London Session Open Level mg

Indicateur Crypto_Forex « Niveau d'ouverture de la session de Londres » pour MT4.





- L'indicateur « Niveau d'ouverture de la session de Londres » est un indicateur auxiliaire très utile pour le trading intraday.

- Le niveau du prix d'ouverture de la session est essentiel car il revient souvent à cette zone au cours de la journée.

- Cet indicateur affiche le niveau du prix d'ouverture de la session de Londres quotidiennement et pour chaque jour.

- Il affiche également le niveau d'ouverture de la semaine le lundi.

- Il est utile aux traders intraday pour définir des objectifs ou utiliser des zones de support/résistance.





