London Session Open Level mg

Crypto_Forex-Indikator „Londoner Eröffnungskurs“ für MT4.





– Der Indikator „Londoner Eröffnungskurs“ ist ein sehr nützlicher Zusatzindikator für den Intraday-Handel.

– Der Eröffnungskurs ist wichtig, da der Kurs im Tagesverlauf häufig in diesen Bereich zurückkehrt.

– Der Indikator zeigt den Eröffnungskurs der Londoner Sitzung täglich für jeden Tag an.

– Außerdem zeigt der Indikator montags den Eröffnungskurs der Woche an.

– Er ist für Intraday-Händler nützlich, um Ziele festzulegen oder als Unterstützungs-/Widerstandszone zu nutzen.





Dies ist ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.