements de tendance et les changements de momentum avec une grande précision,

fournissant des signaux à taux de réussite élevé tout en réduisant le bruit et les faux signaux.

Caractéristiques principales

Système de filtrage multi-couches (modulaire et réglable)

Filtre Bollinger Bands — élimine les faux signaux pendant les phases de range

Filtre ADX — active les signaux uniquement en cas de forte tendance

Filtre EMA — garantit des entrées proches du support ou de la résistance dynamique

Filtre RSI multi-unité de temps (MTF) — confirme la cohérence du momentum sur plusieurs périodes

Filtre de volume — valide la force d’un breakout par le volume

Filtre de grande bougie — exclut les bougies anormales et volatiles

Filtre horaire — limite les signaux aux heures de trading définies

Visualisation en temps réel

Signaux BUY / SELL clairs sur le graphique

Bougies colorées automatiquement (haussière = verte, baissière = rouge)

Panneau d’information élégant affichant la direction de tendance actuelle (haussière / baissière) avec confirmation EMA50 / EMA200

Mise en page fluide et stable, adaptée à tous les écrans

Système d’alerte multi-canal

Alerte par pop-up, son, e-mail et notification mobile

Chaque signal est déclenché une seule fois, sans répétition

Son d’alerte et délai personnalisables

Architecture stable et compatible EA

Optimisé pour MT5 avec calculs sécurisés

Compatible avec le mode Heiken Ashi et le RSI multi-périodes

Convient pour les systèmes d’automatisation et de copie de signaux

Idéal pour

Or (XAUUSD) , paires majeures de devises, indices et cryptomonnaies

Suivi de tendance, swing trading et détection de retournements

Traders recherchant des signaux clairs, fiables et professionnels

Pourquoi les traders l’adorent