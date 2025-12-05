AVWAP Machine Gun

Exploitez la puissance de l’Anchored VWAP, des moyennes mobiles et des filtres MFI pour capturer plusieurs opportunités à haute probabilité dans un même signal.

Cette version peut ouvrir plusieurs trades par bougie (configurable), idéale pour les stratégies institutionnelles agressives et l'entrée progressive sans rater d’opportunités.

Utilise un indicateur Anchored VWAP personnalisé téléchargeable gratuitement (non requis, entièrement intégré) : Télécharger ici

Aperçu de la gestion du risque :

Max Risk Percentage : Limite les pertes totales (ouvertes + fermées) à un pourcentage configurable du solde.

SL/TP basés sur l’ATR : Stop Loss et Take Profit dynamiques selon la volatilité via les multiplicateurs ATR.

Unique Magic Number : Identifiant unique des ordres du EA, utile lorsque plusieurs EA fonctionnent sur le même compte.

Note sur l’activité de trading :

Le EA ne trade que lorsque des configurations à haute probabilité basées sur Anchored VWAP, la direction des moyennes mobiles et le MFI apparaissent.

VWAP Anchor Start Point :

L’utilisateur doit définir le point d’ancrage VWAP (date/heure). Une bonne sélection garantit des calculs AVWAP adaptés à la session et à la stratégie.