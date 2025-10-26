UT BOT Advanced MT4

Advanced UT BOT ALERTS for MT4

Système professionnel de détection de tendance multi-filtres | Version améliorée du moteur UT BOT

Nous proposons uniquement des indicateurs de haute qualité.


Offre à durée limitée — le prochain prix sera de 49 USD.

Profitez du tarif actuel avant l’augmentation.

Présentation du produit

Advanced UT BOT ALERTS est un système de signal de tendance de nouvelle génération basé sur la logique principale de UT BOT, entièrement repensé pour MT5.
Il combine plusieurs filtres, une visualisation dynamique et des alertes précises dans un outil professionnel.
L’indicateur UT Bot original a été développé par Yo_adriiiiaan, et cette version avancée de PioneerAlgoFX offre une stabilité, une précision et une personnalisation de niveau institutionnel.

Le système détecte les retournements de tendance et les changements de momentum avec une grande précision,
fournissant des signaux à taux de réussite élevé tout en réduisant le bruit et les faux signaux.

Caractéristiques principales

Système de filtrage multi-couches (modulaire et réglable)

  • Filtre Bollinger Bands — élimine les faux signaux pendant les phases de range

  • Filtre ADX — active les signaux uniquement en cas de forte tendance

  • Filtre EMA — garantit des entrées proches du support ou de la résistance dynamique

  • Filtre RSI multi-unité de temps (MTF) — confirme la cohérence du momentum sur plusieurs périodes

  • Filtre de volume — valide la force d’un breakout par le volume

  • Filtre de grande bougie — exclut les bougies anormales et volatiles

  • Filtre horaire — limite les signaux aux heures de trading définies

Visualisation en temps réel

  • Signaux BUY / SELL clairs sur le graphique

  • Bougies colorées automatiquement (haussière = verte, baissière = rouge)

  • Panneau d’information élégant affichant la direction de tendance actuelle (haussière / baissière) avec confirmation EMA50 / EMA200

  • Mise en page fluide et stable, adaptée à tous les écrans

Système d’alerte multi-canal

  • Alerte par pop-up, son, e-mail et notification mobile

  • Chaque signal est déclenché une seule fois, sans répétition

  • Son d’alerte et délai personnalisables

Architecture stable et compatible EA

  • Optimisé pour MT5 avec calculs sécurisés

  • Compatible avec le mode Heiken Ashi et le RSI multi-périodes

  • Convient pour les systèmes d’automatisation et de copie de signaux

Idéal pour

  • Or (XAUUSD), paires majeures de devises, indices et cryptomonnaies

  • Suivi de tendance, swing trading et détection de retournements

  • Traders recherchant des signaux clairs, fiables et professionnels

Pourquoi les traders l’adorent

  • Taux de réussite élevé confirmé par multi-filtrage

  • Sans bruit, sans repaint, sans latence

  • Interface claire et professionnelle

  • Léger et stable pour le trading en direct

  • Compatible avec EA et systèmes automatisés


