London Session Open Level mg

Indicador Crypto_Forex "Nivel de Apertura de la Sesión de Londres" para MT4.





- El indicador "Nivel de Apertura de la Sesión de Londres" es un indicador auxiliar muy útil para el trading intradía.

- El nivel de precio de apertura de la sesión es fundamental, ya que el precio suele volver a esa zona durante el día.

- El indicador muestra el nivel de precio de apertura de la sesión de Londres diariamente.

- También muestra el nivel de apertura semanal los lunes.

- Es útil para los traders intradía para establecer objetivos o usarlo como zona de soporte/resistencia.





Este es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.