London Session Open Level mg
- Indikatoren
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.2
- Aktivierungen: 7
Crypto_Forex-Indikator „Londoner Eröffnungskurs“ für MT4.
– Der Indikator „Londoner Eröffnungskurs“ ist ein sehr nützlicher Zusatzindikator für den Intraday-Handel.
– Der Eröffnungskurs ist wichtig, da der Kurs im Tagesverlauf häufig in diesen Bereich zurückkehrt.
– Der Indikator zeigt den Eröffnungskurs der Londoner Sitzung täglich für jeden Tag an.
– Außerdem zeigt der Indikator montags den Eröffnungskurs der Woche an.
– Er ist für Intraday-Händler nützlich, um Ziele festzulegen oder als Unterstützungs-/Widerstandszone zu nutzen.
Dies ist ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.