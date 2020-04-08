Le Donchian Breakout Scanner Pro est un programme complet outil de surveillance multi-symboles qui suit automatiquement Cassures du canal Donchian sur divers instruments de trading et périodes de temps. Ce scanner avancé analyse en continu l'évolution des prix à l'aide de la méthode classique La méthodologie du canal de Donchian identifie les cassures significatives à mesure qu'elles se développent sur votre portefeuille de symboles sélectionné. Le système présente ces opportunités de trading via une interface intuitive. interface de boutons à code couleur , où les boutons verts indiquent cassures haussières et les boutons rouges signalent cassures baissières , chacune clairement étiquetée avec son calendrier respectif pour une évaluation rapide.

Ce capacité multi-périodes Permet aux traders de surveiller la convergence des cassures sur différents horizons temporels, des mouvements à court terme de la M1 aux tendances à plus long terme de la D1 et de la W1. affichage de style tableau de bord fournit un aperçu organisé des conditions actuelles du marché, en soulignant les instruments les plus prometteurs opportunités d'évasion sur différentes perspectives temporelles. En cliquant sur n'importe quel bouton de signal, les traders peuvent accéder instantanément au graphique correspondant avec Les canaux de Donchian sont déjà tracés , simplifiant le processus d'analyse et permettant de gagner un temps précieux dans des conditions de marché en évolution rapide.



Caractéristiques principales



Analyse multi-symboles : surveille simultanément un nombre illimité d'instruments de trading pour détecter les opportunités de rupture

surveille simultanément un nombre illimité d'instruments de trading pour détecter les opportunités de rupture Analyse multi-périodes : suit 9 périodes différentes, de M1 aux graphiques mensuels

suit 9 périodes différentes, de M1 aux graphiques mensuels Tableau de bord du signal visuel : les boutons à code couleur (vert/rouge) indiquent la direction et le délai de l'évasion

les boutons à code couleur (vert/rouge) indiquent la direction et le délai de l'évasion Accès aux graphiques en un clic : navigation instantanée vers des graphiques pertinents avec des canaux Donchian pré-dessinés

navigation instantanée vers des graphiques pertinents avec des canaux Donchian pré-dessinés Système d'alerte personnalisable : notifications via pop-up, mobile, e-mail ou alertes sonores

notifications via pop-up, mobile, e-mail ou alertes sonores Configuration flexible : périodes de Donchian et paramètres de sensibilité réglables



Application pratique du trading



Le scanner aide les traders à mettre en œuvre stratégies d'évasion systématiques en identifiant le moment où l'action des prix franchit une étape Limites du chenal de Donchian sur plusieurs symboles et périodes. Ceci approche de confirmation multi-échéances Permet de filtrer les fausses cassures et fournit des signaux de trading à plus forte probabilité. Les traders peuvent rapidement analyser le tableau de bord pour identifier les instruments affichant la plus forte dynamique de cassure, puis explorer des graphiques spécifiques pour un timing d'entrée précis grâce à la fonction d'ouverture de graphique intégrée.



Idéal pour



Traders multi-instruments surveillant plusieurs paires de devises simultanément

surveillant plusieurs paires de devises simultanément Stratégies de rupture : suiveurs utilisant des approches de trading basées sur les canaux de Donchian

utilisant des approches de trading basées sur les canaux de Donchian Les traders Swing recherchent des signaux de cassure confirmés sur plusieurs périodes

recherchent des signaux de cassure confirmés sur plusieurs périodes Scanners de marché nécessitant une surveillance efficace de plusieurs marchés



Configuration optimale



L'indicateur fonctionne efficacement sur Paires de devises majeures et mineures , notamment celles qui affichent des tendances fortes. Pour de meilleurs résultats, combinez le suivi des paires corrélées et utilisez des combinaisons d'unités de temps adaptées à votre style de trading. De nombreux traders apprécient de définir différents niveaux de sensibilité pour différentes unités de temps afin d'éliminer les cassures moins importantes et de se concentrer sur les opportunités à plus forte probabilité.



Notes finales



Le Donchian Breakout Scanner Pro Offre une surveillance systématique du marché grâce à la méthodologie éprouvée du canal de Donchian, couvrant plusieurs instruments de trading et unités de temps. En centralisant la détection des cassures dans un tableau de bord unique avec accès graphique en un clic, les traders peuvent identifier et exploiter efficacement les opportunités potentielles sans surveillance graphique manuelle constante. Les utilisateurs sont invités à tester différents paramètres et combinaisons de symboles sur des comptes de démonstration afin de trouver les configurations correspondant à leurs préférences de trading.



